'El Hormiguero' anuncia a sus 5 invitados para esta semana del 2 al 5 de noviembre con la suspendida entrevista a Revilla

Como cada jueves, Pablo Motos arrancó el último programa de la semana de 'El Hormiguero' desvelando la lista de famosos con los que charlará los primeros días de noviembre. Entre ellos hay dos cantantes muy polémicos, dos actores y un político, Miguel Ángel Revilla, cuya entrevista estaba programada para el pasado miércoles pero se suspendió debido al trágico accidente ferroviario en Toledo.

Kiko Rivera, Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Revilla, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes serán los invitados que pasarán la próxima semana por 'El Hormiguero'. La semana, y el mes, arrancará con la visita del hijo de Isabel Pantoja, que acudirá para presentar su nuevo tema. Continuará con Pablo Motos entrevistando a Mario Vaquerizo, un buen amigo del programa.

El miércoles será el turno del expresidente de Cantabria, quien analizará la actualidad política, marcada por la tragedia ferroviaria y las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El espacio de Antena 3 finalizará la semana recibiendo la visita de los actores Karra Elejalde y Álvaro Cervantes, que acudirán a promocionar su última película.

Lunes 2 - Kiko Rivera

'El Hormiguero' arrancará el mes de noviembre con la visita de Kiko Rivera. El Dj acudirá al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo tema, 'Volver a nacer'. El single formará parte de su primer disco de estudio, 'Volver a sentir'.

Martes 3 - Mario Vaquerizo

Un día después de Kiko Rivera, 'El Hormiguero' recibirá la visita de un buen amigo del programa, Mario Vaquerizo. El cantante charlará con el presentador sobre su libro, 'El cardadismo ilustrado: filosofía para sobrevivir a las caídas sin despeinarse', y que estará disponible en las librerías desde el 4 de noviembre. Además, el cantante también hablará sobre su trabajo como maestro de ceremonias del musical 'Cabaret' que puede disfrutarse en el Kit Kat Club (Espacio Delicias) de Madrid hasta el próximo mes de enero.

Miércoles 4 - Miguel Ángel Revilla

El miércoles Pablo Motos recibirá a otro buen amigo del programa, Miguel Ángel Revilla. La entrevista con el expresidente de Cantabria estaba prevista para el pasado miércoles, en sustitución de Dani Martin, quien suspendió su visita tras el reciente fallecimiento de su padre. Sin embargo, el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Toledo hizo que 'El Hormiguero' pospusiera la visita del expolítico una semana. Revilla analizará junto al presentador la actualidad política, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Jueves 5 - Karra Elejalde y Álvaro Cervantes

La semana concluirá con la visita de los actores Karra Elejalde y Álvaro Cervantes, quienes acudirán a 'El Hormiguero' para presentar 'Colisión', su nueva película, disponible en Netflix desde el 30 de octubre. La cinta nos sitúa en plena crisis económica durante la cual un grupo de atracadores asaltan un banco de Madrid y desencadena una serie de imprevisibles acontecimientos.