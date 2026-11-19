El estreno de la novena edición de 'GH VIP' fue como volver, de cierta manera, a 'Sálvame'. Con Jorge Javier Vázquez como presentador, la casa de Tres Cantos (Madrid) fue testigo del reencuentro de tres de las colaboradoras más recordadas del desaparecido programa de Telecinco, que ahora serán concursantes del reality: Belén Esteban, Raquel Bollo y Karmele Marchante. De esta forma, poco a poco las estrellas de 'Sálvame' van regresando a Mediaset.

Tras una charla íntima con Belén Esteban, en la que hubo reproches y lágrimas, Jorge Javier conectó desde el plató con la casa para vivir en directo el reencuentro entre la de Paracuellos y Raquel Bollo. Ambas fueron muy amigas en el pasado pero, de un tiempo a esta parte, la relación se ha enfriado. El presentador no desaprovechó la ocasión para que sus excompañeras ajustaran cuentas y, de paso, no dudó en mandar un mensaje a Mediaset.

Después de que las dos se fundieran en un cariñoso abrazo, el comunicador catalán empezó echando leña al fuego: "Belén, Raquel está muy cabreada contigo porque tú no defendiste a sus hijos en 'Supervivientes'". "Lo sé", respondió Esteban, consciente del enfado de su examiga, aunque dejó claro que ella también lo estaba: "Y yo estoy enfadada con ella porque este verano me ha dado un poco de candela".

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Jorge Javier fue más allá y formuló una pregunta a Belén Esteban que iba a traer cola: "Raquel quiere hacer obras en su casa. ¿Le prestarías 12.000 euros?". El presentador hacía referencia al dinero que en el año 2014 Belén le prestó a Raquel y esta no le devolvió, algo de lo que se quejó en 'Sálvame', aunque finalmente lo hizo. "Eso ya es muy antiguo", aseguró la madre de Andrea Janeiro, mientras que la diseñadora confesó: "Es que a lo mejor yo no se los pediría ya".

"¿Pero se los prestarías o no?", insistió el de Badalona, a lo que Belén contestó afirmativamente: "Pues sí". "Eso ya está muy pasado, Jorge, y por eso pidió perdón y está mas que perdonado", dejó claro Raquel Bollo, aunque Jorge Javier no estaba del todo seguro: "Los 12.000 euros siempre vuelven". Sin embargo, ellas estaban dispuestas a aclararlo todo, como así reconoció la madre de Manuel Cortés: "Tenemos mucho tiempo y no hay nada, por lo menos por mi parte, que yo no pueda solucionar y perdonar. Porque también tengo que decir que se ha partido la cara por mí muchas veces".

El mensaje de Jorge Javier a Mediaset: "Tenemos que recuperar el talento"

Acto seguido, Jorge Javier les hacía una confesión: "Cuando yo estaba presentando 'El diario de Jorge' iban a presentar Belén Esteban, María Patiño… 'La familia de la tele' en Televisión Española, e iban contra 'El diario de Jorge', y Belén Esteban y María Patiño en las ruedas de prensa 'Te vamos a ganar, te vamos a ganar'. Y yo diciendo 'Madre mía la que me espera ahora'. Yo sufriendo con tres meses de anticipación, 'la que me espera ahora'".

Y recordó los titulares de los medios de comunicación en aquel momento: "'Jorge Javier destrozado, María Patiño y Belén Esteban lo hunden'; 'Jorge Javier acabado'. Dos meses sufriendo por 'La familia de la tele'". "¿Y qué pasó?", quiso saber Raquel Bollo. "Que quitaron 'La familia de la tele'", le refrescó la memoria Belén Esteban, a lo que el presentador le dejó claro que él no tuvo nada que ver: "Pero yo no tuve la culpa". Aunque añadió, con retintín: "También te digo una cosa, ya puestos en plan chulo, que a lo mejor si hubiera estado yo con vosotros, a lo mejor hubiera ido un poquito mejor, ¿no?".

JORGE JAVIER CACHONDEÁNDOSE DE LA FAMILIA DE LA TELE ME DESCOJONO #GHVIPEstreno pic.twitter.com/tiQNJxudwX — SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 18, 2026

"Pero tú no quisiste volver, tú te quedaste en Mediaset", le reprochó su excompañera de 'Sálvame'. "Oye guapa, que yo aquí tenía mi contrato, hija mía. ¿Qué querías? Pero mira donde estamos ahora, en Mediaset", añadió, orgulloso, antes de mandar un mensaje al grupo de comunicación italiano: "Yo voy a seguir luchando para que gente que no está aquí, esté aquí que es el sitio donde tiene que estar, porque tenemos que recuperar el talento", sentenció, entre los aplausos del público presente en el plató y con una Belén dándole las gracias por sus palabras.