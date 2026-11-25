El Consejo de Informativos de TVE se ha pronunciado ante los ataques de Alberto Núñez Feijóo en su última entrevista con Susanna Griso en Antena 3. El presidente del PP y candidato a la Moncloa fue cuestionado por sus planes con la televisión pública en caso de alcanzar el Gobierno y sus palabras han provocado un comunicado de rechazo.

En esa entrevista en Atresmedia, el político afirmó que TVE "parece una televisión norcoreana". A su vez, denunció que "hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público con independencia de su audiencia" y, con ligereza, señaló que los informativos son una "vergüenza". Eso sí, sin ofrecer argumentos para sustentar semejante agravio.

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Pues bien, ante estas incendiarias declaraciones, el Consejo de Informativos de TVE ha reivindicado la labor de los profesionales de la corporación pública. Lo ha hecho con un comunicado que difundió Pepa Bueno vocalizamente en el 'Telediario 2' este martes por la noche.

"Desde este órgano lamentan que se utilice a RTVE como arma electoral y piden a las formaciones políticas que respeten la independencia de los servicios informativos", informó la presentadora y directora del noticiero nocturno de La 1.

"Dice también el comunicado del Consejo de Informativos de esta casa que los programas de productoras externas colocan a TVE en el punto de mira por su sesgo continuo y, en especial, ahora, durante el periodo electoral", agregó Pepa Bueno, ciñéndose a trasladar la postura del CDI a los espectadores.

El Consejo de Informativos de TVE reivindica la labor de los profesionales de la cadena en un comunicado publicado tras las declaraciones de este lunes de Núñez Feijóo, que calificó de "vergüenza" los informativos de RTVE. pic.twitter.com/X5co9xQTvj — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 24, 2026

Lo cierto es que no es la primera vez que el Consejo de Informativos expone públicamente su malestar con los magacines de infoentretenimiento, como 'Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas'. Dos formatos que no son de producción propia y que, según los miembros de este órgano, contribuyen a la imagen de politización y presunto "sesgo" de TVE.

La rotunda respuesta del Presidente de RTVE ante los ataques de Feijóo a los profesionales de la corporación

El presidente José Pablo López también dio la cara por los trabajadores de los informativos de RTVE y sus productoras mediante un comunicado, en el que expresó públicamente su reconocimiento y amparo a los profesionales de la cadena pública.

"Todo mi respaldo a la redacción de Informativos de RTVE. Vuestro trabajo no da vergüenza, da envidia. Todo mi respaldo a la industria audiovisual que colabora con RTVE. No os forráis, creáis empleo y descubrís talento", sentenció el directivo en su cuenta oficial de 'X'.

Todo mi respaldo a la redacción de Informativos de RTVE. Vuestro trabajo no da vergüenza, da envidia.



Todo mi respaldo a la industria audiovisual que colabora con RTVE. No os forráis, creáis empleo y descubrís talento. — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 23, 2026



