El PP da un giro de 180 grados sobre RTVE: Decide no vetar a Silvia Intxaurrondo y sopesa una entrevista en 'La Revuelta'

Queda una semana para que arranque oficialmente la campaña electoral de las elecciones del 29-N. Y por ello, los partidos están cerrando sus estrategias con algunos cambios de última hora. Es el caso del PP. Y es que parece ser que finalmente Alberto Núñez Feijóo accederá a ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo en RTVE; y también podría estar valorando visitar 'La Revuelta' de David Broncano.

Por lo pronto, mientras Santiago Abascal acudirá a 'La Revuelta' el lunes y Ada Colau hará lo propio el martes; Núñez Feijóo ya ha sido anunciado como invitado de 'El Hormiguero' para el próximo miércoles 11 de noviembre. De este modo, el líder del PP será por ahora el primero en ir a "divertirse" al programa de Pablo Motos coincidiendo además con el día de la huelga general.

Más allá de su visita a 'El Hormiguero', Alberto Núñez Feijóo habría dado el ok definitivo a su equipo de campaña para acudir a una entrevista en RTVE con Silvia Intxaurrondo, según recoge El Confidencial. Cabe recordar que desde que se conoció el adelanto electoral, el PP aseguró que su líder no acudiría a ningún espacio de RTVE que fuera de productoras externas para vetar así cualquier entrevista con Jesús Cintora en 'Mañaneros 360', o con Gonzalo Miró y Esther Palomera en 'Malas Lenguas'. Un gesto con el que el Partido Popular estaba intentando también evitar que el gallego tuviera que volver a enfrentarse a una entrevista con la presentadora de 'La Hora de La 1'.

Sin embargo, hay que poner sobre la mesa que 'La hora de La 1' es actualmente de producción propia y Silvia Intxaurrondo forma parte del personal fijo de RTVE, por lo que ya no hay excusa que valga. Es por ello, por lo que una vez que TVE ha decidido que las entrevistas electorales las realice la periodista vasca dentro de 'La Hora de La 1' y no Pepa Bueno en el 'Telediario', el PP ha optado por aceptar esta propuesta.

Con respecto a 'La Revuelta', este mismo jueves David Broncano y su equipo volvieron a dejar claro que desde el PP no han contestado a la invitación para que Alberto Núñez Feijóo acuda al programa. Pero el hecho de que Santiago Abascal, muy crítico con RTVE en estos meses, haya decidido finalmente asistir al espacio de access de La 1 ha provocado que en el PP ya no vean con tan mal ojo el que Feijóo siga los pasos del líder ultraderechista.

Habrá que ver si finalmente, Alberto Núñez Feijóo se anima a ser entrevistado por David Broncano y tener que responder a sus preguntas clásicas sobre el dinero y el sexo. Eso sí tiene poco margen de maniobra pues este tipo de entrevistas en TVE se tienen que realizar fuera de la campaña electoral, por lo que solo quedaría disponible el próximo jueves 12 de noviembre. "Por ahora no está decidido", señalan fuentes del PP al citado medio, dejando en el aire su posible visita.

El PP sigue vetando el debate a cuatro en RTVE y el cara a cara con Sánchez de Mediaset pende de un hilo

En lo que respecta a los debates electorales hay que apuntar que ahora mismo está todo en el aire. El PP insiste en que el debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tiene que celebrarse en Mediaset el 16 de noviembre, y el debate a cuatro con la participación de Santiago Abascal y Ada Colau, en representación del Frente Amplio, debe ser organizado por Atresmedia el 26 de noviembre.

"A diferencia de la televisión pública, son capaces de garantizar la neutralidad", defiende Miguel Tellado, el director de la campaña del PP sobre el por qué defienden que los debates se tienen que organizar en los dos grupos privados y no en RTVE. El principal partido de la oposición tan solo accede a participar en un debate en RTVE: el de los portavoces parlamentarios.