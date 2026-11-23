Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 23 al miércoles 25 de noviembre a partir de las 21:50 horas. Con esta nueva tanda de invitados, el espacio de Antena 3 se rearma en su lucha por las audiencias contra 'Horizonte' en Cuatro y 'La Revuelta' en La 1 de TVE.

Después de una semana más corta de lo habitual en la que el presentador se reencontró con Carmen Machi, volvió a recibir a Estopa y se despidió la visita de Arturo Pérez-Reverte, suspendiendo su emisión del jueves por el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de estrellad, reubicando finalmente una entrevista que quedó pendiente.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Jordi Wild, que acude al espacio de Antena 3 tras suspender su visita el pasado jueves 19 de noviembre por el cambio en la programación. El martes queda reservado para Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas, que se reencontrarán con Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su próxima cita sobre los escenarios.

El miércoles llega el turno de Marta Hazas y Elena Furiase, que regresan juntas al programa de las hormigas para presentar su nueva película 'Hechos probados', cerrando la semana de entrevistas. Así, Pablo Motos se ausentará también este jueves de la programación ante el debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau organizado por la Academia de la Televisión.

Lunes 23 - Jordi Wild

Jordi Wild será el encargado de abrir la semana de entrevistas en 'El Hormiguero', visitando el programa tras unas semanas marcadas por sus entrevistas a los principales candidatos de las elecciones del próximo 29 de noviembre y su enfrentamiento público con Santiago Abascal tras la cancelación de su visita. El youtuber aprovechará también su visita para presentar su primera novela de terror, titulada 'La abadía sin ojos-Saint Ophiel'.

Martes 24 - Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas

El martes, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas acudirán al espacio de Pablo Motos para desvelar todos los detalles de la Edición CERO de FICH, Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana, que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid el 5 de diciembre.

Miércoles 25 - Marta Hazas y Elena Furiase

Y el miércoles, Marta Hazas y Elena Furiase serán las encargadas de cerrar la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' presentando su nueva película 'Hechos probados', que ya se encuentra disponible en las salas de cine. Se trata de un drama judicial que introduce, por primera vez en nuestro país el género del 'true legal'.