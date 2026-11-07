El público de La Séptima recibe con unanimidad a 'La Comedia Nacional' de Héctor de Miguel, tras sus dardos a 'Horizonte' y Ana Rosa 

La Séptima nace con el ADN de mantener al público informado de todo lo que sucede y más ahora que entramos en una campaña electoral. Pero para diversificar un poco, el nuevo canal de la TDT, también cuenta con un espacio para analizar todas las noticias desde la óptica del humor. Y para ello no hay nadie mejor que Héctor de Miguel, también conocido como Quequé, y todo el equipo de humoristas de 'La comedia nacional'.

Así, La Séptima ofrecerá cada sábado y domingo tres horas de humor e ironía con 'La comedia nacional' de 14:00 a 17:00 horas. Este espacio se emitirá entre los dos magacines con los que contará la cadena los sábados y domingos, 'Fin de Semana' con Luján Argüelles por las mañanas y 'Fuera de control' con Alba Carrillo y Marta Márquez por las tardes.

Héctor de Miguel y todo su equipo se encargarán de repasar las noticias de la semana con humor, ironía y una mirada ácida sobre todos los acontecimientos, bulos, manipulaciones y las situaciones más surrealistas. Un espacio que también cuenta con información de última hora de la mano de Cristina Cañedo, periodista y jefa de redacción de La Séptima de los fines de semana.

El estreno de 'La comedia nacional' ya ha sido toda una declaración de intenciones con Héctor de Miguel en un coche esposado y con el célebre traje naranja de preso en las cárceles de EEUU. Todo mientras se ve cómo el cómico recuerda imágenes del Valle de los Caídos, la bandera con el águila o las manifestaciones de grupos ultras y termina pasando por la sede de Atresmedia, que está justo detrás de la de La Séptima.

Tras este arranque, Héctor de Miguel ha entrado en el plató de 'La comedia nacional' para hacer un monólogo de inicio. "Bienvenidas a todas, a todos, a todes. A les chiques, a las chiques. ¿Se os ocurre algo más que pueda ofender a un facha? Pues eso, que bienvenides, esto les ha jodido bastante, a 'La comedia nacional'", ha empezado diciendo el cómico con cierta ironía sobre lo poco que gusta a la derecha y sobre todo a la ultraderecha el lenguaje inclusivo.

Vamos a pedir perdón de antemano. ¿Por qué? Porque esto es La Comedia Nacional con Héctor de Miguel. #LCN7nov pic.twitter.com/n8tb5yqR0n — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

El monólogo de Héctor de Miguel con dardos a Ana Rosa y 'Horizonte'

Después, Héctor de Miguel no ha tenido reparos en soltar varios zascas a Ana Rosa Quintana o a Iker Jiménez. "La comedia nacional es un programa que rima con un lugar que será donde probablemente acabemos, la Audiencia Nacional. Sí, la rima es fácil pero al menos la hemos escrito nosotros, no como Ana Rosa. En este programa vamos a analizar la actualidad desde nuestro punto de vista, que ya sabéis cuál es, el de los pachachos. Es que a los pachachos cuando nos señalan la luna, nosotros miramos el dedo pero para hacer un chiste sobre dónde habrá estado metido antes ese dedo y hablo por supuesto de la nariz, dejad de pensar en Ábalos", ha aseverado el presentador.

"En cualquier caso tranquilos, tranquiles, porque vamos a tener a los mejores expertos porque también queremos que nuestra audiencia con estudios, que es poca, pero es una minoría, también se sienta representada. Estos expertos pondrán la cordura hasta que hagamos que la pierdan y cuando pierdan la cordura le recibirán con los brazos abiertos en 'Horizonte'. Allí les harán hueco", ha seguido advirtiendo Héctor de Miguel.

"La noticia de esta semana ha sido la dimisión de Óscar Puente. Ojo, ministro y dimisión en la misma frase. Esto había mucha gente que pensaba que era imposible en la misma frase como Abascal y trabajar. Pero no, se puede. Y ojo porque admitió que dimitió por dignidad. Esto cuando lo escuchó Mazón dijo '¿digni qué?' y luego dijo 'jefe, otra ronda que son las 7 y la sobremesa es joven'. Por cierto es curioso el momento en el que dimitió Puente entre el puente de Todos los Santos y el de la Almudena. Más que una dimisión parecía el juego de la oca, de puente a puente y a Óscar se lo llevó la corriente", ha bromeado el presentador.

Después Héctor de Miguel ha seguido dedicando su monólogo a hablar de las elecciones de midterms de EEUU y la derrota de los republicanos y de Donald Trump así como el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol y el saludo de Milei a Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana. Y para acabar su arranque, Quequé ha querido bromear con Javier Ruiz, el director editorial de La Séptima que ha hecho un pequeño cameo. "No os quiero dar la turra porque en esta cadena para dar la turra ya está Javier Ruiz. Bueno me voy a callar porque dice la leyenda que si le nombras tres veces se aparece y ya llevo dos", ha comentado el cómico nombrando otra vez al periodista que ha terminado colándose en el plató.

"Pero vamos a ver, vamos a ver", ha reaccionado Javier Ruiz. "Javier Ruiz, déjame que te felicite. Increíble la audiencia de Javier Ruiz. Déjame que te haga la pelota", le ha dicho Héctor de Miguel. "Me has invocado y yo vengo con datos. Y el dato tuyo es que esto ya está durando demasiado. Por cierto Héctor, me he encontrado una cosa en el camerino, es una calva, esto es muy de macho y esto es tuyo", ha aseverado Javier. "Déjamelo ahí que he dejado también las esposas", ha añadido Héctor de Miguel. "Venga, despedido", ha terminado diciendo Ruiz.

Javier Ruiz y la magia de LA SÉPTIMA: si le nombras 3 veces aparece en #LCN7nov. pic.twitter.com/8A0Ianxwci — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

Y finalmente, tras este cameo del director y presentador de 'La última hora', Héctor de Miguel ha dado comienzo a 'La comedia nacional' presentando a algunos de los colaboradores que le van a acompañar en esta aventura como Marc Biarnés ('El sótano club', 'Mañaneros 360'), Marina Lobo y Mariang Maturana ('La pija y la quinqui'). A ellos se ha sumado después Ana Morgade o Raquel Hervás y también han conectado con Ignatius Farray. Además, en este primer programa han contado con Pablo Bustinduy, Ministro de Consumo y Agenda 2030 como invitado.

La audiencia reacciona al estreno de 'La comedia nacional'

Y por ahora parece que la apuesta de La Séptima por Héctor de Miguel y por un programa como 'La comedia nacional' está gustando mucho a los espectadores. O eso podemos deducir de los comentarios que se han podido leer en "X" a raíz de su estreno.

"Lo que voy a agradecer a La Séptima es recuperar a Héctor de Miguel", ha comentado un usuario. "Fan absoluto de Héctor de Miguel, Quequé en La Séptima", ha confesado otro. "Qué chachi, Héctor, me dio una penita, cuando dejó 'Hora veintipico', sé que lo va hacer bien, porque todo, cuando se trata de humor lo hace bien, también lo demostró cuando estuvo en 'El Intermedio', sabes que te van a caer palos, eso quiere decir que eres bueno", ha señalado otro espectador.

"Comienza bien. Un poco de humor entre tanto análisis es necesario. Bien por La Séptima. Todo un acierto. La Comedia Nacional", ha aplaudido otro seguidor. "Pues me está gustando el programa, paso a paso, de momento me van gustando todos los programas", ha añadido otro seguidor de la nueva cadena.

Lo que voy a agradecer a La Séptima es recuperar a Héctor de Miguel🤧🤧 — juliio6🍂🍂🧙🏻🌱 (@juliio_ac6) November 7, 2026

En serio, @la_septima_tv, es buena idea poner a Héctor de Miguel a la hora fe (casi) la siesta?

Qué jartá a reir nada más empezar... Me habéis jodido la siesta! — JulitoVerbenas (@JulitoVerbenas2) November 7, 2026

Fan absoluto de @HectordeMiguel Quequé en @la_septima_tv #LCN7nov y ya! 👍🏻🍾💪 aaah!

...Y copia y pega o lo que sea pero muévete cojones! pic.twitter.com/3qdodrsISQ — El_Tio_Pencho (@Tio_Pencho) November 7, 2026

Qué chachi, Héctor, me dió una penita, cuando dejó hora veintipico, sé que lo va hacer bien, porque todo, cuando se trata de humor lo hace bien, también lo demostró cuando estuvo en el Intermedio, 💪💪 💪, sabes q te van a caer palos, eso quiere decir q eres BUENO.#LCN7nov — Angelines😇😈🍷salud!! (@HerdezMedn) November 7, 2026

#LCN7nov Comienza bien. Un poco de humor entre tanto análisis es necesario. Bien por #LaSeptima Todo un acierto. La Comedia Nacional. #Sábado — Mikel Derandio (@Mkucho) November 7, 2026

Pinta muy bien la Comedia Nacional de @la_septima_tv 👏 #LCN7nov — Álvaro L. 🇪🇸🌱 (@ZoroZ87) November 7, 2026

CINE la presentación de Héctor en su estreno.

Ni Rosalía se atrevió a tanto en Berghain 😂👏🏽#LaSeptima #LCN7nov#FDS7nov — greynbows (@greynbows) November 7, 2026

@la_septima_tv tirándole indirectas a Horizonte, el lugar dónde se inventó la palabra bulo. Es que acaban de empezar y ya los amo. Lo están haciendo de maravilla #LaComediaNacional #LCN7nov — 𝔐𝔦𝔫𝔐𝔢𝔩 🍂 (@MinMel97) November 7, 2026

Pues me está gustando el programa, paso a paso, de momento me van gustando todos los programas, me falta fuera de control.#LCN7nov — Todo al Fucsia ♥️✊💜 🇵🇸 (@PINTURERILLA) November 7, 2026

Pero que fantasía es esto?#LCN7nov — María Hernández (@mdmalizzia) November 7, 2026

Me parece un dúo súper acertado. Me encanta ❤️#LCN7nov https://t.co/4o3MjxeOsq — ☆𝙷𝚘𝚋𝚒 𝚖𝚢 𝚜𝚝𝚊𝚛☆ (@minipurplemoon) November 7, 2026

Me encanta poder volver a ver a Quequé. Gracias la 7! pic.twitter.com/1c7Ta04bKp — Gema García Castellá (@Xjeck55X) November 7, 2026

Coronas ,Queque ,Ana Morgade ...pero está fantasía de Cadena @lasept — @Zulayloita2🇵🇸🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ ♥️💜💛 (@LolitaZulay2) November 7, 2026

#LCN7nov por favor, este programa es la reostia!😂😂😂👏👏👏👏👏 — Coquer99🌹🇪🇦 (@Coquer99) November 7, 2026

Que gusto un programa serio-cómico con Hector de Miguel y cia,así para después de come, un aire nuevo y fresco.. la entrevista a #Bustinduy buenísima, nunca le vi tan suelto, estoy disfrutando mucho👍👍👍 gracias #LaSeptima https://t.co/wjTmso2IXS — Paloma del Palacio🔻♥️💛💜 (@palomapalacio) November 7, 2026

Como hemos echado de menos a Héctor de Miguel en tv, gracias a @la_septima_tv por traerlo de vuelta — Enrique 🏴‍☠️ (@rojiblanco65) November 7, 2026

Aunque sí que se han podido leer algunas críticas constructivas sobre todo con respecto al horario en el que se emite 'La comedia nacional' o a la falta de ambientación musical. Y otros cuestionando que se oye demasiada alta la música de fondo.

Tiene mal horario y todavía tiene que asentarse y coger más ritmo, pero en general me está gustando bastante La Comedia Nacional. También hay que decir que adoro a Quequé, a Marina, a Marc y a Mariang... y además sale el gran @IgnatiusFarray, qué más se puede pedir! #LCN7nov — Nuria Mal (@MalNuria666) November 7, 2026

Le falta mucha ambientación musical a #LCN7nov. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) November 7, 2026

Una cosita, la música de fondo está un poco alta hay veces que no se oye la conversación, sería posible bajarla? O mejor quitarla?gracias #LCN7nov — Carmen Plaza77 (@CarmenPlaza77) November 7, 2026

Mejoras para #LCN7nov. Esperaba realmente algo más tipo El informal. Han decidido hacer un magazín al uso sin más, pero se puede mejorar metiendo secciones que no sea gente sentada hablando. Entrevista a Pablo Bustinduy bien con el sofá de mi abuela. @la_septima_tv — Khamsin (@khamsintv) November 7, 2026