Ana Pastor ha arrancado el especial de 'El Objetivo' de este martes confirmando la baja de última hora de Partido Popular y Vox, que finalmente no han acudido a la primera 'Mesa abierta' de La Sexta. La presentadora, que ya había alertado en sus redes sociales sobre la lista final de partidos en plató, ha aprovechado para lanzar su teoría sobre este inesperado giro.

"Teníamos invitados a ocho partidos. Tengo que contarte, tengo que contaros a todos, que habían sido invitados ocho partidos y se han bajado el PP y Vox", ha comenzado explicando la periodista durante su conexión con Sandra Sabatés y el Gran Wyoming antes de arrancar la emisión de 'El Objetivo', haciéndose eco de la reducción de participantes en este debate electoral de Atresmedia.

Ana Pastor arranca el especial de 'El Objetivo' anunciando el plantón del PP y Vox en La Sexta: "Ellos verán"

"Pero este debate enseguida va a comenzar nada menos que con Partido Socialista, Frente Amplio, PNV, BNG, Podemos, Coalición Canaria...", ha enumerado Ana Pastor, insistiendo en que el debate se desarrollaría igualmente sin los representantes de la derecha. "Esta es la casa de los debates, así que enseguida, en cuanto terminéis, vamos a comenzar", ha resumido la presentadora.

Pp y VOX han decidido que No vienen. Aún hay tiempo….



Sí estarán



Psoe

Frente Amplio

PNV

BNG

Podemos

Coalición Canaria https://t.co/yoi3VVWprG — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) November 17, 2026

Así, no ha dudado en compartir con la copresentadora de 'El Intermedio' su teoría sobre por qué ambos partidos han declinado finalmente su invitación al espacio. "No lo sé, no lo sé. Yo quiero pensar que como vamos a tener muchos debates en la casa...", ha señalado recordando que el próximo martes Bildu y Ada Colau tendrán un 'cara a cara' en materia de vivienda. "Eso respecto al PP", ha matizado antes de arremeter contra la formación de Santiago Abascal.

"En Vox ya hemos visto en estos últimos días que son bastante dados, en el último minuto, a retirarse. Pero bueno, no pierdo la esperanza", ha señalado Ana Pastor con sorna, haciendo referencia al giro de última hora del partido al cancelar su entrevista con Jordi Wild tras su paso por 'La Revuelta' y toda la polémica suscitada a lo largo de la semana pasada.

Así, durante el inicio de 'El Objetivo', antes de presentar a los integrantes de la mesa abierta, la periodista ha vuelto a hacer hincapié en lo sucedido. "Hemos invitado a hasta ocho partidos para que nos acompañen hoy aquí y también en los próximos días aquí, como digo, en la casa de los debates", ha recordado el rostro de La Sexta. "Los partidos que están invitados y algunos están ya aquí en la mesa, otros como el Partido Popular y Vox, que estaban invitados, han decidido no venir, así que ellos verán", ha terminado advirtiendo sobre su sonada ausencia.