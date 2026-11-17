'El Hormiguero' anunció una entrevista con Jordi Wild para este jueves. Una visita con la que Pablo Motos se apuntaba un tanto al contar en el programa con uno de los protagonistas de los últimos días gracias a sus entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau y el plantón de Santiago Abascal. Sin embargo, el cara a cara entre los líderes del PSOE y el PP ha trastocado todos los planes.

Y es que como Antena 3 ofrecerá el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas tras un previo conducido por Vicente Vallés, la cadena tendrá que levantar ese día la emisión de 'El Hormiguero' y por tanto retrasar la anunciada entrevista con el youtuber.

Algo que ha conllevado además a que 'Horizonte' se haya adelantado al programa de Pablo Motos y contara este lunes con una entrevista por conexión entre Iker Jiménez y Carmen Porter y el influencer para conocer todos los detalles de sus programas con los líderes políticos y todo lo que no se vio en ellos.

La gran incógnita estaba en saber qué iba a pasar con la entrevista de Jordi Wild en 'El Hormiguero'. Pues bien, Pablo Motos despejó la duda este lunes al anunciar los invitados de esta semana. Así, el presentador confirmó que la visita del youtuber se grabará este jueves tal y como estaba previsto, aunque su emisión se posponga hasta el lunes 23 de noviembre.

"El jueves la actualidad manda y no habrá Hormiguero porque está el cara a cara de los candidatos, pero grabaremos a Jordi Wild como estaba previsto y lo veréis el próximo lunes", explicó el presentador a toda la audiencia.

De esta forma, 'El Hormiguero' ha optado por mantener sus planes y grabar la entrevista de Jordi Wild para su posterior emisión el lunes 23 de noviembre, en lugar de cancelar su grabación y posponerla para su realización en directo ese mismo día u otro de la semana que viene. Un cambio muy importante pues lo habitual en el programa de Antena 3 es que el espacio se emita en directo.

Cabe señalar además que esa entrevista de Jordi Wild no contará con la competencia de 'La Revuelta' pues RTVE no ofrecerá ese día el programa de David Broncano por la emisión del debate a ocho entre los portavoces parlamentarios, que moderará Xabier Fortes y que se emitirá en directo a partir de las 22:00 horas tanto en La 1 como en el Canal 24 horas.