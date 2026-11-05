El público emite este veredicto masivo al debut de Sarah Santaolalla en La Séptima como presentadora de 'En Línea'

La Séptima ya ha arrancado sus emisiones con algún que otro fallo técnico y con una declaración de intenciones de Javier Ruiz en sus primeros minutos de andadura. La nueva cadena de TDT ha estrenado este jueves sus primeros formatos diarios como 'El Pulso' con Verónica Sanz y 'En Línea', el espacio que lidera Sarah Santaolalla y que se ofrecerá de lunes a viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Precisamente, Verónica Sanz ha sido la encargada de dar la bienvenida a su compañera al pasarle el relevo. Y es que La Séptima ha decidido convertir en un programa de entidad propia los pasos de programa a programa y de presentadora a presentadora. Algo que ha sido muy alabado por la audiencia en redes sociales.

"Madre mía, qué emoción", ha reconocido Sarah Santaolalla al cruzar las puertas del plató de La Séptima cuando Verónica Sanz le ha cedido el testigo en la parrilla de la emisora. Tras ello, la nueva presentadora ha empezado a adelantar algunos de los asuntos que iban a abordar en su programa 'En línea' y su primera entrevista a Gabriel Rufián, uno de los hombres más buscados y del momento, según ha señalado.

Tras unos minutos de publicidad, Sarah Santaolalla se ha puesto al frente del primer programa de 'En línea'. "Muy buenas tardes. Empieza el primer 'En línea'. No sabéis la ilusión que me hace poder estar aquí, contando la información, en pleno directo. Esta mañana hemos hecho historia de la televisión. Dejadnos que esta tarde hagamos historia del periodismo democrático", ha recalcado la analista antes de empezar a analizar los audios de Koldo García, la que es la gran noticia del día.

¡Bienvenidos a En Línea! Hoy empezamos fuerte con una entrevista a Gabriel Rufián. #LaSéptima pic.twitter.com/iMKos6Q7Ej — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

Después, Sarah Santaolalla ha proseguido haciendo un repaso a otras de las noticias más destacadas de la jornada como la dimisión de Óscar Puente. "No todos los políticos son iguales. Hemos visto al Ministro Óscar Puentes dimitir, dimitir después de las peticiones tanto del ala progresista como del ala a la derecha. Además, él creía que tenía que asumir responsabilidades tras dos trágicos accidentes ferroviarios en menos de un año. Dimitir después de cuatro ruedas de prensa, dimitir dando la cara. Y, al otro lado, hemos visto casi siempre lo contrario. Y tenemos tragedias para contarlas. Y tenemos tragedias para nombrarlas y tragedias que llevan nombre y apellido y algunas de ellas un responsable claro", ha recalcado la presentadora aludiendo a la situación de Carlos Mazón y su actitud ante la tragedia de la dana.

Sarah Santaolalla: “Hoy algunos sentimos vergüenza con que otros aguanten en el poder. Y otros sacan pecho”. #LaSéptima pic.twitter.com/kXoCGzdVtG — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

La sentencia de los espectadores a Sarah Santaolalla como presentadora de La Séptima

El debut de Sarah Santaolalla como presentadora ha generado mucha expectación en redes sociales donde muchos de los usuarios han dado un veredicto muy positivo. "Estoy viendo el programa de Sarah Santaolalla y me parece un 10 como presentadora" ha defendido un usuario de 'X'. "Buen ritmo de Sarah Santaolalla ante la cámara. Buena vibra", ha defendido otra espectadora.

"Pues creo que a Sarah Santaolalla se le da mejor ser presentadora que tertuliana", ha aseverado otro usuario. "No sé si es el primer programa que presentas Sarah Santaolalla, pero parece que llevas años haciéndolo. ¡Un 10, mi enhorabuena! Eres brillante y tienes un futuro brillante (que eres muy jovencita)", ha confesado otro.

Pero si hay algo que está centrando los comentarios es la entrevista que ha realizado Sarah Santaolalla a Gabriel Rufián. "Estoy viendo con interés creciente la entrevista que Sarah realiza a Gabriel Rufián en el estreno de La Séptima. Buen ritmo a lo que contribuye el juego de preguntas y respuestas cortas en un entorno agradable que deja claro que Rufián y Montero: mejor por separado", ha destacado uno. "Amena, fluida y con profesionalidad la entrevista que está realizando Sarah Santaolalla a Gabriel Rufián", ha expuesto otro espectador de La Séptima.

De momento me está encantando La Séptima.



Estoy viendo el programa de Sarah Santaolalla y me parece un 10 como presentadora de momento.#LaSeptima — ACTUALIDAD TV (@actualidadtvsp) November 5, 2026

Buen ritmo de Sarah Santaolalla ante la cámara. Buena vibra!!#LaSeptima — República Salmerón (@Sabrilleta) November 5, 2026

Amena, fluida y con profesionalidad la entrevista que está realizando Sarah Santaolalla a Gabriel Rufián.

Rufián, tratando a cada uno como se merece, a Mazón por ejemplo.

Aquí en este corte está la clave, votar a la izquierda como si no hubiese un mañana.#EnLínea en #LaSéptima. pic.twitter.com/TTHPO6hTYv — Cahaluna (@Cahaluna) November 5, 2026

La soltura en sus respectivos estrenos parece traducirse en años de longevidad



Supongo que es lo que tienen los buenos profesionales #LaSéptima

pic.twitter.com/dipOWrKv61 — sofrito (@soofrito) November 5, 2026

Qué fantasía, programita de Sarah Santaolalla para ella solita 🔝 — 🅹 U A N 🐦 (@JDR94) November 5, 2026

Pues creo que a Sarah SantaOlalla se le da mejor se presentadora que tertuliana.#LaSéptima — Sira (@siralarazz7) November 5, 2026

Estoy viendo con interés creciente la entrevista que @SarahPerezSanta realiza a @gabrielrufian en el estreno de @la_septima_tv. Buen ritmo a lo que contribuye el juego de preguntas y respuestas cortas en un entorno agradable que deja claro que Rufián y Montero: mejor por separado https://t.co/HHXisApBpv — Carlos Vázquez __🇪🇦 🇪🇺 🏳️‍🌈 (@carlosvquez) November 5, 2026

Buen ritmo de Sarah Santaolalla ante la cámara. Buena vibra!!#LaSeptima — República Salmerón (@Sabrilleta) November 5, 2026

Que bien trabaja de presentadora Sarah #LaSéptima — 𝐼𝑣𝑎𝑛𝑦𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 (@xIvanyvienenx) November 5, 2026

Sarah Santaolalla se estrena en #laséptima con su programa ‘En línea’.



Me encanta que se den el relevo entre programas en el mismo plató. (Lo guapa que está Sarah) pic.twitter.com/UkBuZMzJ1x — chuminista (@bratsummerends) November 5, 2026

Enhorabuena a @SarahPerezSanta por el programa y por su debut!!! #LaSéptima — MariviRodriguez 🌹🇪🇦 (@marivi0608) November 5, 2026

No sé si es el primer programa que presentas @SarahPerezSanta , pero parece q llevas años haciéndolo!!! Un 10!!!

Mi enhorabuena!!! Eres brillante y tienes un futuro brillante (q eres muy jovencita) ❤️



Mis dieses😊 pic.twitter.com/9CUyZp7JLF — Davizz66 🔻 (@recuncho34) November 5, 2026

se mueve como pez en el agua, día duro para sus haters #LaSéptima pic.twitter.com/8TdQ37xpxz — Maru (@marujitx) November 5, 2026

No obstante, algunos espectadores si que han cuestionado el debut de Sarah Santaolalla como presentadora de 'En línea' en La Séptima. Así, son varios los que han señalado lo mucho que se mueve la analista cuando está de pie y cómo repite algunas palabras y se muestra algo lenta.

He visto 5 minutos de Santaolalla. No más.



Ha coincidido con ella de pie...



➡️Incapaz de quedarase quieta. Como además la cámara la pilla desde abajo, resulta incomodo (te mareas)



➡️ Hablando. Muy lenta y repitiendo la última palabra como hace Ruiz para encadenar frases.



➡️… — Gerardo Ortega (@Ortega_Gerardo) November 5, 2026

Por favor! Decirle a @SarahPerezSanta que no se mueva tanto cuando está de pie hablando … Gracias y mucha suerte! ✊ — El PERLA (@ListicoPerla) November 5, 2026

#LaSeptima creo que Sara no puede ser presentadora. Se repite, confunde palabras… algo que no pasaba mientras se mantenía de titular. Pierde ritmo, etc. — lubrenoluar (@qwertyuiop23z) November 5, 2026