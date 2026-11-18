'El perro andaluz' regresa esta semana antes de lo previsto al prime time de La 1 con una nueva tanda de invitados con la que tratar de igualar su récord histórico cosechado con la visita de Pedro Sánchez. Con motivo del 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que tendrá lugar este jueves, el espacio de Manu Sánchez adelanta su cita a este miércoles 18 de noviembre a las 23:15 horas, coincidiendo con el estreno de la nueva edición de 'GH VIP' en Telecinco.

La visita del líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre al programa de Manu Sánchez se tradujo el pasado jueves en un histórico 25,8% de share y 2.849.000 espectadores, mientras que esta semana tendrá que verse también las caras con los programas 'La Mesa' y 'Cara al show' en Antena 3 y La Sexta respectivamente, o 'El Blockbuster' de Cuatro, entre otras ofertas.

Àngels Barceló y Miguel Ríos, los invitados de Manu Sánchez de esta semana en 'El perro andaluz'

'El perro andaluz' de Manu Sánchez recibe este miércoles por primera vez a Àngels Barceló, con quien hablará de los motivos de su despedida profesional después de más de 40 años de carrera o de cómo es su nueva vida lejos del despertador de madrugada. De igual forma, la veterana periodista llega al espacio de TVE dispuesta a compartir sus planes de futuro.

La catalana se mojará también sobre la relación entre los medios de comunicación y la política, así como los peligros de la desinformación y el papel de las mujeres en la profesión. Conversarán también sobre los desafíos del periodismo, la relación entre los medios de comunicación y la política, la desinformación, la crispación y el papel de las mujeres en una profesión de la que ha sido referente. Además, a las puertas de sus primeras elecciones en muchos años sin ponerse al frente de un especial informativo, descubrirá cómo se prepara para vivir desde el otro lado una de las noches que más ha disfrutado a lo largo de su carrera, la noche electoral.

🎙️ Toda una vida haciendo preguntas. Ahora le toca responder 🔥



Tras su despedida de la radio, Ángels Barceló se sienta en primicia frente a @_ManuSanchez_ 💥



💚Esta semana, nuestra cita es en HOY Miércoles ‼️



📺 Esta noche, #ElPerroAndaluzTVE en DIRECTO, tras @LaRevuelta_TVE,… pic.twitter.com/AqRSIzcCXZ — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 18, 2026

Después, Miguel Ríos pasará por el sofá de 'El perro andaluz', visitando a Manu Sánchez justo antes de concluir su gira de conciertos 'El último vals'. Así, el cantante se sincerará sobre cómo afronta esta nueva etapa en su carrera musical, poniendo el foco también en su compromiso social a través de su fundación. Y el granadino cerrará la noche junto a Javier Rubial con una actuación en directo muy especial de 'Al-Andalus'.

En cuanto a los colaboradores que regresan esta semana al plató de Manu Sánchez, destaca Petite Lorena, que vuelve con su sección y su inconfundible sello personal. Doña Carmen también estará presente en la entrega de este miércoles, recuperando la batería de preguntas de Jesús Quintero.