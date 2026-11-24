Silvia Intxaurrondo ha lanzado un órdago a Alberto Núñez Feijóo porque, a apenas tres días de su programada entrevista en 'La hora de La 1', con 30 minutos de duración asignados por la Junta Electoral Central, no ha confirmado su asistencia. La periodista ha mostrado su desconcierto con el juego del PP, que trasladó a medios afines su aceptación, pero que, por ahora, no se ha comunicado con el equipo del programa de RTVE.

De entrada, la periodista ha emplazado a las últimas palabras que el candidato popular ha pronunciado en Onda Cero sobre su postura actual respecto a su visita al magacín. Feijóo se ha limitado a responder que ha pedido tener una entrevista con Miguel Tellado, su mano derecha, para tomar la decisión: "No sé si hoy, hoy me tengo que ir a Alicante. Mañana tengo el mitin en Madrid. Y a partir de ahí, pues, notificaremos y concretaremos cuál es nuestra posición". Es decir, esperará al jueves, un día antes, para determinar si se enfrenta o no a Intxaurrondo.

"Qué cosa más rara... Si el viernes dijeron que sí o sí iban a venir a este programa. ¿Ahora tienen que pensarlo? ¿No se estarán echando atrás?", ha reaccionado la presentadora, que le ha pedido que esté "tranquilo" porque será "una entrevista sencilla sobre el programa electoral". "El viernes dijo: 'que voy, que voy, que voy' según salía del debate con Pedro Sánchez. Y ahora, de repente, dicen que tienen que analizar, que en función de donde sople el viento… Yo voy a entrevistarle donde sea. ¿En el aeropuerto? Allá vamos. Será por desplazarnos", ha retado sin rodeos.

"Viendo la agenda del señor Feijóo para ese viernes, hay un hueco clarísimo a las 08:30 horas. Es media hora y le llevamos al aeropuerto o a donde sea nosotros mismos. Le despejamos las carreteras si hace falta. Pero hay tiempo. A las 8:30 horas puede estar en este set que va a permanecer instalado", ha continuado Silvia Intxaurrondo, enseñando el espacio del plató habilitado para la entrevista. "Mientras, Feijóo le está dando vueltas a la cometa", ha añadido con sorna.

"No puedo imaginarme que un líder político que aspira a gobernar este país tema una entrevista con cualquier periodista"

"Aquí no cortamos a los entrevistados, pueden hablar y soltar el carrete que quieran. Otra cosa es que mientan, pero hablar pueden hablar todo lo que quieran sin ningún tipo de problema ni de cortapisas", ha defendido la comunicadora vasca, que ha puesto como ejemplo la intervención de Miguel Tellado, secretario general del PP, para que se convenza de que va a poder expresarse sin censura, salvo que en su discurso cuele bulos.

"Yo no me puedo creer que sea Feijóo el que diga que no vine a la entrevista que la Junta Electoral Central ha asignado en TVE y que los asesores le estén convenciendo. No puedo imaginarme ese escenario, en el que un líder político que aspira a gobernar este país tema una entrevista con cualquier periodista. No me lo creo", ha apostillado Silvia Intxaurrondo con cierta retranca y aumentando así la presión sobre el líder del PP. La misma ironía que ha usado al decir que, tal vez, podrían emplear la berrea del ciervo para reemplazar el hueco de Feijóo como hizo Broncano en 'La Revuelta' cuando se le cayó un invitado.

Silvia Intxaurrondo, implacable, responde a la Junta Electoral Central por su expediente sancionador

En otro orden de cosas, Silvia Intxaurrondo ha hablado sobre el expediente sancionador que le ha abierto la Junta Electoral Central por formular tres preguntas en 'La hora de La 1' que ha procedido a recordar para situar a los espectadores: "¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

La profesional ha señalado la incongruencia en las argumentaciones del organismo, que reconoce que "las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de La hora de La 1 y no en su bloque estrictamente informativo" y que "la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes, incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas".

"Lo reconoce la propia Junta: hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias. Y aún así la Junta Electoral Central me abre un expediente sancionador", ha subrayado Intxaurrondo antes de pasar a la parte "casi surrealista": "Me comunican que la posible sanción oscila entre los 100 euros y los 1.000 euros. Pero atención: si yo pago voluntariamente, me la rebajan. Y si además reconozco mi responsabilidad, me la rebajan todavía más. ¿A qué viene este regateo? ¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?", se ha preguntado.

"Y sobre todo, ¿cómo voy a reconocer yo mi responsabilidad si en mis alegaciones ante la Junta Electoral Central dejé escrito en negrita lo siguiente?: 'Creo que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública como discursos legitimados o normalizados. Y creo que tampoco deberían encontrar amparo ni promoción en ninguna institución democrática'", ha revelado. "Pero esta vez no voy a hablar de la extrema derecha, que por cierto, ha sido la propia Junta Electoral Central la que ha interpretado que cuando hablaba de la extrema derecha me refería a Vox", ha apuntado con sarcasmo.

"¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia?"

Acto seguido, Silvia Intxaurrondo ha seguido haciéndose preguntas; en este caso respecto a la JEC: "¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia? ¿Es neutral la Junta Electoral entre la ciencia y el terraplanismo? ¿Es neutral la Junta Electoral entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan? ¿Es neutral la Junta Electoral entre una mentira demostrada y una verdad contrastada? Y una última pregunta: ¿Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral?".

Como ya expresó en sus redes nada más conocer la sanción, la periodista ha asegurado que recibe este expediente de la Junta Electoral Central "con orgullo y con honor": "Yo no voy a renunciar a mis preguntas y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales. Porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y en abrir debates. Muchos pensarán hoy que a ciertas personas debería darles vergüenza".

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: "Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor" pic.twitter.com/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

Por último, Silvia Intxaurrondo ha añadido otro apunte: "Quiero que quede claro que nosotros no censuramos a la extrema derecha. Nunca hemos escondido su actividad. Recogemos su actividad parlamentaria y sus intervenciones en el Congreso de los Diputados forman parte de la cobertura informativa de TVE y de este programa". Además, ha recordado que en campaña electoral se ha programado una entrevista con Santiago Abascal, que tendría que haberse sustanciado este martes 24: "Hoy tenía el candidato de Vox una entrevista. Nunca respondió, pero nunca renunció tampoco. El set está preparado para recibir al candidato de Vox". Sin embargo, esa visita no se ha producido.