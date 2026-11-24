El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este martes haciéndose eco de uno de los titulares de la semana: el expediente que la Junta Electoral Central ha abierto contra Silvia Intxaurrondo. Así, el presentador de La Sexta ha arremetido contra este organismo por su "protección" a la ultraderecha repasando algunas de los expedientes más recientes, pronunciándose de lleno sobre el caso de la presentadora de TVE.

"Tengo una confesión importante que hacer... Aquí está, vamos a verlo", ha anunciado el conductor de 'El Intermedio' antes de mostrar una combinación de emojis con mensaje oculto. "Señor con la mano levantada, dedo señalando, huevo frito, tienda de campaña y urna...", ha leído el comunicador con sorna. "Bien, si no tenéis un C2 en idioma emoji, procedo a traduciros: estoy hasta los mismísimos de la campaña electoral", ha sentenciado entre risas.

El Gran Wyoming carga contra la Junta Electoral Central y defiende a Silvia Intxaurrondo tras su expediente: "Se debe poder señalar a aquellos que alimentan los discursos de odio"

"¿Y por qué digo esto? ¿Y sobre todo por qué lo digo así? Pues porque en estos días hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y, sobre todo, de quién se dice", ha advertido entonces el Gran Wyoming, dando la voz de alarma por un organismo en concreto. "Porque ahí fuera está vigilando la Junta Electoral", ha anunciado el rostro de La Sexta, que ha repasado algunas de las sanciones más recientes de este órgano desde que se inició la campaña.

Así, el presentador ha pasado lista. "La Junta Electoral Provincial de Almería ha ordenado retirar unos paneles de una exposición de la universidad porque hablaba de Vox como un partido de extrema derecha en España... Y creo yo que no se puede hacer una definición más neutra", ha comentado desde la incredulidad. "¿Porque cómo lo vamos a llamar entonces? ¿Agrupación de simpáticos alérgicos a la democracia?", ha insistido con retranca.

"La Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por asegurar en una rueda de prensa que en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular hay un desmantelamiento de los servicios públicos... ¿Y si fuera verdad?", ha señalado el Gran Wyoming.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sobre el caso abierto contra la presentadora de 'La hora de La 1' por su reflexión sobre la inclusión de Vox en RTVE. "Y otro a la presentadora de Televisión Española, Silvia Intxaurrondo, por plantear una serie de preguntas a sus contertulios sobre si una televisión pública debe dar espacio a los discursos de ultraderecha", ha recordado el presentador de Atresmedia.

"Ojo, no por decir que sí o que no, sino simplemente por preguntárselo", ha aclarado el Gran Wyoming, subrayando la gravedad de lo ocurrido, cuando Silvia Intxaurrondo tan solo cuestionó si la televisión pública debería prestarse como altavoz de ciertos discursos de la ultraderecha. "Como os decía, en estos días intento tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo, viendo el mimo con el que la Junta Electoral Central trata a Vox", ha denunciado entonces el presentador de La Sexta.

"Hasta el punto de que quizá sería mejor empezar a llamarla Junta Electoral ligeramente escorada", ha añadido con ironía. "En fin, por desgracia para decir esto no hay emoji, al menos hasta que inventen uno de la Torre de Pisa... Aunque estemos en campaña se debe poder señalar a aquellos que alimentan los discursos de odio y que promueven retrocesos en derechos sociales", ha resuelto el conductor de 'El Intermedio', defendiendo la labor de Silvia Intxaurrondo.

Así, ha finalizado su monólogo de apertura con una reflexión sobre lo que está en juego el próximo domingo en las urnas. "¿Cómo no vamos a advertir de lo que viene si no llamamos a las cosas por su nombre? Solo quedan cinco días para las elecciones", ha recordado el Gran Wyoming. "Tampoco me voy a arriesgar a un expediente de la Junta Electoral. Así que mejor lo digo con emojis: bombilla, bandera, reloj, urna, caquita con ojos, caquita con ojos, caquita con ojos... Vamos, que pienso en España después de las elecciones y me voy por la pata abajo", ha rematado entre risas.