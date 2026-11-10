El presidente de RTVE rompe su silencio con un claro comunicado tras lo ocurrido con Broncano en 'La Revuelta'

José Pablo López ha roto su silencio en 'X' tras las fuertes críticas a David Broncano y RTVE por los términos en los que se desarrolló la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta'. El clamor tras su emisión ha sido unánime: el cómico perdió la partida frente al líder de Vox.

Además de las protestas dirigidas a la corporación pública por dar voz a la ultraderecha en horario de máxima audiencia, la diana se orientó, en particular, hacia Broncano por su sorprendente tono. El comunicador se olvidó de su papel de cómico y optó por enfundarse en el traje de periodista con muchas limitaciones, sin herramientas, y provocando, con su actitud, que el dirigente de la extrema derecha quedara blanqueado y humanizado.

A su vez, dio pie a que el público estuviera más pendiente de la incomodidad extrema y del nerviosismo de David Broncano, que perdió el temple, que en observar los bulos y el negacionismo de Santiago Abascal. Un discurso que, de hecho, fue rebatido de forma tensa pero muy pobre. En definitiva, para muchos, aunque no fuera la intención real, "hubo una operación de blanqueamiento".

Pues bien, ante toda esta polémica, el presidente de RTVE, José Pablo López, se ha pronunciado con un contundente comunicado en redes. "Muchos diréis que bastaba con decirles que no. Pero en RTVE no regalamos excusas a nadie para gritar censura ni creamos mártires en un teatro", ha escrito en primer lugar frente a quienes cuestionan que se diera luz verde a la visita.

"Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser 'capitán a posteriori'", ha proseguido el alto cargo, asumiendo que tendrán que analizar lo ocurrido y admitir que se han equivocado con la plataforma en la que dar cabida a Santiago Abascal.

Sin embargo, el presidente de RTVE considera injusto que el foco se ponga en el papel de Broncano y no en un momento como el que se produjo al final de la entrevista, cuando Abascal advirtió a Broncano con que iba a necesitar suerte; como si le estuviera deslizando que su futuro será muy negro en caso de llegar al Gobierno.

"Si ante una frase como 'vas a necesitar suerte', algunos prefieren quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública, demuestran que les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche", ha sentenciado José Pablo López. "Todo mi apoyo a David y a su equipo", ha rematado, mostrando así un respaldo público en plena tormenta.