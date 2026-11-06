El comunicado de Jordi Évole sobre el futuro de 'Salvados' en Atresmedia tras anunciarse la marcha de Gonzo a 'El Intermedio' para relevar a Wyoming

El Gran Wyoming se jubila. El próximo mes de enero, y tras 20 años al frente de 'El Intermedio', dejará el longevo programa de laSexta en manos de Gonzo, actual presentador de 'Salvados'. Para aclarar las dudas sobre el futuro de este espacio, Jordi Évole ha puesto un mensaje en sus redes sociales en el que explica qué pasará con el formato que él empezó conduciendo.

Aunque la transición se hará de manera gradual y no de un día para otro. El Gran Wyoming y Gonzo compartirán la presentación de 'El Intermedio' durante un tiempo indefinido, hasta que el segundo asuma las riendas en solitario. Con Gonzo como nuevo presentador del programa diario de laSexta, del que ya formó parte como reportero entre 2010 y 2019, la pregunta que muchos se hacían es: ¿Qué pasará con 'Salvados'?

El periodista abandonó en el 2019 'El Intermedio' para ponerse al frente del espacio de entrevistas que, hasta entonces conducía Jordi Évole. Ha sido precisamente este el que ha aclarado, a través de sus redes sociales, cuál será el futuro de 'Salvados'. Tras agradecer a Gonzo por todos estos años y lanzar una propuesta a El Gran Wyoming, el presentador de 'Lo de Évole' confirma que 'Salvados' continuará en pantalla.

Jordi Évole confirma la continuidad de 'Salvados' tras la marcha de Gonzo

"Gracias por estos 7 años y mucha suerte con todo, Gonzo", comienza diciendo Jordi Évole en su cuenta de X, antes de preguntar a su compañero de cadena: "Wyoming, ¿te gustaría presentar 'Salvados'? Envía currículum a Producciones del Barrio", bromea el catalán.

"Aunque algo me dice que 'Salvados' la próxima temporada tendrá presentadora", desliza Jordi Évole, quien añade: "Se aceptan propuestas. Lo increíble en estos tiempos que corren es haber consolidado un formato televisivo que sobrevive a sus presentadores. 'Salvados' vive. La lucha sigue".

Gracias por estos 7 años y mucha suerte con todo, Gonzo.

Wyoming, ¿te gustaría presentar @salvados? Envía tu currículum a @delbarriotv @laSextaTV

Aunque algo me dice que @salvadostv la próxima temporada tendrá presentadora.

Se aceptan propuestas.

Lo increíble en estos tiempos… — Jordi Évole (@jordievole) November 5, 2026

LaSexta y Producciones del Barrio ya trabajan para encontrar el sustituto, o sustituta, perfecta para Gonzo. Aunque por el momento se desconoce qué nombres tienen sobre la mesa para ponerse al frente del programa dominical del que ya se están grabando las últimas entregas de la presente temporada, con la incógnita de si finalmente Gonzo entrevistará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de las elecciones generales del 29N.

Fue precisamente en una entrevista en 'Salvados' en septiembre de 2025, cuando el Gran Wyoming habló abiertamente de su jubilación: "Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no y se acabó. Y luego me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona. Y ya la oferta que me hicieron desapareció", recordó, entre risas.

En esa misma charla, en la que estuvo presente Thais Villas, la veterana reportera de 'El Intermedio' reconoció que no quería que se jubilase, y mucho menos cuando el programa estaba a punto de cumplir 19 años. "Tienes que dejarlo como mínimo a los 20. ¿Qué número de mierda es el 19?", le preguntó. Su compañero le hizo caso y ha esperado a que 'El Intermedio' haya cumplido dos décadas este 2026 para decidir retirarse de la televisión.