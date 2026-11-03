El Gran Wyoming asesta un fuerte golpe al PP de Feijóo en 'El Intermedio' poniendo sobre la mesa una hemeroteca incontestable

Este lunes, 2 de noviembre, 'El Intermedio' ha analizado las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en las que ha presumido de ser un buen gestor y, de paso, ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, El Gran Wyoming le ha recordado que quizá él no sea el más indicado para presumir de su gestión.

La tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) el pasado miércoles ha alterado la precampaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, así como los discursos de los partidos de la oposición, quienes exigen responsabilidades al Gobierno, y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Según ha introducido Sandra Sabatés en el programa de laSexta, el PP "también ha modificado su discurso tras la tragedia. Hasta el punto de actualizar su imagen de campaña con la palabra 'Gestión', un concepto del que hoy Feijóo ha sacado pecho".

Acto seguido 'El Intermedio' ha emitido las últimas declaraciones de Feijóo ante los suyos: "Exijo que nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales o las promos de televisión haciendo burlas sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario. España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer, necesita a alguien que quiera y sepa gobernar y con toda la humildad digo 'yo sí sé hacerlo'"..

El palo de El Gran Wyoming a Alberto Núñez Feijóo

Tras la emisión de la pieza, El Gran Wyoming ha puesto en su sitio al político gallego: "Este hombre siempre saca lo que menos debería. Yo a lo mejor no presumiría tanto de buen gestor si militara en un partido que tiene a sus espaldas las gestiones del Yak-42, del Metro de Valencia, del accidente de Angrois, que ocurrió cuando Feijóo era precisamente presidente de la Xunta, lo de la Dana… En cualquier caso, Feijóo no quiere que al frente de España esté un influencer, aunque si llega a la presidencia con Vox va a hacer sudar a los pensionistas".

🙋‍♂️ Wyoming tiene un mensaje para Feijóo: igual lo de presumir de buena gestión un partido que lleva detrás algunas cosillas, no es la mejor idea. #elintermedio pic.twitter.com/M4A5XQQ4hw — El Intermedio (@El_Intermedio) November 2, 2026

Por su parte, Dani Mateo ha bromeado con esta comparecencia pública de Feijóo: "El líder del PP no es solo un hombre que sabe gestionar e insultar a Pedro Sánchez a la vez, además se vende tan bien que no sabemos si hoy estaba en el Comité Nacional o en un talent". A continuación daba paso a un nuevo vídeo en el que el expresidente de la Xunta de Galicia presumía de sus muchas cualidades.

"Sé hacer presupuestos, sé trabajar por los servicios públicos, sé lograr resultados positivos tras encontrar un desastre, sé mantener una infraestructura, sé construir viviendas…", enumeraba el presidente de la oposición. "Joder, qué tío más completo", sentenció el Gran Wyoming, atónito por las múltiples cualidades de las que presume el presidente del PP.