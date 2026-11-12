El PSOE-M señala y pone en entredicho a Susanna Griso por lo que hizo en su entrevista a Ayuso: "Hay silencios que valen más que muchas preguntas"

Esta semana, Susanna Griso entrevistó a Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo Público'. Una entrevista que antes de realizarse ya estaba generando alguna que otra polémica con el PSOE de Madrid. Y es que desde la cuenta oficial del partido que lidera Óscar López en la Comunidad de Madrid se preguntaban si la presentadora de Atresmedia sería capaz de preguntarle por los supuestos pagos de Eduardo Inda.

"Hola, Susanna Griso, ¿vas a preguntar a Ayuso por los pagos de Eduardo Inda con el dinero de todos y la construcción de testimonios falsos para derrocar a este gobierno elegido democráticamente?", le retaron desde la cuenta oficial del PSOE de Madrid en 'X' antes de emitirse la entrevista en Antena 3.

Así, el PSOE de Madrid instaba a Susanna Griso a que cuestionara a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la que ha sido la noticia de los últimos días: el presunto pago del PP a la abogada de Koldo García a través de OK Diario a cambio de que contara cosas en contra del gobierno y de Pedro Sánchez aunque fueran mentira. Algo que el propio Koldo ha confesado a través de varios audios a la Cadena SER.

Sin embargo, Susanna Griso obvió el tema durante su charla con Isabel Díaz Ayuso, y eludió abordar toda la polémica en torno a los supuestos pagos del PP a Koldo García a través de OK Diario, después de que Cuca Gamarra confirmara la reunión del abogado del partido con el que fuera asesor de José Luis Ábalos.

Por ello, tras la entrevista, desde el PSOE de Madrid no dudaron en cuestionar a la presentadora de 'Espejo Público' y en señalarla por haber vetado uno de los temas del día. "No ha habido suerte. Hay silencios que valen más que muchas preguntas. Pero somos optimistas: seguro que en la próxima entrevista le pregunta por este asunto", sentenciaron desde la formación política.

No ha habido suerte.



Hay silencios que valen más que muchas preguntas.



Pero somos optimistas: seguro que en la próxima entrevista le pregunta por este asunto. https://t.co/JFUc3pep5b — PSOE Madrid (@psoe_m) November 10, 2026

El PSOE de Madrid también denuncia "manipulación" de Telemadrid con la huelga

Pero Susanna Griso y 'Espejo Público' no han sido los únicos en ser señalados por el PSOE de Madrid. Este miércoles, la cuenta del partido también ha puesto en entredicho a Víctor Arribas y el 'Telenoticias' de Telemadrid por haber tratado de manipular con respecto a la huelga general de este 11-N.

"Lo de Telemadrid: -En el informativo te dicen que el seguimiento de la huelga en Madrid ha sido bajísimo -A la vez, reconocen que no pueden emitir ni el '120 minutos' ni 'La Tarde' por la huelga y ponen refritos de programas grabados. Víctor Arribas, ¿todo bien?", se preguntan.

De esta forma, el PSOE-M se hace eco de cómo en el 'Telenoticias' han tratado de menospreciar la huelga haciendo ver que el seguimiento ha sido bajo mientras que en la cadena autonómica madrileña toda su programación en directo ha quedado cancelada, incluido el programa de Antonio Naranjo, por no entrar en los servicios mínimos.