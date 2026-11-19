A muy pocas horas del esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, una cita televisiva trascendental y absolutamente decisiva ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, el PP se ha pronunciado sobre la periodista que va a ocuparse de la moderación del debate: María Casado.

La comunicadora malagueña se pondrá al frente de un reto de gran envergadura al ser la presidenta de la Academia de la Televisión, el organismo "neutral" que finalmente ha constituido este encuentro tras las discrepancias entre el Partido Popular y el PSOE a la hora de decidir qué grupos de comunicación debían organizarlos.

El PP de Feijóo impuso un veto a RTVE, a la que ha declarado la guerra, y exigió que tanto el cara a cara como el debate a cuatro se celebraran en las compañías Mediaset y Atresmedia respectivamente. Sin embargo, desde Ferraz contestaron que era un principio "irrenunciable" el hecho de que la cadena pública albergara uno de esos dos encuentros, y condicionaron su 'sí' a debatir en las privadas si accedían a participar en la corporación estatal.

Pues bien, ante este bloqueo, que refleja el antagonismo que existe entre las dos principales fuerzas políticas, la Academia de la TV entraba en escena para resolver el escollo; haciéndose cargo del cara a cara y, también, del debate entre los cuatro grandes candidatos (Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau) que se emitirá el próximo jueves 26.

Además, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no habrá representación de las cadenas de televisión que lo van a retransmitir; como por ejemplo sucedió en el debate que organizó la Academia en 2016 entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que fue moderado por Ana Blanco (TVE), Pedro Piqueras (Mediaset) y Vicente Vallés (Atresmedia).

En esta ocasión, será María Casado, la presidenta, la que se encargue de ello de forma exclusiva, repitiendo lo que pasó con su predecesor, Manuel Campo Vidal, que también condujo en solitario el cara a cara entre Mariano Rajoy y Alfonso Pérez Rubalcaba en 2011 y, cuatro años después, el de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Miguel Tellado: "El debate lo va a moderar una periodista imparcial e independiente"

Y sobre el papel de Casado ha hablado el PP antes de la celebración del debate. Ha sido a través de Miguel Tellado, el secretario general de la formación, que ha afirmado que "Sánchez llega con una presión enorme con todas las encuestas en contra" y ha presumido de que el PP le saca "hasta 5 puntos de ventaja" en la mayoría de sondeos demoscópicos.

En esa misma comparecencia ha comentado que el Presidente del Gobierno "tiene un problema hoy" porque "el debate lo va a moderar una periodista imparcial e independiente". De este modo, el partido presidido por Núñez Feijóo otorga su favor a María Casado y, de paso, con su contundente reconocimiento, vuelve a dejar una crítica velada contra los profesionales de RTVE, el grupo -insistimos- al que han colocado un cordón sanitario por considerar que no garantiza imparcialidad y por ser, a su juicio, una institución "al servicio de los intereses del Gobierno".