El hito de RTVE en audiencias con sus informativos: El 'Telediario' logra un récord en 15 años y Xabier Fortes su mejor cuota histórica interanual

La 1 de RTVE ha arrebatado a Antena 3 el trono de las audiencias en octubre y, con un 13% de media, se ha convertido en la primera cadena de televisión en España, liderando este mes después de 15 años sin hacerlo. Desde el año 2011 no sucedía tal liderazgo y, para más mérito, se ha sustanciado sin grandes competiciones deportivas como un Mundial o unos Juegos Olímpicos.

En este caso, el canal estatal se ha visto muy favorecido por un mes de enorme intensidad informativa, con la mañana ('La hora de La 1' y 'Mañaneros 360') como su principal bastión y con un incremento del consumo de los 'Telediarios' de TVE, que también han alcanzado su mejor octubre desde 2011.

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De media entre todas sus ediciones, el 'Telediario' ha registrado un 14,6% de cuota de pantalla y ha congregado a 1.479.000 espectadores según datos facilitados por la consultora Dos30'. Con la suma de la emisión simultánea con el Canal 24 horas esas métricas se elevan a 1.632.000 seguidores y un 16,1%, siendo, insistimos, el mayor share en octubre en quince años y suponiendo una subida de 1,6 puntos respecto al 2025.

La segunda edición del informativo de lunes a viernes, presentada por Pepa Bueno, es la más vista de La 1 al alcanzar un 14,1% de cuota y concitar una media de 1.594.000 espectadores. Recorta distancias respecto a 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés (1.954.000), con poco más de 350 mil televidentes de diferencia. Respecto a 'Informativos Telecinco 21 horas' con Carlos Franganillo (887.000) la diferencia es abismal.

No obstante, hay que subrayar que es la cadena principal de Atresmedia la que reina el ranking de espacios más vistos con sus informativos, que mantienen el liderato con un 19% y 1,9 millones en el cómputo global. Le siguen los 'Telediarios' de TVE con ese 14,6% de récord antes mencionado. Muy descolgados quedan los de Telecinco, con un 8% de share y 796.000 televidentes, jugando así en la liga de los canales secundarios: Cuatro (8%) y La Sexta (7,3%).

Entretanto, mención aparte merece la edición de mediodía de 'Antena 3 Noticias' de lunes a viernes. Conducida por Sandra Golpe, se afianza como la más vista y competitiva del mes de octubre al cosechar un 23,9% de cuota de pantalla y una media de casi 2,2 millones de espectadores, conservando de esta manera su posición como referencia informativa.

Por otro lado, cabe resaltarse igualmente el rendimiento de 'La noche en 24 horas'. Presentado por Xabier Fortes, este veterano espacio también entra dentro de la apuesta de índole informativa de RTVE. Pues bien, en octubre ha conseguido un 2,4% de media, igualando así su mejor cuota interanual histórica.

RTVE, referencia indiscutible en las grandes coberturas especiales

Para empezar, la retransmisión del desfile del Día de la Fiesta Nacional en RTVE lideró con un 50,5%, 2.722.000 espectadores de media y hasta 4.733.000 espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. Es la mayor cuota de este evento desde 2004 y el desfile más visto desde 2017.

Los Premios Princesa de Asturias 2026 promediaron 956.000 espectadores y 13,8% de cuota solo en La 1 de RTVE. Lideraron con una ventaja de más de 4 puntos sobre su inmediato competidor.

Y el pasado 28 de octubre, el fuerte dispositivo informativo sobre la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) provocó que La 1 dominara el día con un potente 15,3% de cuota media a lo largo de la jornada.