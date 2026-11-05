El Gran Wyoming se despide de 'El Intermedio' tras 20 años por su jubilación y Atresmedia elige como sustituto a Gonzo

Movimiento completamente inesperado en el mundo de la televisión. José Miguel Monzón, a quien todos conocemos como El Gran Wyoming, ha decidido jubilarse y dejar 'El Intermedio' a sus 71 años. Será el próximo mes de enero cuando el presentador diga adiós al programa más emblemático de La Sexta tras 20 años según ha avanzado el diario El País y ha podido confirmar El Televisero.

No obstante, 'El Intermedio' seguirá en antena con un nuevo presentador, un rostro que no es desconocido para la audiencia del formato que se emite en el access prime time de la cadena de Atresmedia. Y es que su sustituto será Gonzo, quien ya fue colaborador y reportero del espacio hasta que en 2019 lo tuvo que abandonar para ponerse al frente de 'Salvados' como nuevo conductor, después de la marcha de Jordi Évole.

Según el citado diario, el relevo será progresivo y a partir de enero de 2027, y durante un tiempo indefinido, ambos presentadores compartirán la conducción de 'El intermedio' en La Sexta, hasta que Gonzo termine por hacerse con las riendas del formato producido por Globomedia en solitario.

Cabe señalar que El Gran Wyoming ya había dejado entrever que su retirada de la televisión estaba próxima. Así lo hizo saber en una entrevista reciente con El País. "En otra reencarnación fui médico, y voy a retirarme antes de que me dé el ictus. No voy a esperar a que una persona, como dice Ayuso, de otro país, me lleve en silla de ruedas. Ahora tengo pasta, tengo salud y voy a darme un garbeo. Ahora que tengo la vida resuelta, quiero dedicarme a enredar. Tocar la guitarra, leer: soy un lector compulsivo. A lo que haría la gente en su sano juicio si tuviera la posibilidad", aseguró.

También con el propio Gonzo, que ahora tomará su relevo, expresó su intención de dejar la televisión en su entrevista en 'Salvados' en septiembre de 2025. "Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no, que no y se acabó. Y luego pues me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona. Y ya la oferta que me hicieron desapareció", recordó el presentador.

La marcha de El Gran Wyoming de 'El Intermedio' se produce en un momento en el que la guerra por la audiencia en el access prime time se ha recrudecido con 'La Revuelta', 'El Hormiguero', 'Horizonte' y 'First Dates'. Algo que ha provocado que las audiencias del programa de La Sexta se hayan visto algo mermadas, pues la pasada temporada marcó un 6,3% y 834.000 espectadores, su peor resultado desde 2011.

Por otro lado, con el salto de Gonzo a 'El Intermedio', La Sexta y Producciones del Barrio tendrán que buscar a un nuevo presentador para que se haga cargo de 'Salvados', pues el formato seguirá en la cadena la próxima temporada aunque con un tercer rostro después de que lo iniciara Jordi Évole antes de darle el relevo al gallego.

El Gran Wyoming se jubila tras 20 años en La Sexta

El Gran Wyoming deja la televisión después de más de 40 años formando parte de la pequeña pantalla. Hay que recordar que José Miguel Monzón se licenció en Medicina, pero decidió aparcar su trabajo como médico para dedicarse al mundo del espectáculo.

Sus inicios en televisión se remontan a los años 80 cuando se puso al frente de programas como 'Silencio, se juega' (1984), 'Esto es lo que hay' (1985) o 'En la cuerda floja' (1985) en TVE. También condujo espacios musicales de la talla de 'Qué noche la de aquel año!' junto a Miguel Ríos ,y otros espacios como 'A media voz' o 'Rokambole'. En 1992 dio el salto a Telemadrid con 'La noche se mueve' y en 1993 regresó a TVE para presentar 'El peor programa de la semana', dirigido por Fernando Trueba en La 2.

Pero si hubo un programa que provocó su ascenso a la fama fue '¡Caiga quién caiga!' en Telecinco. Y es que el humorista formó parte de la primera etapa de este informativo satírico junto a rostros como Juanjo de la Iglesia y Javier Martín, y reporteros como Pablo Carbonell, Sergio Pazos, Tonino y Arturo Valls.

Tras la cancelación del espacio en 2002 y tras varios años de ausencia, en 2005 volvió a fichar por TVE para ponerse al frente del late night 'La azotea de Wyoming', que apenas duró dos meses en la parrilla. Un año después, en 2006 se incorporó al equipo de La Sexta con el estreno de 'El Intermedio', el único espacio que lleva en la cadena desde sus inicios.

A lo largo de su carrera, El Gran Wyoming ha ganado numerosos premios, entre otros, tres Ondas: en 2009 a la mejor conducción de un programa de actualidad, en 2013 al mejor presentador, y en 2025 al mejor comunicador gracias a su labor al frente de 'El Intermedio' donde ya se ha hecho popular su mítica frase: "Ya conocen las noticias, ahora le contaremos la verdad".