El Gran Wyoming dice abiertamente lo que opina de la dimisión de Óscar Puente y deja este dardo al PP para tomar nota

Sobre las 21:00 horas de este martes, 3 de noviembre, Óscar Puente anunciaba su dimisión al final de su comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Por tal motivo, El Gran Wyoming y su equipo de 'El Intermedio' tuvieron que cambiar la escaleta del programa en tiempo récord para informar de esta importante última hora.

Así arrancaba el presentador su clásico monólogo inicial: "Empezamos con la noticia del día, la dimisión del ministro Óscar Puente que ha anunciado hace unos momentos y nos ha pillado aquí con el paso cambiado". A continuación, dio su opinión al respecto: "Es lógico que el ministro deje su cargo. Es verdad que el ministro no es culpable del accidente y que estaba en su puesto y no tomando pacharanes", recordó, lanzando un dardo a Carlos Mazón por su ausencia mientras los valencianos se ahogaban tras el paso de la DANA.

"Pero que otros hayan gestionado de manera nefasta anteriores catástrofes no libraba al ministro de asumir su responsabilidad", dejó claro El Gran Wyoming, ya que "por mucha explicación, por muchos planes que quisiera poner sobre la mesa su situación era moralmente insostenible. Los españoles en general, y los heridos y las familias de las víctimas en particular, necesitaban gestos, saber que se asumían responsabilidades políticas".

El dardo de El Gran Wyoming al PP tras la dimisión de Óscar Puente

Y eso es lo que ha hecho Óscar Puente. Al final de su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde dio las explicaciones pertinentes sobre el accidente ferroviario que ha dejado 69 fallecidos, el ministro de Transportes anunciaba su dimisión, y su decisión de no ir en las listas del PSOE de cara a las elecciones generales del 29-N. Una decisión que, según El Gran Wyoming, le honra: "Ha tomado la decisión correcta".

"¿Qué otra cosa podía hacer el ministro responsable de la Alta Velocidad que este año ha dejado 115 fallecidos en dos accidentes ocurridos en la misma vía? Hace años se decía mucho eso de que 'dimitir no es un nombre ruso'. Y Óscar Puente ha demostrado dos cosas: que dimitir es posible y que, desde luego, él no es de Moscú", bromeó el presentador de 'El Intermedio', alabando la decisión del político vallisoletano.

Antes de finalizar su discurso, El Gran Wyoming no quiso desaprovechar la ocasión para lanzar una última pulla al Partido Popular: "Esperemos que otros muchos tomen nota, aunque va a estar complicado", sentenció el comunicador en el programa de Atresmedia.