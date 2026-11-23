Este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público' para cargar duramente contra RTVE y contra sus informativos. Algo que ha llevado a que Jesús Cintora diera la cara por todos los profesionales de la cadena pública en 'Mañaneros 360'. Ahora ha sido su presidente, José Pablo López quien también ha usado sus redes sociales para lanzar un comunicado en defensa de todos los trabajadores de la corporación.

Así, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más allá a los ataques que está recibiendo RTVE desde hace meses por parte de la derecha y la ultraderecha. Y es que después de que Vox amenazara con entrar a RTVE con lanzallamas y motosierras, hace unas semanas fue Cayetana Álvarez de Toledo la que aseguró que cuando llegue el PP al gobierno acabará con "las Intxaurrondo".

Pues bien, este lunes, el líder del PP se ha atrevido a comparar TVE con una "televisión norcoreana". "TVE parece una televisión norcoreana y tenemos que volver a cumplir la ley", ha empezado diciendo cuando Susanna Griso le ha cuestionado por sus planes con las instituciones públicas. "Hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público con independencia de su audiencia y los informativos son una vergüenza", ha sentenciado Feijóo en su entrevista en Antena 3.

Unas declaraciones que están generando mucha polémica y que han llevado a que José Pablo López, el presidente de RTVE, no haya tardado en mostrar todo su reconocimiento y amparo a los profesionales de la cadena pública. "Todo mi respaldo a la redacción de Informativos de RTVE. Vuestro trabajo no da vergüenza, da envidia", ha empezado señalando en su breve comunicado.

"Todo mi respaldo a la industria audiovisual que colabora con RTVE. No os forráis, creáis empleo y descubrís talento", ha sentenciado el directivo. Unas palabras con las que ha querido defender también a todos los profesionales que trabajan para RTVE a través de productoras de algunos de sus formatos que son líderes de audiencia como 'Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas'.

Todo mi respaldo a la redacción de Informativos de RTVE. Vuestro trabajo no da vergüenza, da envidia.



Todo mi respaldo a la industria audiovisual que colabora con RTVE. No os forráis, creáis empleo y descubrís talento. — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 23, 2026

La rotunda réplica de Jesús Cintora a los dardos de Feijóo

Como decimos, este mensaje de José Pablo López llega después de que Jesús Cintora tampoco se haya reprimido en su réplica a Alberto Núñez Feijóo tras hacerse eco de sus ataques en 'Espejo Público' desde 'Mañaneros 360'. "Es Televisión Española y es la televisión de todos y de todas; también de usted. Está invitado a este programa y Silvia Intxaurrondo está esperando a la confirmación para la entrevista en la que puede estar", ha empezado recordándole el presentador.

"Si quiere podemos hablar de la televisión gallega, con esas órdenes que se daban en mitad de oleadas de incendios para que se informara muy poquito o nada en algunos programas. Eso ocurría y bien lo sabe. O las listas negras en Telemadrid. Aquí no hay listas negras, aquí se informa de todo", ha recalcado Cintora. "Igual, en vez de ir a otra televisión de un grupo privado (Antena 3) para meterse con la televisión de todos y decir que parece norcoreana, estaría bien esa entrevista (con Intxaurrondo)", ha sentenciado.