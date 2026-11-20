Después de que el PSOE y el PP bloquearan el acuerdo para acudir a los debates electorales que habían propuesto Mediaset, Atresmedia y RTVE, los partidos acordaron que fuera la Academia de la Televisión la que organizara los mismos. Así, la institución se ha encargado de realizar tanto el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves como el debate a cuatro de la próxima semana. Todo bajo la batuta de María Casado como moderadora.

Así, la presidenta de la Academia de la Televisión ha sido la encargada de repartir los turnos del cara a cara como en su día hizo Manuel Campo Vidal y tomando así el relevo de Ana Pastor, que fue la moderadora del debate entre ambos candidatos en 2023 que organizó Atresmedia.

Y el papel de María Casado como moderadora ha sido muy cuestionado en redes sociales por su pasividad y por su poco presencia durante el cara a cara. Así, se ha producido una crítica repetida al echarse en falta una verificación de datos durante el desarrollo del cara a cara y, sobre todo, por estar "desaparecida" durante toda la retransmisión, sin apenas llamar al orden a Feijóo por sus continuas interrupciones.

En ese sentido se ha pronunciado también Esther Palomera. La presentadora de 'Malas Lenguas' ya se había manifestado al respecto del trabajo de la periodista en su cuenta de "X" al preguntarse "¿y el papel de moderador mudo quién lo decidió?", pero posteriormente ha sido más clara en su pronunciamiento en TVE.

Por un día, Esther Palomera ha dejado su puesto de presentadora en 'Malas Lenguas' junto a Gonzalo Miró para incorporarse a la tertulia moderada por Pepa Bueno en el especial 'La gran decisión' que ha emitido TVE a través de La 1, La 2, Canal 24 horas y RTVE Play junto a otros periodistas como Jesús Maraña, Fátima Iglesias y Juanma Lamet así como el consultor político Iván Redondo y las expertas Patricia Centeno y Gabriela Ortega.

Y el papel de moderador mudo, quien lo decidió ? — Esther Palomera (@estherpalomera) November 19, 2026

Y es que Esther Palomera no ha querido reprimirse su visión sobre el papel que ha jugado la presidenta de la Academia en la gestión del cara a cara. "En cuanto a la gestión del post debate me parece importantísima en el que hay un papel al que los periodistas me parece que no tenemos que renunciar y esta noche ha faltado ese papel, el de la moderadora", ha empezado reconociendo la colaboradora.

"La moderadora ha estado totalmente desaparecida. Yo siento mucho decirlo, todos tenemos mucho cariño a María Casado, pero yo creo que tenía que haber jugado algún otro papel, haber interrumpido, haber hecho alguna pregunta. No se puede dejar un debate y un cara a cara de esta naturaleza y de esta dimensión gestionando ellos mismos los tiempos y lo que tienen que decir y no", ha sentenciado en ese sentido Palomera.

"Y mañana los verificadores de uno y otro partido van a hacer ese trabajo que en algún momento tenía que haber hecho María Casado", ha apostillado. "Yo confío en que antes de que os vayáis esta noche a dormir tengáis la verificación de algunas de las cosas que se han dicho en ese debate", ha matizado Pepa Bueno.