El reconocido actor de 'La Promesa' que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad 2026: De la serie de TVE al spot del año

El anuncio más esperado del año, el de la Lotería de Navidad, se ha estrenado este viernes 6 de noviembre. Titulado 'Corazonada', el spot de esta campaña del Sorteo Nacional apela a las corazonadas y a la ilusión de compartir la suerte. Una premisa habitual. El protagonista de la historia se llama Edu, actor muy reconocido por el público de RTVE por su reciente participación en 'La Promesa'.

Es por eso que una gran parte de la audiencia ha podido conectar con mayor facilidad este año al tratarse de una cara más mediática respecto a otros anuncios. El interprete que encabeza esta emotiva campaña navideña es Álvaro Quintana, que permaneció un año (150 capítulos ininterrumpidos) formando parte del elenco artístico principal de la exitosa ficción de época de La 1.

El anuncio de la Lotería de Navidad 2026

Quintana, actor madrileño de 36 años, se integró en 'La Promesa' en marzo de 2025; un momento clave para la serie porque justo en esa etapa se produjeron las dolorosas salidas de Ana Garcés, con motivo del asesinato del personaje de Jana, y Eva Martín, debido a su encarcelamiento tras ser acusada del mismo. Fueron dos grandes pérdidas -al tratarse de las protagonistas- que el equipo de la producción trató de paliar con varias incorporaciones.

Entre ellas, la de Álvaro Quintana, que entró en el serial para meterse en la piel de Toño, el hijo de Simona, la jefa de cocinas del palacio de los Luján. Como apuntamos en líneas anteriores, se mantuvo en la trama hasta 150 capítulos, hasta que se marchó a comienzos de este 2026.

Su personaje, Toño, llegó a La Promesa como un verdadero pordiosero. Tras pasar por el refugio, se instaló en palacio. Pronto, se hizo amigo de Manuel, que le brindó varias oportunidades para sacarle del pozo en el que estaba imbuido; convirtiéndole en su mano derecha en el hangar y en el negocio de la aviación. Después de muchos altibajos, su vida se estabilizó. Se reconcilió con su madre, Simona, y conoció a su mujer, Nora.

Los recién casados emprendieron hace unos meses una nueva aventura profesional en el extranjero. Así se justificó su adiós. Eso sí, ambos dejaron la puerta abierta a volver más adelante si el guion así lo requiere. De hecho, en una entrevista para la plataforma RTVE Play, Quintana y Font fantasearon sobre cómo querrían regresar a la ficción.

Álvaro Quintana y Sara Font: “Los vínculos que se crean en #LaPromesa son muy fuertes”



¡No te pierdas la entrevista completa!https://t.co/NiEYM0aEG9 pic.twitter.com/ANe6YYqyBd — La Promesa (@lapromesa_tve) February 20, 2026

Hay que decir que la audiencia de La 1 de TVE no solo conoce a Álvaro Quintana, ahora protagonista del anuncio de la Lotería, por su papel en 'La Promesa'. También por 'Acacias 38', otra serie mítica de las tardes del canal estatal. Conformó su reparto entre los años 2017 y 2018 y se hizo un hueco en las casas durante centenares de capítulos.

Además, al actor ha pasado por otras importantes producciones de la televisión como son 'El Ministerio del Tiempo', 'El secreto de Puente Viejo', 'Centro Médico', 'La que se avecina', 'Cuéntame cómo pasó' o 'Amar en tiempos revueltos'. Sin ignorar, por supuesto, su carrera interpretativa en cine y teatro. Protagonizó largometrajes como 'Historias románticas (un poco) cabronas' o 'Notas sobre un verano'.