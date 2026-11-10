El Consejo de Informativos de TVE se pronuncia sobre lo de Abascal en 'La Revuelta' y pide asumir responsabilidades en un comunicado

La entrevista de Santiago Abascal por parte de David Broncano en 'La Revuelta' no está dejando indiferente a nadie. Son muchos los que este martes están cuestionando la labor del humorista y también a RTVE por haber permitido que Vox eligiera a su propio público. Algo que ha llevado a que José Pablo López, el presidente de la corporación haya roto su silencio a través de redes sociales.

Pues bien, además del presidente, los trabajadores de RTVE también han querido pronunciarse. Así, el Consejo de Informativos de RTVE ha enviado un comunicado mostrando su disconformidad con lo que se vio y también pidiendo incluso que alguien asuma responsabilidades.

"La Revuelta de anoche nos hizo sentir muy incómodos", empiezan confesando desde el Consejo de Informativos. "El cambio del público habitual, el abandono de la esencia del programa, que es el humor y el entretenimiento, fueron unos errores graves", recalcan cuestionando así que se permitiera que Vox alterara el formato habitual del programa y que se permitiera que el partido de ultraderecha pudiera tener su propio público a diferencia de lo vivido con el resto de políticos.

Y aunque el Consejo de Informativos no suele manifestarse sobre lo que se ve en los programas de entretenimiento de la casa, en esta ocasión lo han hecho por lo que se vio durante la entrevista a Abascal. "Nos pronunciamos como Consejo porque se convirtió en un programa informativo, pero sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características. Alguien de RTVE permitió que esta entrevista se presentara como 'seria'", aseguran.

Por otro lado, desde el Consejo de Informativos han aprovechado para dar la cara por los trabajadores del ente y por defender que sean los profesionales de informativos los que se encarguen de este tipo de entrevistas. "Sin entrar a analizar si se debería haber hecho y como se hizo, creemos que ha quedado más que claro que una entrevista política y más en un proceso electoral, se debe realizar por los servicios informativos y por los informadores de RTVE", recalcan.

"Y, sin duda, con producción 100% interna. Algo que ayer no sucedió. Por eso creemos que alguien debería asumir las responsabilidades", concluyen en el comunicado pidiendo así la dimisión de alguno de los directivos de RTVE.