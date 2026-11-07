El pulso entre Vox y RTVE: 'La Revuelta' cancela al público convocado y cede a un casting para librar a Abascal del abucheo

La polémica azota con fuerza a 'La Revuelta' en las últimas horas después de trascender que la producción del programa de David Broncano ha distribuido un correo electrónico al público convocado al teatro Albéniz este próximo lunes 9 de noviembre para comunicar la anulación de su asistencia y la de los acompañantes acreditados.

Este mensaje difundido por El Terrat, una de las productoras que se hace cargo del formato, se ha compartido de forma masiva en redes sociales, desatándose una oleada de críticas colosal contra el show de La 1 de RTVE. En ese mail no se explicita el motivo de la cancelación: tan solo se ciñen a argumentar que "por circunstancias especiales" 'La Revuelta' "se va a grabar en condiciones distintas de público".

Es el único pretexto que esgrimen en un breve escrito, en el que, a su vez, piden "disculpas", agradecen la "compresión" y emplazan a "otro día" para acudir a la grabación. Lo cierto es que la explicación real reside en que Santiago Abascal ha aceptado la invitación del programa de entretenimiento, como así confirmó el propio Broncano, y que Vox ha impuesto un veto al público habitual de 'La Revuelta' como condición insalvable para cristalizar esa aparición.

Yo iba a ir de público a LA REVUELTA y me ha pasado esto mismo: me han cancelado



No puedo entender que el programa claudique ante Santiago Abascal y le permita llevar a su propio público



Si aceptas ir a un programa, aceptas con todas las consecuencias🐔 pic.twitter.com/zo7aTnWLzD — BĒR (@BernarGM) November 6, 2026

En un titular: lo que se está jugando ahora mismo entre Vox, RTVE y el equipo de 'La Revuelta' es lo nunca visto. No hay precedentes. Un acto de censura para muchos -en este caso con el espectador como objetivo- para evitar el abucheo que ya se escuchó este jueves 5 de noviembre cuando el humorista jiennense anunció la visita.

Por su parte, TVE evita hacer comentarios al respecto ante las preguntas de la prensa. No existen, por ahora, explicaciones. Sin embargo, La Séptima revelaba este viernes, durante 'La Última Hora' de Javier Ruiz, una información exclusiva que da cuenta del pulso que se está librando entre la formación ultraderechista y la dirección de la corporación pública para abordar dicho escollo a escasas horas de que se sustancie la intervención.

Según la nueva cadena, Abascal ha accedido a ser entrevistado a cambio de desalojar a los asistentes que asiduamente van a 'La Revuelta': un perfil de izquierdas y marcadamente progresista. De modo que los responsables de comunicación y campaña de Vox han trasladado dos propuestas a Televisión Española para negociar y alcanzar un consenso.

La primera, llevar a espectadores afines y simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE ha rechazado de plano. Ante esta rotunda negativa, el partido ha trasladado una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también han declinado. Así las cosas, y según La Séptima, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa -aceptada por las dos partes- es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison.

Público de casting para Abascal en 'La Revuelta'. #LaÚltimaHora06nov pic.twitter.com/zllAtG7tku — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 6, 2026

Con todo, estaríamos hablando de citar a gente previo pago para que concurra al teatro en el que se realiza 'La Revuelta' bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista de Santiago Abascal, que bajo ningún concepto quiere exponerse al abucheo y a un público partícipe y combativo. Un veto que, como apuntábamos al principio, ha suscitado una controversia inmensa entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha.

Lo cierto es que, a la vista de los acontecimientos, David Broncano y Grison fueron unos auténticos visionarios con las bromas que se cruzaron el jueves tras oficializar la entrevista de Abascal. "Va a venir una máquina de nieve y se va a llevar a todo este público", dijo Grison después de escuchar pitos y abucheos entre las butacas. "Este público imposible, claro", replicó Broncano. "Y los que sobren en 'Horizonte' (el programa de Iker Jiménez) los meterán aquí", apostilló con sorna el colaborador. "Pues no vas muy desencaminado", admitió el presentador entre risas.

Sin embargo, poca broma y poca gracia, pues este asunto se le está volviendo muy en contra a 'La Revuelta', que, por primera vez en su historia, llevará a cabo un programa con público preelegido para corresponder, en cierta medida, con las reclamaciones y/o imposiciones del líder de la ultraderecha.