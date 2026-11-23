'El Hormiguero' es de los programas diarios más longevos que existe en nuestra televisión. El espacio lleva 20 años acompañándonos, primero en Cuatro y desde hace 15 en Antena 3. Ahora, el espacio que conduce Pablo Motos en el access prime time diario de la cadena principal de Atresmedia afronta la pérdida histórica de uno de sus miembros más importantes.

Y es que aunque no es de los rostros más visibles, el papel de Jorge Ventosa ha sido esencial para el éxito de 'El Hormiguero'. Él ha sido durante 19 años el director de producción de 'El Hormiguero' y la tercera pieza indispensable del programa junto al propio Motos y Jorge Salvador, el director y productor ejecutivo del formato.

Este lunes, Jorge Ventosa ha comunicado a través de su cuenta de Instagram su despedida de 'El Hormiguero', poniendo fin a 19 años de trabajo y dejando atrás a la que ha sido y es su familia profesional. Lo ha hecho a través de un post en el que muestra su total agradecimiento a todas las personas con las que ha trabajado en estos años y explicando que ha llegado el momento de parar y de hacer otras cosas.

"Después de 19 años al frente de la producción de El Hormiguero , ha llegado el momento de parar. No ha sido una decisión fácil, sino todo lo contrario. Ha sido una decisión muy meditada, tomada con calma y con la convicción de que, después de tantos años de trabajo intenso, necesito descansar, coger aire y dedicarme un poco de tiempo", empieza reconociendo el productor.

Asimismo, Jorge Ventosa pone fecha a su despedida definitiva de 'El Hormiguero'. "Han sido 19 años increíbles, llenos de experiencias inolvidables, momentos únicos, alegrías, retos y muchísimo aprendizaje. Años enormemente gratificantes, pero también muy exigentes, en los que he tenido la suerte de trabajar rodeado de profesionales extraordinarios. El próximo 23 de diciembre será mi último Hormiguero", prosigue destacando.

"Quiero dar las gracias, de corazón, a todo el equipo, a todas las personas con las que he compartido este camino, por su esfuerzo, su talento, su cariño y su apoyo durante todos estos años. Os deseo lo mejor, porque de verdad ¡sois los mejores!", asevera en alusión a todo el equipo que forma parte de 'El Hormiguero'.

El agradecimiento a Pablo Motos y Jorge Salvador y las palabras de sus compañeros de 'El Hormiguero'

Pablo Motos, Jorge Ventosa y Jorge Salvador

Asimismo, Jorge Ventosa no duda en dedicar unas emotivas palabras a Pablo Motos y a Jorge Salvador. "Gracias de corazón por vuestra confianza, por vuestro apoyo y, sobre todo, por el cariño que me habéis demostrado durante todos estos años. Ha sido un auténtico privilegio compartir este camino con vosotros y siempre os estaré agradecido", recalca. "Y, por supuesto, gracias a vosotros, el público, los espectadores y todos los que nos habéis seguido durante tantos años. Porque, por encima de todo, vosotros sois lo más importante. Sin vosotros, nada de esto sería posible", añade en alusión a los espectadores.

"Me voy feliz, agradecido y orgulloso de todo lo vivido. Gracias, gracias y mil veces gracias. Nos vemos en la vida. ¡Que todavía quedan muchas aventuras por delante", sentencia en este mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

Un post de despedida al que han contestado tanto colaboradores de 'El Hormiguero' como famosos que han acudido al programa como invitados. "A por lo siguiente que también lo petarás", ha escrito Marta Hazas. "Mucha suerte en todo lo que emprendas. Eso sí: la gente dejará de creer que trabajo en El Hormiguero", le contesta Goyo Jiménez. "Jorge, un placer coincidir contigo. Y lo que vendrá. Gracias por todo", le ha puesto Juan del Val. "Qué maravilla de curro y de trozo de vida, Jorge. ¡Felicidades! Se te echará de menos y tus coreografías también. ¡A seguir bailado!", confiesa por su parte Nuria Roca.