Amazon Prime Video estrenó el pasado lunes la temporada 17 de 'La que se avecina'. La serie de comedia creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero ('Machos Alfa', 'Muertos S.L.') ha regresado a la televisión de pago con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. El resto llegarán de forma semanal a la plataforma de streaming hasta completar los ocho de los que consta esta nueva tanda. Todo mientras Telecinco anuncia el próximo estreno en abierto de la temporada 15.

Jordi Sánchez ('Señor, dame paciencia'), Pablo Chiapella ('Muchachada Nui'), Macarena Gómez ('30 monedas'), Nacho Guerreros ('El pueblo'), Carlos Areces ('Balada triste de trompeta'), Luis Merlo ('Aquí no hay quien viva'), Eva Isanta ('Aquí no hay quien viva'), Nathalie Seseña ('El día de la bestia'), Loles León ('Mujeres al borde de un ataque de nervios'), Miren Ibarguren ('Aída'), Petra Martínez ('La vida era eso'), Félix Gómez ('Al salir de clase'), Mamen García ('Señoras del (h)AMPA'), Rocío Marín ('Campeones'), Ainhoa Larrañaga (El Internado: Las Cumbres), Raúl Peña ('Un paso adelante') y Ana Arias ('Cuéntame cómo pasó') encabezan el reparto coral de 'La que se avecina'.

En el elenco artístico se mantienen también otros actores como Adriá Collado ('Aquí no hay quién viva'), María Adánez ('Machos Alfa') Paz Padilla ('A todo tren'), Margarita Asquerino ('Su Majestad'), Carlos Chamarro ('Camera Café') y Elisabeth Larena ('Intimidad'). A ellos se suman en los nuevos episodios dos nuevos actores como Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó'), que interpreta a Serafín, el nuevo novio de doña Fina (Petra Martínez); y Pablo Louazel ('El Marqués 1985'), que da vida a Lucas, el novio de Julia Guijarro (Ainhoa Larrañaga), que llega a Contubernio, 49 para trabajar como portero de la zona de interiores. Aunque inicialmente se presenta como un joven educado y de buenas maneras, los vecinos pronto descubren que Lucas es un asesino que acaba de salir de prisión.

Una vez más, la longeva 'La que se avecina' sigue demostrando que es una de las ficciones españolas con más fans pues en solo unos días ya se ha situado en el Top 1 de lo más visto en Prime Video. Además la ficción sigue siendo una de las series más vistas en las plataformas así como con sus reposiciones diarias en FDF.

Sinopsis de la temporada 17

En esta nueva entrega, Antonio sale del zulo sediento de venganza y Amador muta a "criptobró". Mientras Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte; Yoli y Óscar, con la vida; Maite, con la miseria; Fina y Julia, con el amor; Menchu, con la soledad; y Berta y Greta, con la duda. Entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y hasta monjas voladoras, los protagonistas volverán a demostrar que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más.

El veredicto de la audiencia a la última temporada de 'La que se avecina' en Prime Video

Asimismo, el estreno de la temporada 17 de 'La que se avecina' está generando muchos comentarios en redes sociales. Son muchos los que están aplaudiendo este inicio de la serie. "Vistos los 3 primeros capítulos de 'La que se avecina' siento las tramas mucho más equilibradas, con el tiempo en pantalla de los personajes mejor repartido, aunque sigo prefiriendo el formato largo. Me he reído bastante más que con la temporada pasada y las nuevas relaciones apuntan maneras", ha señalado un espectador en 'X'.

"Memorables los 3 capítulos. Los que dicen que esta serie debería jubilarse, no tienen ni idea. Hay muchos personajes históricos que se fueron, cambiaron de edificio, etc. Es muy difícil volver a ese prime pero sigue la esencia viva", confiesa otra. "Pues tengo que decir que esta temporada de La Que Se Avecina es un sí rotundo. Tramas que enganchan y protagonismo de cada uno de los personajes", expone otro seguidor de la serie.

"La nueva temporada de LQSA puede ser perfectamente la mejor temporada desde que se mudaron al nuevo edificio, 3 capítulos y muy buenos, así si", señala otro usuario en su cuenta de "X". "No sé cómo ira de números el estreno y la temporada anterior ni la habré visto, pero me he visto los 3 capítulos de la que se avecina y me reído yo solo como hacía tiempo que no me pasaba", opina otro.

Vistos los 3 primeros capítulos de #LQSA17. Siento las tramas mucho más equilibradas, con el tiempo en pantalla de los personajes mejor repartido, aunque sigo prefiriendo el formato largo

Me he reído bastante más que con la temporada pasada y las nuevas relaciones apuntan maneras — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) November 16, 2026

Memorables los 3 capítulos. Los que dicen que esta serie debería jubilarse, no tienen ni idea. Hay muchos personajes históricos que se fueron, cambiaron de edificio, etc. Es muy difícil volver a ese prime pero sigue la esencia viva. #LQSA17 — 💀 (@Rosa_huguet02) November 17, 2026

Visto el tercer capítulo de #LQSA17, se viene una temporada muy grande.



Solo con esto ya supera a la pésima anterior temporada



Con ganas de ver los siguientes! @alber_caballero seguid centrados en Marquesa/ Logi, Okupas, TeleRecio, Los Cuquis, Sergio y Bruno y Agustin pic.twitter.com/xos346LzmE — Montepinariano puro 🌲 (@frikitele25) November 16, 2026

Pues tengo que decir que esta temporada de La Que Se Avecina es un sí rotundo.



Tramas que enganchan y protagonismo de cada uno de los personajes.#LQSA17 pic.twitter.com/ezWkO8a7jP — Alvarito (@AlvaroMarqu) November 18, 2026

Ya he visto el inicio de la temporada 17 de La Que Se Avecina y está bien y me he reído pero Rebeca merece más protagonismo ! No sé como se tiene tan desaprovechada a María Adánez #LQSA17 @alber_caballero — Jesus Reina (@jesusreinax) November 17, 2026

Me está pareciendo INCREÍBLE los 2 episodios de la Temporada 17 de la que se Avecina, en si más el Segundo es ORO , mañana me veré en tercero #LQSA pic.twitter.com/8cN3dHP5Qy — MRO (@MRO91978658) November 16, 2026

Gracias #LQSA por volver, el capítulo dos de la nueva temporada es brutal, que risa dios mío.

"Se debate entre la vida y la muerte y el debate lo va ganando la muerte"@Pablochape tremendo, salvaje total, que risa. Gracias. — Sonny Crockett (@melodisfruto) November 17, 2026

Brutal el arranque de temporada de #LQSA muy top — 📉📈🇪🇸 (@Rooxter__) November 17, 2026

La nueva temporada de lqsa puede ser perfectamente la mejor temporada desde que se mudaron al nuevo edificio, 3 capítulos y muy buenos, así si. #LaQueSeAvecina — Fxs (@Fixas_Rivenftw) November 16, 2026

Me parece una genialidad el episodio 02 de la temporada 17.

Algun suceso de este capítulo podria hacerse real la verdad.

Salvo por el perro, el perro que sea feliz y no le pase nada.#LaQueSeAvecina — David Anadón (@ZarAnadonI) November 17, 2026

UNPOPULAR OPINIÓN:



La temporada 17 de la que se avecina by the moment podría entrar en el top 10 de series mejor valoradas en Imdb#LQSA #Temporada17 #AntonioRecio — Jorge Garcia (@JorgeGamblin23) November 16, 2026

No sé cómo ira de números el estreno y la temporada anterior ni la habré visto, pero me he visto los 3 capítulos de la que se avecina y me reído yo solo como hacía tiempo que no me pasaba. Eso sí sin Amador las risas bajarían — Javiiactivo (@Javiactivoo) November 17, 2026

La trama de telerrecio la mejor que han construido en mucho tiempo. Con esto tienen un hilo infinito y bastante recurrente del que poder tirar. Seguro que para el próximo capítulo se lo han cargado xd #LQSAT17 — Señorín (@Senorin_) November 17, 2026

No obstante, hay división porque hay otros espectadores que cuestionan la continuidad de 'La que se avecina' y defienden que debería acabar ya. "Antes era graciosa. Lo de ahora…no sé. Solo llevo el primer capítulo pero es que literal risas cero", expresa un seguidor de la comedia. "Acabo de ver el capítulo 1 de la temporada 17 de La que se avecina. ¿Qué le han hecho a la mejor serie de la historia? No ha habido un solo ápice de diversión en mi persona en toda la hora que ha durado el capítulo. La que se avecina, ha tocado fondo. Duele, quiero morir", comenta otro seguidor en ese mismo sentido.

Bueno pues temporada 17 de #LQSA y por ahora



1er episodio meh

2ndo episodio normalito

3er episodio TOP



Me siguen sobrando muchos personajes desde hace temporadas xdd



El Recio y Amador son históricos 🐐 — GONZA =D (@gonza_x99) November 16, 2026

La nueva duración de los capítulos de #LQSA no le hace ningún favor a la serie en su 17º temporada. Las tramas del 3º capítulo (Amador y el gimnasio, Recio y su canal de TV con tramas corales o la de la marquesa) son muy buenas y podrían haber sido mucho más explotadas. — Alberto (@albertoDL16) November 16, 2026

Acabo de ver los 3 primeros capítulos de #LQSA17 y son una auténtica basura. Jubilad la serie ya porque no hay de donde sacar más. Dejad de estirar ya el chicle porque esto es insufrible. — Deni (@denimarti1) November 16, 2026

#LQSA17 antes era graciosa. Lo de ahora…no sé. Solo llevo el primer capítulo pero es que literal risas cero. — David (@deikray) November 17, 2026

La trama de criptobro de Amador en #LQSA #LQSAT17 es lo más cringe que he visto en la serie en mucho tiempo. ¿A quién se le ocurrió que esto era buena idea? — Kache (@Kache) November 16, 2026

He visto el primer capítulo y creo que esta temporada va a ser igual o peor que la anterior.

El personaje de Yoli desde que está con Óscar es insoportable cuando antes su tándem con Menchu era de lo mejor de la serie.#LQSA — Bruno Ramos (@Brunord97) November 16, 2026

Acabo de ver el capítulo 1 de la temporada 17 de La que se avecina. Qué coño le han hecho a la mejor serie de la historia? No ha habido un solo ápice de diversión en mi persona en toda la hora que ha durado el capítulo.



La que se avecina, ha tocado fondo. Duele, quiero morir. — K 𖦏 ⭐️⭐️ (@Koemandante) November 16, 2026