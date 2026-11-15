El público y los expertos emiten este veredicto a la miniserie 'El crimen de Pazos' en Netflix, y todos coinciden: "Su denuncia es necesaria"

Netflix ha estrenado este fin de semana 'El crimen de Pazos', una nueva miniserie de tres episodios basada en un caso real que supone una nueva colaboración con Bambú Producciones ('La Promesa') en este terreno tras el éxito de 'El caso Asunta' y llevar también el caso de 'La viuda negra' a una película.

Tristán Ulloa encabeza de nuevo el reparto de esta ficción de la plataforma que narra el asesinato de Isabel Fuentes que conmocionó a toda España hace más de diez años. En concreto, el llamado 'Caso Aniceto' fue un crimen real ocurrido en Galicia en 2015, en el que Aniceto Rodríguez Caneiro era el principal sospechoso de haber agredido a su esposa, cuyo nombre original ha sido modificado en la ficción por el de Irene.

Completan el reparto de la miniserie los actores Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fer Fraga ('Rondallas', 'Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), entre otros, con la colaboración especial de Verónica Sánchez ('Ángela', 'Sky Rojo') y Edu Soto ('MasterChef Celebrity Legends').

'El crimen de Pazos' cuenta con Ramón Campos como productor ejecutivo y está dirigida por Carlos Sedes. El guion corre a cargo de Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, y con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía.

Sinopsis de 'El crimen de Pazos'

En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué opina la crítica sobre 'El crimen de Pazos'?

En tan solo su primer fin de semana disponible en Netflix, 'El crimen de Pazos' se ha convertido en todo un éxito pues ya se sitúa en el Top 1 de las series más vistas en España por delante de 'Las hijas de la criada', que ha llegado también recientemente a la plataforma tras su emisión en Antena 3 y después de haber estado un año en Atresplayer.

Asimismo, parece que la acogida a esta nueva producción de Bambú Producciones ha conquistado a los expertos. "'El crimen de Pazos' funciona como thriller y mantiene el interés gracias a una premisa potente, a la interpretación de Tristán Ulloa y a una historia que invita a reflexionar sobre la violencia", reconoce Pablo Veiga en su crítica de Cinemagavia.

#ElcrimendePazos "funciona como thriller y mantiene el interés gracias a una premisa potente, a la interpretación de Tristán Ulloa y a una historia que invita a reflexionar sobre la violencia" CRÍTICA de @TrasguPablo Desde el 13 de noviembre en @NetflixES https://t.co/B1mLQjRBkG — Cinemagavia (@OcioGavia) November 13, 2026

Por su parte el crítico José Madrid es claro y directo en su titular de la crítica de Vanitatis: "'El crimen de Pazos: entre el entretenimiento puro y la denuncia contra la violencia machista y el sistema". Así, el periodista se fija en uno de los valores de esta ficción pues se basa en mostrar los grandes fallos del sistema judicial en la lucha contra la violencia machista. "Su denuncia es necesaria. La serie no resulta discursiva, va al grano y entretiene sin caer en redundancias ni alargarse demasiado", recalca al respecto.

En ese mismo sentido habla también la crítica de Cine con Ñ al expresar que la nueva serie que protagoniza Tristán Ulloa "aplica un 'antiépica' para explicar los fallos del sistema en la protección de las víctimas de género".

👮‍♂️ Se estrena en Netflix la miniserie EL CRIMEN DE PAZOS, sobre el caso real ocurrido en 2015.



✍️ "Aplica un 'antiépica' para explicar los fallos del sistema en la protección de las víctimas de violencia de género".



👉 https://t.co/QR8JUxkfD8 pic.twitter.com/0ajtAwKvpG — Cine con Ñ (@CineCon_N) November 13, 2026

El crítico Mikel Zorrilla en Espinof se fija también en otro de los puntos fuertes de la serie: la elección de Tristán Ulloa como protagonista así como en el hecho de que sea una miniserie de tres episodios. "Quizá no hubiese pasado por alargarla a 4 episodios para darle ese toque extra de profundidad -y justificar así más que sea una miniserie y no una película-, pero aquí se nota que hay un ánimo de que funcione a su manera como entretenimiento para luego ir dando paso a esa vocación crítica", señala.

Por último, Juan Arcones, nuestro crítico de cabecera en El Televisero, no duda en exponer que aunque 'El crimen de Pazos' no inventa nada en el género, cumple con su objetivo. "¿Es una serie que cumple con creces? Sí. Pero también es verdad que no aporta nada nuevo al género en el que se enmarca. Aunque a veces no es necesario reinventar la rueda para dar en el clavo con una historia", asevera.

El veredicto de la audiencia a la miniserie de Netflix

Mientras que los espectadores también están recibiendo con grandes halagos la nueva producción de Neftlix. "'El crimen de Pazos' hubiera funciona mejor como una película que como miniserie de tres episodios pero al durar tan poco entra sin problema", reconoce otro espectador. "Pese a abordar una historia conocida, consigue mantener la tensión hasta el final. Está muy bien realizada y transmite mucha veracidad al reconstruir los hechos", añade otro.

"Acabo de ver el primer capítulo de "El Crimen de Pazos" y no puedo estar más enganchado. Excelente miniserie, maravillosos Tristán Ulloa y Carlos Blanco bajo la brillante batuta del genial director Carlos Sedes. Super recomendada", destaca otor usuario en su cuenta de "X".

#ElCrimenDePazos. 3 capítulos que se ven fácil y entretenidos. 👍Buena pic.twitter.com/Q9JYdXNncf — Paco (@Ptx_Cdvll) November 14, 2026

Lo bueno de estas adaptaciones en formato #serie de crímenes más o menos 'renombrados' (de éste ni recuerdo haber oído hablar), como #ElCrimenDePazos, es que son muy cortitas. En tres capítulos te la ventilas, ideal para una tarde lluviosa de sábado. https://t.co/tpwdIfH7C4 pic.twitter.com/7d0OKB6NbM — santiago rello (@relladas) November 14, 2026

🎬 Ya está disponible en Netflix «#ElcrimendePazos». Pese a abordar una historia conocida, consigue mantener la tensión hasta el final. Está muy bien realizada y transmite mucha veracidad al reconstruir los hechos.#tehablodeseries pic.twitter.com/YWdHcV3S9e — Series, Peliculas y Mas (@tehablodeseries) November 13, 2026

#ElCrimenDePazos hubiera funciona mejor como una película que como miniserie de tres episodios pero al durar tan poco entra sin problema.

El caso real no tiene tanto mojo como otros pero está bien interpretado y sigue siendo uno de los casos recientes más sonados del país.

Okey. pic.twitter.com/ywAxMaSJcu — Guilty Remnant (@MikelMetal) November 13, 2026

Les recomiendo ver la serie #ElCrimenDePazos en Netflix, basada en un hecho real. — LENGUA VIVA (@LENGUAVIVA_) November 14, 2026

Ya anda suelto #ElCrimenDePazos por @NetflixES. Una historia dura y real contada desde la sensibilidad, el respeto y la conciencia social por un grupo de auténticas estrellas. Supongo que esto es lo que siente un canterano al debutar en primera división. Qué gustazo. ¡Gracias! 💜 pic.twitter.com/UTL9Zo8VKX — Andrés Díaz (@andresdepor) November 14, 2026

Acabo de ver el primer capítulo de "El Crimen de Pazos" y no puedo estar más enganchado. Excelente miniserie, maravillosos Tristán Ulloa y Carlos Blanco bajo la brillante batuta del genial director Carlos @sedesprego 💙🤍💙

Super recomendada.

👏👏👏👏👏 https://t.co/cNXsSXIc9H — Pablo Raso 🍉 (@PabloRaso1) November 14, 2026

Avui arriba a Netflix la minisèrie basada en un crim real #ElCrimenDePazos amb Tristán Ulloa

Tres capítols de thriller gallec. Contingut, ben interpretat, i amb petits detalls de realització prou potents.

Potser als amants del gènere els sap a poc, però a mi m'ha tingut enganxat. pic.twitter.com/qeEEaQp9AE — Alfons Gorina (@AlfonsGorina) November 13, 2026

He visto una serie española El crimen de Pazos, basada en hechos reales.



Interesa para ver cómo NO funciona el sistema judicial en España contra la violencia machista



En España, tampoco se combate al #TerrorismoMachista



Las mujeres no somos consideradas ciudadanas pic.twitter.com/EJ50p2xRSm — LibrecomoelViento (@LibreliketheWin) November 14, 2026

Visto el crimen de pazos ,te quedas helado lo mismo no hay q suprimir el ministerio de igualdad y si darle una vuelta al de justicia @NunezFeijoo

Por cierto @TrisUlloa de 10

Por desgracia en esta puta vida hay muchos Anicetos. pic.twitter.com/wQFGYB29PL — JOHN DOE (@john_doe1237) November 14, 2026

El crimen de pazos: 8/10

Muy buena escenificación del caso sin caer en el morbo.

La única pega es que siempre son los mismos actores, anda que no habra personas gallegas para no andar repetiendo el mismo elenco que en el caso Asunta. pic.twitter.com/wCbfylN56V — 🌷 (@alwaysprinces_) November 14, 2026

Una recomendación en @NetflixES tenéis que ver si o si la serie el crimen de Pazos, basado en un hecho real ocurrido en el 2015. Tenéis también el documental; desprotexida; el crimen de Pazos.



Si sois apasionados del true crime como yo, no os lo podéis perder — MaríaC #HastaElÚltimoMinuto 💙💙💙💛💛💛 (@crispy7612) November 13, 2026

"El crimen de Pazos" (2026) pese a ser una historia que ya se conoce consigue mantener la tensión hasta el final, está bien realizada y transmite mucha veracidad respecto a los hechos, un tema delicado de contar pero que era muy necesario de tratar en nuestros días pic.twitter.com/Fwin6BiygD — elkapocriticon (@kapocriticon) November 13, 2026