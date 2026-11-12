'El Hormiguero' confirma la entrevista bomba de Jordi Wild entre sus 5 invitados de la próxima semana en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 16 al jueves 19 de noviembre a partir de las 21:50 horas. En esta nueva tanda de invitados destaca la visita del youtuber Jordi Wild, que ha ocupado varios titulares esta semana por el plantón de Santiago Abascal a la entrevista que tenían programada.

El líder de Vox será finalmente el único candidato a la presidencia que no pasará por el pódcast del popular youtuber. Así lo ha anunciado Santiago Abascal tras no alcanzar un acuerdo con el creador de contenido, y como consencuencia, según él, de su experiencia en 'La Revuelta' este pasado lunes, de la cual 40 minutos han quedado "secuestrados" por RTVE según ha denunciado. Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo sí acudirán a su cita con Jordi Wild, cuyas entrevistas se publicarán este viernes 13.

Después de una semana en la que el presentador se reencontró con la actriz Macarena Gómez, volvió a entrevistar a Can Yaman, recibió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y cerró la semana con la visita de Eduard Fernández, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de estrellas con las que tratar de mantener su liderazgo en el access prime time.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Carmen Machi, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar la segunda temporada de 'Celeste'. El martes queda reservado para Estopa, que volverá a encontrarse con Pablo Motos para desvelar todos los detalles sobre su nuevo álbum de estudio.

El miércoles llega el turno de Arturo Pérez-Reverte, que visitará una vez más el programa de las hormigas para presentar su nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa'. El jueves, Jordi Wild será el encargado de cerrar la semana presentando su primera novela de terror tras una semana marcada por sus entrevistas a los candidatos a la presidencia.

Lunes 16 - Carmen Machi

El lunes, Carmen Machi regresará a 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de la nueva temporada de 'Celeste', que llegará a Movistar Plus el próximo 19 de noviembre. La ficción continúa la historia de una inspectora de Hacienda encargada de investigar a una estrella de la música latina en busca de irregularidades.

Martes 17 - Estopa

El martes, los hermanos Estopa volverán a reencontrarse con Pablo Motos para adelantar todos los detalles de su nuevo álbum de estudio, 'La Maketa', el cual estará disponible el próximo 20 de noviembre. En este nuevo trabajo discográfico, el dúo recupera canciones inéditas de sus inicios mezclados con nuevos temas que presentarán en su nueva gira de conciertos.

Miércoles 18 - Arturo Pérez-Reverte

El miércoles, Arturo Pérez-Reverte regresará a 'El Hormiguero' para presentar su obra más reciente. 'La hipótesis más peligrosa', que ya se encuentra disponible. El autor presentará así en el espacio de Antena 3 esta nueva novela de aventura e iniciación.

Jueves 19 - Jordi Wild

Y Jordi Wild será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas en el espacio de Pablo Motos, visitando el espacio tras unas semanas marcadas por sus entrevistas a los principales candidatos de las elecciones del próximo 29 de noviembre y su enfrentamiento público con Santiago Abascal tras la cancelación de su visita. El youtuber aprovechará también su visita para presentar su primera novela de terror, titulada 'La abadía sin ojos-Saint Ophiel'.