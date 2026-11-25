Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre a partir de las 21:50 horas. Con esta nueva tanda de invitados, el espacio de Antena 3 se rearma en su lucha por las audiencias contra 'Horizonte' en Cuatro y 'La Revuelta' en La 1 de TVE.

Después de una semana más corta de lo habitual en la que el presentador recibió finalmente a Jordi Wild, se reencontró con Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas y se despidió con la visita de Mart a Hazas y Elena Furiase, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de estrellas.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Karla Sofía Gascón, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Trinidad'. El martes queda reservado para Pablo Chiapella y Salva Reina, que se reencontrarán con Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su nueva película 'Desposados'.

El miércoles, Pablo Motos se reencontrará con Isabel Díaz Ayuso, que acude al programa de las hormigas para presentar su primer libro. Y el jueves, Marc Márquez será el ecargado de despedir la semana de entrevistas tras triunfar en el Trofeo de los Campeones.

Lunes 30 - Karla Sofía Gascón

La semana arrancará con la visita de Karla Sofía Gascón, que regresa a 'El Hormiguero' dos años después de su última visita para presentar su nueva película 'Trinidad', la cual llegará a cines el próximo 4 de diciembre. La actriz desvelará todos los detalles de este film que sigue las aventuras de unos forajidos en el Salvaje Oeste.

Martes 1 - Pablo Chiapella y Salva Reina

El martes, Pablo Chiapella y Salva Reina se reencontrarán con Pablo Motos para presentar 'Desposados', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 4 de diciembre. El dúo continúa así la promoción de esta nueva comedia en la que varias parejas descubren que sus matrimonios nunca tuvieron validez legal.

Miércoles 2 - Isabel Díaz Ayuso

El miércoles queda reservado para Isabel Díaz Ayuso, que regresa a 'El Hormiguero' para presentar su primer libro, que llegará bajo el título de 'Íntimo' ese mismo día. En esta publicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid reflexiona sobre sus vivencias, mostrando su lado más personal y haciendo un repaso de su trayectoria política.

Jueves 3 - Marc Márquez

El jueves, Marc Márquez será el encargado de despedir la semana en el espacio de Antena 3 justo después de levantar el Trofeo de los Campeones de la máxima categoría por octava vez, poniéndose al mismo nivel que Giacomo Agostini. Así, el piloto suma ahora diez campeonatos del mundo a lo largo de su exitosa trayectoria.