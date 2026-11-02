El público reacciona con este veredicto a 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo': lo más visto de Prime Video pero con una crítica muy repetida

Tras el gran éxito que obtuvo 'Apocalipsis Z: el principio del fin', la película basada en la primera novela de la trilogía escrita por Manel Loureiro, Prime Video estrenó el pasado viernes la segunda parte titulada 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'. Una secuela que se aleja mucho de la primera parte con un reparto prácticamente renovado al completo, y que ya es número 1 en la plataforma como lo más visto en España.
'Apocalipsis Z: Nuevo mundo' regresa con una historia aún más ambiciosa, coral y cargada de acción, que amplía el universo inspirado en la obra de Manel Loureiro. Carles Torrens ('Sky Rojo', 'Animal de compañía') vuelve a dirigir esta historia post-apocalíptica plagada de aventura, supervivencia y acción.
Después de que en la primera parte fuera Francisco Ortiz ('¿A qué estás esperando?') el protagonista, ahora es Carlos Alcaide ('El Internado: las Cumbres', 'La Agencia') quién encabeza el elenco artístico de la segunda parte junto a Julia Martínez ('La promesa'), Mónica López ('Rapa', 'Cronos'), Tamara Casellas ('Ama', 'El Hijo Zurdo'), y Santiago Vaca Narvaja ('La sociedad de la nieve, 'Ciudad universitaria').
El reparto principal lo completan Jose María Yazpik, actor internacional reconocido por su papel en 'Narcos', que regresa como Pritchenko, un aliado clave en la primera película que busca una posible vía de escape; Berta Vázquez ('Vis a vis', 'Un hípster en la España vacía'), que vuelve a meterse en la piel de Lucía, una enfermera atrincherada en un hospital que soporta la amenaza constante de los infectados; y Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo y que cautivó a los fans de Apocalipsis Z: El principio del fin. También se incorporan al reparto Axel Medrano ('Costa!!'), Pedro Hernández ('El 47'), Javier Godino ('Ventajas de viajar en tren'), Ujin Moreno y Mario Mayo ('Os reviento').
Sinopsis de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'
La historia nos traslada a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones.
La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?
La audiencia dicta su sentencia a la segunda parte de 'Apocalipsis Z'
La llegada de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo' ha coincidido además con la celebración de Halloween, algo que sin duda está beneficiando a su visionado. Es por eso, por lo que la película se ha situado en el Top 1 de las películas más vistas en Prime Video tras su lanzamiento.
Sin embargo, a tenor de las críticas que está recibiendo en las redes sociales, parece que el resultado no ha sido nada satisfactorio para un sector importante de la audiencia. Es más, el veredicto es bastante atronador y desolador con la mayor parte de los espectadores cuestionando este producto, y coincidiendo en que queda lejos de la primera parte.
Una de las críticas más repetidas además es que hayan cambiado al reparto original y a su protagonista a diferencia de lo que pasa en las novelas y que precisamente no sean fieles a lo que cuenta Manel Loureiro en sus libros. "La nueva entrega de 'Apocalipsis Z' apuesta más por la acción que el terror del original. Un guion tópico, unos personajes unidimensionales y una espectacularidad artificial acaban reduciéndola a una versión patria de películas de zombis ya vistas", critica un espectador.
"De levantar una saga a desaprovecharla, nada que ver con el libro y la primera, para la tercera me espero otros personajes y otras historias porque mas que una trilogía es una batidora de mezclas sin sentido, que pena", añade otro usuario de 'X'.
"No entiendo como Manel Loureiro ha dado el visto bueno a Apocalipsis Z: Nuevo mundo. Despropósito", sentencia otra de las personas que ya la ha visto. Bueno, visto Apocalipsis Z: Nuevo mundo, decir que Amazon se ha cargado la trilogía con sobresaliente. Es que no voy ni a comentar la película de lo mala que ha sido. Para esto que se hubieran ahorrado la secuela", llega a decir otra espectadora.
No obstante, hay que señalar que también se han podido ver algunas reacciones positivas sobre esta segunda parte de la saga basada en las novelas de Manel Loureiro. "Pues está genial la película. Casi me he quedado con ganas de que desarrollen más la historia pero en 90 minutos no da tiempo. Para eso habría que hacer una serie", confiesa uno de los que si ha disfrutado de esta segunda parte.
"Muy a favor de todos los cambios de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', una peli que pasa de ser una survival a pura acción en la secuela con un prota super carismático. Una trama sencilla, bien dirigida y muy entretenida para pasar el finde de Halloween", defiende otro.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.