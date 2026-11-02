El público reacciona con este veredicto a 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo': lo más visto de Prime Video pero con una crítica muy repetida

Tras el gran éxito que obtuvo 'Apocalipsis Z: el principio del fin', la película basada en la primera novela de la trilogía escrita por Manel Loureiro, Prime Video estrenó el pasado viernes la segunda parte titulada 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'. Una secuela que se aleja mucho de la primera parte con un reparto prácticamente renovado al completo, y que ya es número 1 en la plataforma como lo más visto en España.

'Apocalipsis Z: Nuevo mundo' regresa con una historia aún más ambiciosa, coral y cargada de acción, que amplía el universo inspirado en la obra de Manel Loureiro. Carles Torrens ('Sky Rojo', 'Animal de compañía') vuelve a dirigir esta historia post-apocalíptica plagada de aventura, supervivencia y acción.

Después de que en la primera parte fuera Francisco Ortiz ('¿A qué estás esperando?') el protagonista, ahora es Carlos Alcaide ('El Internado: las Cumbres', 'La Agencia') quién encabeza el elenco artístico de la segunda parte junto a Julia Martínez ('La promesa'), Mónica López ('Rapa', 'Cronos'), Tamara Casellas ('Ama', 'El Hijo Zurdo'), y Santiago Vaca Narvaja ('La sociedad de la nieve, 'Ciudad universitaria').

El reparto principal lo completan Jose María Yazpik, actor internacional reconocido por su papel en 'Narcos', que regresa como Pritchenko, un aliado clave en la primera película que busca una posible vía de escape; Berta Vázquez ('Vis a vis', 'Un hípster en la España vacía'), que vuelve a meterse en la piel de Lucía, una enfermera atrincherada en un hospital que soporta la amenaza constante de los infectados; y Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo y que cautivó a los fans de Apocalipsis Z: El principio del fin. También se incorporan al reparto Axel Medrano ('Costa!!'), Pedro Hernández ('El 47'), Javier Godino ('Ventajas de viajar en tren'), Ujin Moreno y Mario Mayo ('Os reviento').

Sinopsis de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'

La historia nos traslada a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones.

La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?

La audiencia dicta su sentencia a la segunda parte de 'Apocalipsis Z'

La llegada de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo' ha coincidido además con la celebración de Halloween, algo que sin duda está beneficiando a su visionado. Es por eso, por lo que la película se ha situado en el Top 1 de las películas más vistas en Prime Video tras su lanzamiento.

Sin embargo, a tenor de las críticas que está recibiendo en las redes sociales, parece que el resultado no ha sido nada satisfactorio para un sector importante de la audiencia. Es más, el veredicto es bastante atronador y desolador con la mayor parte de los espectadores cuestionando este producto, y coincidiendo en que queda lejos de la primera parte.

Una de las críticas más repetidas además es que hayan cambiado al reparto original y a su protagonista a diferencia de lo que pasa en las novelas y que precisamente no sean fieles a lo que cuenta Manel Loureiro en sus libros. "La nueva entrega de 'Apocalipsis Z' apuesta más por la acción que el terror del original. Un guion tópico, unos personajes unidimensionales y una espectacularidad artificial acaban reduciéndola a una versión patria de películas de zombis ya vistas", critica un espectador.

"De levantar una saga a desaprovecharla, nada que ver con el libro y la primera, para la tercera me espero otros personajes y otras historias porque mas que una trilogía es una batidora de mezclas sin sentido, que pena", añade otro usuario de 'X'.

"No entiendo como Manel Loureiro ha dado el visto bueno a Apocalipsis Z: Nuevo mundo. Despropósito", sentencia otra de las personas que ya la ha visto. Bueno, visto Apocalipsis Z: Nuevo mundo, decir que Amazon se ha cargado la trilogía con sobresaliente. Es que no voy ni a comentar la película de lo mala que ha sido. Para esto que se hubieran ahorrado la secuela", llega a decir otra espectadora.

La nueva entrega de #ApocalipsisZ apuesta más por la acción que el terror del original. Un guión tópico, unos personajes unidimensionales y una espectacularidad artificial acaban reduciéndola a una versión patria de películas de zombis ya vistas. Nota: 3 / 10 pic.twitter.com/FgGJuydB8J — Javier Gómez (@Javier_Firenze) November 1, 2026

Porque hacer una película de Apocalipsis Z si cambias todo el argumento y cambias al protagonista de la trilogía en la segunda parte. No entiendo nada. #ApocalipsisZ — Nacidodelabruma (@Nacidosdlabruma) October 30, 2026

#ApocalipsisZNuevoMundo #ApocalipsisZ de levantar una saga a desaprovecharla, nada que ver con el libro y la primera, para la tercera me espero otros personajes y otras historias porque mas que una trilogía es una batidora de mezclas sin sentido, que pena @Manel_Loureiro — Francisco José Bayot (@franjbayot) October 30, 2026

Pues vista la 2ª peli de #ApocalipsisZ, la 1ª me gustó más porque era mejor peli y mucho más completa independientemente de la temática zombi. La segunda la dejamos en peli de acción competente y entretenida. Eso sí ¡Lúculo forever! — Rigodon - @rigodon.bsky.social 🇵🇸 (@truerigodon) October 30, 2026

No entiendo como @Manel_Loureiro ha dado el visto bueno a Apocalipsis Z: Nuevo mundo. Despropósito — Miguel Prendes (@MiguelPrendes) October 31, 2026

Pero qué mierda han hecho con Apocalipsis Z. — Simpaticojo (@polonganiza) November 1, 2026

166) Apocalipsis Z: Nuevo mundo



Mira que tenía ganas de ver esta...

No sé qué pasa, sobre el papel debería ser una de las muy buenas, pero el resultado... No sé si es que le falta alma, o que actúan como el puto culo, pero no funciona pic.twitter.com/ywS4RBywIU — Víctor (@Victor_AUP) November 1, 2026

No me ha convencido para nada la dirección que se ha tomado a la hora de"adaptar" (por decirlo de alguna forma) el segundo libro de Apocalipsis Z.

No he conectado con nada de la premisa. Prescindir del protagonista inicial es romper con el vínculo ya creado y empezar de cero. 😓 pic.twitter.com/Q6xVoChkT7 — Gustavo Higuero 🖖 (@VIACRUCIX) November 1, 2026

Me pongo a ver Apocalipsis Z ahora que han estrenado la 2ª. Está bastante bien, cambian varias cosas del libro pero pasable. Mi sorpresa es al ponerme la continuación. Solo repite un actor y se han cargado al prota de las novelas off the record. Que puta vergüenza @PrimeVideoES. — Remy Lebeau (@RemyLebeau33) November 1, 2026

📺 Día 31 de mi Octubre del Terror: Apocalipsis Z Nuevo Mundo



😔 Acabo el mes con decepción. Y mira que la primera me gustó, pero esta es mucho más floja: mucho ejercito, su poquito de madricentrismo y poco de supervivencia zombie.



Bastante aburrida, la verdad. — Pablo Romero (@PabloRomeroCom) October 31, 2026

La segunda entrega de la adaptación de Apocalipsis Z es antediluviana, ni acción interesante, ni humor, ni ingenio, ni escenas innovadores, ni personajes carismáticos... NADA



Está mil veces vistas, hasta los clásicos tenían más carisma pic.twitter.com/x2rYzQIr67 — 🏴‍☠️ Banda Apache (@bandaapache) October 31, 2026

Como se han cargado Apocalipsis Z



24 minutos y la dejo por imposible.

En que momento decides cargarte al protagonista fuera de cámaras y empezar la segunda con un random? — Byronismo⭐⭐ (@26MiguelBs) October 31, 2026

Visto "Apocalipsis Z: Nuevo Mundo". Destaca el cameo de Manel Loureiro(0:20:50). El guion se aparta del 2º libro para no complicar tramas supongo. Primeros 60 minutos entretenidos, sin más, y un tramo final totalmente prescindible. Una lástima pic.twitter.com/sXXu0m1E1B — Pildoritas de Cine (@pildoritascine) October 31, 2026

3 libros que enganchan desde la primera hasta la última página.

Bueno, visto Apocalipsis Z: Nuevo mundo, decir que Amazon se ha cargado la trilogía con sobresaliente.

Es que no voy ni a comentar la película de lo mala que ha sido.

Para esto que se hubieran ahorrado la secuela. — Coral👽 (@Lithium13_) October 30, 2026

Muy mala Apocalipsis Z Nuevo Mundo. Los horrores tácticos, estratégicos, diálogos y jerga mal usada te sacan de la película.

Una basofia ridícula que no sigue ni sus propios fundamentos. pic.twitter.com/UTb3x5b0zF — GSR💪 (@GustavoSRubio) November 1, 2026

No obstante, hay que señalar que también se han podido ver algunas reacciones positivas sobre esta segunda parte de la saga basada en las novelas de Manel Loureiro. "Pues está genial la película. Casi me he quedado con ganas de que desarrollen más la historia pero en 90 minutos no da tiempo. Para eso habría que hacer una serie", confiesa uno de los que si ha disfrutado de esta segunda parte.

"Muy a favor de todos los cambios de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', una peli que pasa de ser una survival a pura acción en la secuela con un prota super carismático. Una trama sencilla, bien dirigida y muy entretenida para pasar el finde de Halloween", defiende otro.

96. Apocalipsis Z. Un nuevo mundo. #Pablopedia2026



8/10 Un poco decepción que no siga la saga literaria e incluso uno de los personajes este muerto (o que sea sorpresa para la 3), tiene menos emoción que la 1 pero muy buenas escenas de acción (top la de los cuchillos) pic.twitter.com/Rh47t4Rp10 — Pablo Barbajosa (@PBarbajosa) November 1, 2026

#ApocalipsisZ parte II se nos ha hecho corta del ritmo que lleva. Presta ver a @mayopiedramario en pantalla dando cera y presta que en España se hagan este tipo de películas tan bien hechas. Completa a la primera más que bien...a por la tercera entrega. El peque ha quedado KO pic.twitter.com/F0Qyd4XnZN — Más que cine de los 80: El Podcast (@Cinedlos80) October 31, 2026

184. Apocalipsis Z: Un Nuevo Mundo.

Pues está genial la película.

Casi me he quedado con ganas de que desarrollen más la historia pero en 90 minutos no da tiempo.

Para eso habría que hacer una serie. pic.twitter.com/7rZVxpXAbY — David (@Mister_Air) October 31, 2026