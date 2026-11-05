El estreno de Javier Ruiz en La Séptima con 'La Última Hora' suscita una opinión atronadora entre los espectadores

La Séptima, la nueva cadena de TDT, ya ha echado a andar este jueves con una primera presentación que ha corrido a cargo de Javier Ruiz. Tras hacer una declaración de intenciones sobre los objetivos del canal, el presentador ha dado el paso a 'El Pulso' con Verónica Sanz y posteriormente se han estrenado 'En línea' con Sarah Santaolalla, 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado y 'La diana' con Noor Ben Yessef.

"Bienvenidos a La Séptima. No ha sido fácil, no nos lo han puesto fácil, pero ya estamos aquí. Y esta es su nueva casa, desde la que les vamos a acompañar cada día con una apuesta por el directo y por la honestidad y el periodismo. Esas son nuestras dos promesas de nacimiento", ha empezado señalando Javier Ruiz en su alegato inicial a las 12:00 horas de la mañana. "Vamos a cubrir todo lo que hay ahí fuera y todo lo que pasa y cuando pasa. Vamos a estar sirviendo la información nacional e internacional. Todo lo que sucede lo van a poder tener en La Séptima. Esta es nuestra primera palabra, la palabra por el formato y el directo", ha seguido diciendo.

La primera encuesta de La Séptima sin la "mayoría fantástica" de la derecha y con el PSOE a la cabeza

Asimismo, Javier Ruiz ha dejado claro que "venimos a cambiar puntos de vista, a cambiar la conversación y a pluralizar el debate". Algo que se ha demostrado también con el estreno de 'La recta final', un formato que mostrará el tracking diario y la evolución de voto en función de los temas y las polémicas que surgen cada día antes del 29-N y posteriormente con 'La última hora', el espacio de entrevistas y análisis que el presentador conducirá de domingo a viernes de 21:00 a 1:00 horas haciendo la competencia a otros formatos como 'Horizonte' o 'Código 10' en Cuatro y 'La noche en 24h' de RTVE.

De esta forma, en este primer día, Javier Ruiz ha dado a conocer los datos de la encuesta demoscópica que ha realizado La Séptima y que se actualizará cada día. Según este macro sondeo, el PSOE ganaría las elecciones con un 29,8% frente al 29,1% del PP y el 16% de Vox. Mientras que Frente Amplio obtendría un 5% y Podemos se quedaría en el 1,3%. Eso traducido a escaños sería de 126 para PSOE, 117 para el PP, 62 para Vox, 13 para Frente Amplio, 11 para ERC, 7 para EH Bildu.

Un resultado que, según ha reflejado Ruiz en su análisis, constataría que la mayoría de derechas sería muy inferior a la "mayoría absoluta fantástica" que pronostican muchos otros sondeos, que sitúan la suma PP-Vox por encima incluso de los 200 diputados. Sin embargo, el ofrecido por La Séptima les deja con 181 escaños (cabe recordar que la mayoría absoluta representa 176 escaños), mientras que el bloque de izquierdas sumaría a día de hoy 165 escaños.

Tras dar a conocer los datos y analizarlos junto a Juanmi Becerra, CEO de SW Demoscopia e Iván Redondo, consultor y quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez, Javier Ruiz ha comenzado la tertulia de 'La última hora' con Hugo Pereira, Marisol Hernández, Chema Garrido y Jesús Maraña, habituales colaboradores de TVE y que trabajaron con el presentador en su etapa al frente de 'Mañaneros 360'.

Para su primer día en La Séptima, Javier Ruiz ha contado también con un invitado de altura como Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno, Ministro de Economía, Comercio y Empresa y desde este miércoles, también de Transportes y Movilidad Urbana tras asumir las funciones de forma transitoria que ostentaba Óscar Puente, antes de su dimisión tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Carlos Cuerpo sobre Óscar Puente: "Yo creo que ha tomado una decisión acertada, difícil, pero la tenemos que apoyar". #LaSéptima pic.twitter.com/ECZIYR0yAs — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

Con él, el periodista ha abordado la dimisión del presidente de Adif y la situación de la red ferroviaria, y más concretamente de la alta velocidad española, tras los trágicos accidentes que han dejado 114 víctimas mortales. Asimismo, Javier Ruiz no ha dudado en cuestionar al ministro por el miedo de los españoles a coger un tren, y cómo van a hacer para conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en nuestro sistema ferroviario; así como cuál es la situación de Iryo y Oiugo después de que se haya puesto en cuestión la liberalización del sector.

El veredicto del público al estreno de 'La última hora' con Javier Ruiz

El estreno de 'La última hora' y el regreso de Javier Ruiz a la pequeña pantalla, después de haber abandonado 'Mañaneros 360' y RTVE el pasado mes de julio, ha generado un comentario muy mayoritario en las redes sociales. Y es que a decir por muchos de los mensajes que se han podido leer en 'X', había ganas de volver a ver al periodista al frente de un programa de televisión.

"Es acojonante el pedazo de comunicador que es Javier Ruiz. Fantástico inicio de La Última hora en La Séptima", ha opinado un usuario. "Qué didáctico que es siempre Javier Ruiz explicando las noticias, especialmente aquellas con muchos datos", ha añadido otro. "Que nivel de comunicación el de Javier Ruiz. Gran análisis, preciso y exhaustivo. Marcará diferencia, sin duda", ha señalado otro espectador.

"Imprescindible Javier Ruiz" o "Qué gustazo Javier Ruiz, me encanta con la pasión que informa. Te deseo mucha suerte, te lo mereces. Te veré todas las noches" son otros de los juicios que se han realizado en "X" por parte de diferentes seguidores del programa y de la nueva cadena.

Es una maravilla ver a Javier Ruiz, se le echaba de menos en pantalla. #LaSéptima — Mayco Quirós (@maycoquiros) November 5, 2026

Es acojonante el pedazo de COMUNICADOR que es @Ruiz_Noticias

Fantástico inicio de #LaUltimaHora en @la_septima_tv 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — ®️𝐚𝐟𝐚𝐩𝐮𝐦𝐚𝟐𝟒 (@mis_treated_) November 5, 2026

Que nivel de comunicación el de Javier Ruiz. Gran análisis, preciso y exhaustivo. Marcará diferencia, sin duda.#LaSeptima — República Salmerón (@Sabrilleta) November 5, 2026

Qué didactico que es siempre @Ruiz_Noticias explicando las noticias, especialmente aquellas con muchos datos

👨🏻‍🏫#LaSéptima https://t.co/bd3SjMh9D5 — Juan Ant. Querol (@juananquerol) November 5, 2026

Con Javier Ruiz vuelve el verbo 'servir' a la televisión. #LaSéptima — Carlos Sobrín (@CGSobrin) November 5, 2026

Qué gustazo Javier Ruiz, me encanta con la pasión que informa.

Te deseo mucha suerte, te lo mereces.

Te veré todas las noches.#LaSeptima — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) November 5, 2026

Imprescindible Javier Ruiz en #LaSéptima — Enrique Clemente (@eclementen) November 5, 2026

Un primer día francamente sublime. Javier Ruiz sabe mucho, pero mucho, de televisión. Bienvenidos a la tele #LaSéptima — otex (@nototex) November 5, 2026

¡Qué gustazo volver a ver y escuchar a Javier Ruiz! — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) November 5, 2026

JODER qué ganas tenía de volver a ver a Javier Ruiz en pantalla #LaSéptima #ÚltimaHora pic.twitter.com/Ku5hk3CWXd — Kike ꕤ (@kykepayan_97) November 5, 2026

Me relaja bastante la voz de Javier, una alegría volver a escucharlo#LaSéptima — Antonio (@ElIngeniero4844) November 5, 2026

Qué gusto volver a verte trabajando @Ruiz_Noticias y además entrevistando al viceministro @carlos_cuerpo!! Bienvenidos cadena y profesionales 👏👏👌@la_septima_tv #LaSeptima#LaUltimaHora — Rosa Vasques Fernand🫰🇵🇸 (@FernandVasques) November 5, 2026

A su vez, una de las bazas más aplaudidas de este arranque de 'La última hora' en La Séptima ha sido su gran novedad, el tracking electoral diario para el 29-N. "Qué ganas tenía de volver a ver a Ruiz cada día y encima nos trae trackings diarios", ha recalcado a ese respecto uno de los espectadores que ha comentado el estreno del programa. "Todas las noches a las 21 horas, tracking diario de intención de votos con Javier Ruiz. Así da gusto", ha añadido otra seguidora.



Así ha empezado @Ruiz_Noticias su programa en @la_septima_tv y se me han saltado las lágrimas, hay partido ! pic.twitter.com/WkAFXGnCfc — Mercedes Gallego Ⓜ️💭 (@elpecadorazul) November 5, 2026

Qué ganas tenía de volver a ver a Ruiz cada día y encima nos trae trackings diarios 🔝 #laúltimahora https://t.co/Fzb3wnWg0m — Íñigo (@inigojouron) November 5, 2026

Todas las noches a las 21 horas, tracking diario de intención de votos con Javier Ruiz.

Así da gusto.#LaSeptima — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) November 5, 2026