Movistar Plus ha confirmado el regreso de Ángel Martín seis años después de su último proyecto en la plataforma con un especial-evento de su monólogo 'Somos monos'. El cómico volverá así a la que fue su casa televisiva durante 'Dar cera, pulir #0', el magacín que presentó junto a Patricia Conde hasta julio de 2020. Y la plataforma de streaming ya ha desvelado todos los detalles del espectáculo de comedia con el que vuelve a probar suerte en televisión.

Se trata de un formato de estilo stand-up comedy en el que el humorista y creador de contenido reflexiona, desde su inconfundible registro humorístico, sobre nuestra atadura al mundo digital, pasando por los tutoriales, las redes sociales e incluso la utilización del GPS para conducir. El monólogo, que se retransmitirá en la plataforma, se grabará el próximo lunes 30 de noviembre en el Gran Teatro Liceo de Barcelona.

Ángel Martín regresa a Movistar Plus con 'Somos monos', su monólogo sobre la dependencia tecnológica que da el salto a la pequeña pantalla

El formato producido por Globomedia supone el retorno de Ángel Martín a la pequeña pantalla más de seis años después de su última aventura, un reto que afronta con ilusión según ha declarado. "Regresar a Movistar Plus con este proyecto, producido por Globomedia, tiene un significado muy especial", ha confesado el protagonista de esta nueva apuesta por la comedia de la plataforma.

¡Ángel Martín vuelve a la televisión con 'Somos monos'! Un especial de humor en el que reflexiona sobre la gran dependencia tecnológica actual y que llegará próximamente y en exclusiva a Movistar Plus.@themdpstudio pic.twitter.com/JsCqrze5Eb — Movistar Plus (@MovistarPlus) November 17, 2026

"Solo puedo agradecer la confianza de ambos por apostar por el stand-up en su estado más puro y por compartir la ambición de grabarlo en el Liceu, con público y con una factura cinematográfica cuidada hasta el último detalle. Es algo que celebro y agradezco profundamente", ha señalado el que fue presentador de 'Sé lo que hicisteis' en una nota de prensa enviada a los medios de cara a la llegada de su nuevo formato a Movistar Plus próximamente.

Y aunque la fecha de estreno de 'Somos monos' en streaming está aún por determinar, lo cierto es que los espectadores ya han podido disfrutar de este monólogo en directo. Se trata de una reflexión humorística sobre cómo hemos relegado el pensamiento crítico en la era digital, doblegados al uso de la tecnología y los "atajos" para emprender hasta la tarea más cotidiana. En este espectáculo, Ángel Martín ironiza sobre cómo internet ha modelado nuestra forma de pensar y nuestra rutina.

En ese sentido, el humorista bromea sobre cómo nos hemos convertido en "una especie de monos que hablan con wifi" ante el avance de las redes sociales y la tecnología. Cabe destacar que tras desvincularse del mundo de la televisión con el fin de 'Dar cera, pulir #0' en la plataforma a la que ahora regresa, el humorista ha centrado su actividad en redes sociales con 'Informativo matinal para ahorrar tiempo', la píldora informativa que creó durante la pandemia.