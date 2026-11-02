El guiño en 'Al cielo con ella' al polémico final de 'Los Serrano' con Belén Rueda tras ser relegado de La 1 a La 2

Este domingo, 1 de noviembre, 'Al cielo con ella' regresó a La 2 de TVE tras seis meses en La 1. Debido a sus flojas audiencias, la cadena pública decidió devolver el programa de Henar Álvarez a su segundo canal. La humorista aprovechó la ocasión para hacer guiño al mítico final de 'Los Serrano' en el que todo fue un sueño de Antonio Resines, del que le despertaba su mujer en la serie, Belén Rueda.

En el divertido sketch de 'Al cielo con ella', era la actriz la que despertaba a la presentadora de su sueño de haber estado en La 1. "Henar, Henar, despierta. ¿Estás bien? Es que estabas gritando como una loca: ¡televisión… española!, ¡televisión… española! y he venido corriendo preocupada", le decía Belén. Mientras se despertaba, la cómica le explicaba: "Bua tía, es que he tenido un sueño. He soñado que me mandaban a La 1 y entonces, claro, Jordi Hurtado me sacaba del grupo de WhatsApp, y yo… me tenía que hacer amigos nuevos".

¿Y si todo ha sido un sueño? 😴 Solo Belén Rueda podía despertar a Henar ⏰



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"No, no, mi gente es la de La 2. Un público interesante, respetable, que prefieren dormir la siesta con documentales que con La Vuelta ciclista", dejaba claro la presentadora de 'Al cielo con ella'. "Anda vete a cambiar, que tienes que grabar", le espetaba Belén Rueda. "Pero, ¿sabes qué? Entrevistaba a Shakira en mi sueño. Era súper real", aseguró Henar, haciendo referencia a la entrevista que le hizo a la artista colombiana.

'Al cielo con ella' vuelve a los datos de audiencia que registró en La 2

"Y dale, entre Resines y tú me tenéis con los sueños hasta aquí. Anda vete, que tienes a Lola Herrera y Blanca Portillo esperándote", concluía la actriz, refiriéndose a las dos invitadas de la noche. En ese momento, la presentadora de 'Al cielo con ella' se levantaba del sofá en bragas y mostrando en el culo un tatuaje de La 2: "Pero te digo una cosa, yo a mi gente no la fallo. Yo me quedo aquí", sentenció Henar Álvarez, dando comienzo el programa.

'Al cielo con ella' estrenó su nueva etapa en La 2 registrando una audiencia prácticamente idéntica a la que obtuvo antes de su salto a La 1. El programa cosechó un 3,3% de cuota de pantalla y 370.000 espectadores. De esta forma, clava la media de su última temporada en la segunda cadena de TVE, comprendida entre octubre de 2025 y marzo de 2026, cuando registró un 3,3% de share y 376.000 espectadores.

Respecto a su última entrega emitida en La 1, el pasado 20 de octubre, el formato de entrevistas pierde 3.4 puntos de cuota de pantalla, pero solo 119.000 espectadores. Esto pone de manifiesto que Henar Álvarez cuenta con un público muy fiel.