'Valle Salvaje' se refuerza desde esta semana con una nueva incorporación a su reparto. Y se trata de un viejo conocido para los fieles seguidores de las series diarias y más concretamente de 'La Promesa'. Después de que Marcos Orengo también intercambiara una ficción por otra, ahora es Jordi Coll el que sigue sus pasos.

Así, Jordi Coll se suma a 'Valle Salvaje' desde esta semana. El actor catalán, a quien también pudimos ver en otras series como 'El secreto de Puente Viejo' o 'Merlí Sapere Aude' interpretará a un nuevo jornalero, que llamará la atención de Victoria (Sabela Arán), Mercedes (Miren Arrieta) y Enriqueta (Marta Tomasa).

Tal y como avanzó RTVE en su web de cara al avance de esta semana, Jordi Coll va a tener trama para rato junto a las tres socias, Mercedes, Victoria y Enriqueta. Su incorporación además permitirá ver al actor junto a su pareja en la vida real, pues cabe señalar que Coll y Marta Tomasa, la actriz que da vida a Enriqueta forman una bonita familia junto a sus dos hijos.

Será en el capítulo 531 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 25 de noviembre, cuando veamos por primera vez a Jordi Coll. Y es que en dicho episodio, un humilde jornalero despierta el interés de Mercedes, pero ¿quién es realmente ese hombre? ¿Y en quién se convertirá?

Todo apunta a que Enriqueta aprovechará la aparición de este jornalero en el Valle para pedirle el favor de que se haga pasar por Álvaro de la Vega, el notario que trabajó junto a Dámaso, para conseguir sacar adelante su negocio del molino. Todo después de que hayan intentado que Mercedes se haga pasar por él convirtiéndose en hombre.

Jordi Coll, de primer protagonista de 'La Promesa' a 'Valle Salvaje'

Jordi Coll llega a 'Valle Salvaje' tras una larga trayectoria en televisión. El actor, cantante y bailarín comenzó su trayectoria en 'Infidels' de TV3. Pero su gran oportunidad le llegó tras formar parte del elenco de 'El secreto de Puente Viejo' donde dio vida a Gonzalo Valbuena y donde conoció a su mujer, Marta Tomasa.

Después de la serie diaria de Antena 3, Coll no ha parado de trabajar en otras ficciones como 'El ministerio del tiempo', 'Acacias 38', 'La otra mirada', 'Merlí Sapere Aude', 'El inocente', 'Com si fos ahir', 'Madres. Amor y vida', 'La Promesa', 'Regreso a las Sabinas', 'La favorita 1922' y 'Machos Alfa'.

En su faceta como cantante también pudimos verle en 'Tu cara me suena' y en numerosos musicales como 'Hair', Fama' o 'Grease', entre otros.