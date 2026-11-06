El primer pronunciamiento de El Gran Wyoming en Atresmedia ante el anuncio de su retirada de la televisión tras más de 40 años

Ha llegado su momento. El Gran Wyoming ha acordado con el grupo Atresmedia su marcha de la televisión después de más de 40 años formando parte de la historia de la pequeña pantalla y tras las últimas dos décadas al frente de 'El Intermedio' en La Sexta.

A sus 71 años de edad, el veterano comunicador y showman considera que es la hora de su jubilación. Ya advirtió con ella en 2025, cuando se planteó culminar su carrera. Finalmente, accedió a continuar un poco más, pero ahora la decisión es definitiva y no tiene vuelta atrás.

No obstante, para tranquilidad de sus seguidores, su salida no será inmediata: se producirá a lo largo del próximo mes de enero, cuando el presentador dirá adiós al programa más emblemático de La Sexta y a una de sus puntas de lanza en la programación.



Ese relevo, que no será abrupto sino progresivo, lo tomará Fer Gonzo, el elegido por la compañía audiovisual para ser el sucesor de Wyoming. Una responsabilidad muy grande por lo que supone recoger el testigo de una leyenda en la industria televisiva.

A su vez, el gallego tendrá que abandonar 'Salvados', el espacio que conduce desde 2019 cuando se produjo la retirada de Jordi Évole. Su elección por parte de Atresmedia tiene todo el sentido al tratarse de un rostro reconocido por el público de La Sexta y de un profesional que conoce bien 'El Intermedio'. Recordemos que Gonzo fue colaborador y reportero entre 2010 y 2019.

Con todo, la tele perderá a El Gran Wyoming con el inicio del 2027 en un proceso de despedida que -insistimos- será paulatino. Durante un tiempo indefinido en enero, ambos presentadores compartirán la conducción del access prime time de La Sexta, hasta que el periodista vigués termine por hacerse totalmente con las riendas del formato.

El Gran Wyoming: "Mi sueño fue ser jubilado y quiero cumplirlo pronto, no vaya ser que lleguen los de Vox al Gobierno y encima me quiten la pensión"

Es, sin duda, la noticia televisiva del día y, como tal, ha sido abordada en 'El Intermedio' en su entrega de este jueves. "Estoy impactada por la noticia del día", ha introducido en primer lugar Sandra Sabatés. Y aunque Wyoming se ha hecho de rogar, finalmente no ha podido esquivar el foco hacia su persona.

"Españoles, como líder de masas que soy os debo una explicación. Pues sí, me jubilo, ¿qué pasa? Quienes habéis seguido mi trayectoria profesional, sabéis que mi mayor aspiración en la vida ha sido tumbarme a la bartola sin hacer nada. Solo he tardado 71 años en conseguirlo. Desde niño, mi sueño fue ser jubilado, amigos, y quiero cumplirlo pronto no vaya ser que lleguen los de Vox al Gobierno y encima me quiten la pensión", ha comenzado diciendo con su habitual humor.

"¿Significa esto el final de 'El Intermedio'? Jamás. Este programa lo hacen más de 100 personas y la que se va es solo una"

"Dentro de unos meses, dejaré de presentar 'El Intermedio'. Sé que las preguntas se os acumulan. ¿Me podréis ver en algún otro lugar? Pues no. De una manera u otra yo siempre estaré vinculado a este programa. ¿Significa esto el final de 'El Intermedio'? Jamás. Este programa lo hacen más de 100 personas y la que se va es solo una", ha aclarado El Gran Wyoming, haciendo hincapié en que el espacio seguirá y en que su desaparición de la televisión será total.

"Este programa seguirá adelante con el mismo compromiso con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente. Y además, mi hueco lo ocupará un profesional a la altura: Gonzo. Es como ese hijo pródigo que vuelve y no vais a notar el cambio. Es un gran presentador, es incisivo, es un enorme periodista. Si notáis un cambio, será a mejor. Es más, cuando lo empiece a presentar él, haré algo que nunca he hecho: ver el programa todos los días", ha bromeado.

"De todas formas, todavía me tendréis que aguantar un tiempo por aquí. Tengo que asegurarme de que mi heredero sea capa de manejar este emporio como Dios manda. Mi legado pesa mucho. Y recordad que esta nueva etapa os va a ofrecer más y mucho mejor, aunque parezca imposible. Como siempre, aquí, en 'El Intermedio'", ha concluido.