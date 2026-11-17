Movimiento completamente inesperado por parte de Pedro Sánchez. Tras conceder entrevistas a programas de entretenimiento como 'La Revuelta' y 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en TVE y mostrar su faceta más desenfadada en 'Fuera de control', el programa de Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima; ahora el Presidente del Gobierno ha concedido su primera entrevista a una revista del corazón y protagonizará la portada de Lecturas este miércoles.

Horas antes, Luis Pliego, el director de Lecturas, ha revelado algunos de los entresijos y detalles de dicha entrevista en el programa de Telecinco 'La tarde se mueve'. "¿Puede ser el primer presidente del gobierno que da una entrevista a una revista?", ha preguntado Ion Aramendi antes de que le recordaran que Adolfo Suárez ya salió en cuatro ocasiones en portada de una revista del corazón. "Bueno pero eso en el Hola imagino", ha reaccionado Pliego.

"Es una entrevista personal, ¿dónde hablas de política o no?", ha querido saber el presentador de Telecinco. "Hay algo. Por supuesto, no hemos evitado un tema como el accidente de tren ni hemos evitado los temas de más candente actualidad. Pero nos hemos centrado en el aspecto personal, en cómo conoció a su mujer, cómo se enamoraron y sí les ha pasado factura la causa penal contra ella", ha aclarado el director de la citada revista.

"Es una entrevista en la que se sincera sobre la relación con sus hijas. Yo no me la perdería. Habla también de su madre y destaca que con su madre coincidía en la universidad porque lo tuvo con 18 años, y que luego estudió Derecho a los 40 cuando él estaba estudiando económicas", ha relatado Luis Pliego sobre una de las confesiones que cuenta Pedro Sánchez en la entrevista.

Luis Pliego explica los detalles de la entrevista a Pedro Sánchez en 'La tarde se mueve'

También ha adelantado que "habla de sus abuelos, que eran analfabetos y que los acompañó a una escuela de educación de adultos para que pudieran aprender a leer y a escribir porque no sabían". "Es una entrevista absolutamente personal y no nos vamos a poner nosotros ahablar de términos políticos ni a criticar al adversario, aunque si habla de las críticas que él recibe", ha añadido el periodista.

Y a la pregunta de si las fotografías tienen mucho photoshop, Luis Pliego ha sido contundente. "No tiene ningún photoshop. Él se prestó a todo, se dejó hacer todas las fotos que quisimos, se cambió de ropa incluso. Las fotos se hicieron en el Ateneo de Madrid. Hablamos de hacerlo en Moncloa con sus perros y hablamos incluso de la posibilidad de que Begoña saliera en el reportaje. Pero finalmente se lo repensaron y no ha sido así", ha confesado el director de la revista.

No obstante, Luis Pliego ha querido recalcar que Pedro Sánchez no "ha esquivado ningún tema" y que aunque Begoña Gómez no aparece en el reportaje sí que estuvo presente cuando se realizaron las fotografías. "Quiero reivindicar la importancia de la prensa femenina de los miércoles para hacer este tipo de entrevistas", ha sentenciado.