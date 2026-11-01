El duro arranque de Emma García en 'Fiesta' por el homenaje de 'De Viernes' a Raúl Triguero y las víctimas del accidente de Urda

Emma García arrancó la entrega de 'Fiesta' de este sábado 31 de octubre recordando, muy compungida, el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 víctimas mortales. La tragedia ha tocado muy de cerca a Telecinco, ya que entre los fallecidos se encuentran el reportero de 'De Viernes' Raúl Triguero, que viajaba en el AVE rumbo a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano.

La muerte del periodista ha causado una gran conmoción entre todos sus compañeros de cadena, quienes le tenían un gran cariño, como ponen de manifiesto la multitud de mensajes que le han dedicado en redes sociales. El pasado viernes, Bea Archidona y Santi Acosta no podían contener las lágrimas al despedirse de él en su programa, y un día después, Emma García también se mostró muy afectada al recordar lo ocurrido.

Vestida de negro en señal de luto, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, la presentadora arrancaba 'Fiesta' dedicando unas palabras a las familias de las víctimas: "Muy buenas tardes. Antes de empezar, queremos mandar nuestro pésame, nuestro recuerdo y nuestro cariño a las víctimas del accidente de Urda y a sus familias en estos dolorosos momentos. Ojalá que, en medio de tanta tristeza, desolación e impotencia, encuentren respuestas pronto".

El deseo de Emma García y su homenaje a Raúl Triguero

Con los ojos llorosos, Emma García expresó un deseo: "Ojalá esos mensajes de 'avísame cuando llegues' no vuelvan a quedar sin contestar al subirnos a un tren. Y ojalá nuestro cariño y afecto llegue a las víctimas, a sus seres queridos, a los hospitales donde se están recuperando y a esas personas que, con uniforme y sin él, han puesto luz entre tanta oscuridad".

Por último, Emma García quiso tener un recuerdo muy especial hacia Raúl Triguero: "Ayer me emocioné especialmente con el homenaje que hicieron en 'De viernes' a Raúl. Vamos a mandar nuestro pésame y cariño a la familia y a ese equipo que ayer tuvo uno de los programas más difíciles y más complicados de su vida. Descanse y descansen en paz", concluyó la presentadora, entre el aplauso de todos los presentes y las miradas compungidas de sus colaboradores.