El comunicado de David Broncano en 'La Revuelta' con el que pide perdón al público tras la polémica: "Me disculpo delante de todos vosotros"

La entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' ha dado mucho que hablar durante todo el día. Son muchos los que han cuestionado a TVE y al propio cómico por haber permitido que Vox eligiera al público y por haber cambiado el formato habitual del formato.

Unas críticas a diestro y siniestro que han provocado que hasta José Pablo López, el presidente de RTVE haya dado la cara por el humorista, y que el Consejo de Informativos se haya pronunciado mediante un comunicado pidiendo que se asuman responsabilidades.

Durante la tarde, David Broncano ya ha hecho autocrítica y ha reconocido errores en unas declaraciones a 'Más vale tarde' y también después en el 'Telediario 2' de TVE. No obstante, el cómico ha esperado hasta el inicio de 'La Revuelta' de este martes para hablar largo y tendido de todos los errores cometidos en su entrevista con Abascal y no ha dudado en pedir disculpas a toda la audiencia.

Lo ha hecho después de que al entrar le abuchearan y le gritaran hasta sus compañeros. "Bienvenidos a La Revuelta, el presentador de hoy soy yo, lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián, era difícil, así que gracias por venir un día más al programa", ha empezado diciendo. "Lo primero quiero disculparme antes de nada con el público que no pudo venir ayer al programa, que es nuestro público de verdad. Evidentemente cometimos un gran error y me disculpo delante de todos vosotros y de toda la gente que viene al programa cada día", ha seguido aseverando.

"Hoy me siento muy decepcionado conmigo mismo y con las decisiones que tomé con respecto a la entrevista de ayer y con cómo la llevé a cabo también. Hacía tiempo que no estaba tan triste en mi vida con nada la verdad", ha confesado el humorista. "Me siento que he decepcionado a mucha gente, sé que a mucha gente y a mucho público que nos ve desde hace años y que hay mucha gente que espera de nosotros cada día mucho más que una hora de bromas y ayer soy consciente de que no estuve a la altura ni tampoco a la altura de lo que merece la televisión pública. Me disculpo honestamente delante de todo el mundo", ha apostillado.

Después, David Broncano ha dado la palabra a algunos de los miembros del público para que expresaran su sensación sobre lo que se vio este lunes con Santiago Abascal. "Sé que hay gente que dice que no tenía que bromear con él ni con ningún político y por eso intenté ser un poco más serio. Pero efectivamente es complicado porque para hacerlo serio evidentemente él creo que lo hizo a nivel formal muy bien, posiblemente yo le había infravalorado, y él aprovechó muy bien también lo del público. Intentar tener un tono periodístico sin lanzar un dato contrastado es peligroso. El brete era difícil pero me he equivocado", ha insistido el humorista.

"Ellos habían pedido traer a su propio público porque consideraban que el público habitual de 'La revuelta', todos lo sabemos que está lleno de comunistas, bueno que tiene un corte más progresista a nivel general y ellos saben que no iban a concordar mucho con las posiciones de Santiago Abascal y que ellos no querían que se abuchease y que no se le escuchara. Yo dije que sí. No era un capricho, pero me he equivocado. Yo pienso a veces que tomo buenas decisiones, pero aquí la cagué tremendamente", ha explicado sobre el veto del público y el cambio de los asistentes al teatro. "Yo estuve todo el rato pensando en que la había cagado y no podía concentrarme en lo que él decía para responderle porque tenía siete cosas en la cabeza porque sabía que era grave lo que estaba pasando y que estábamos validando lo que él decía", ha añadido al respecto.

David Broncano se pronuncia sobre su futuro en 'La Revuelta'

Justo después, Grison ha bromeado sobre el futuro del programa. "No pasa nada hicimos muy buena audiencia ayer, y además tenemos la certeza de que si entra esta gente nos van a echar en diciembre. Y después del programa de ayer, espérate que no nos eche el PSOE", ha ", ha ironizado el cómico. "A ver, yo hay una cosa que antes cuando he llegado aquí había varios medios y me han preguntado si iba a dejar el programa, y es verdad que ayer tuvo tantos tintes políticos que una vez acabó, yo ayer me salía decir dimito. Por supuesto, no lo voy a hacer, porque la gente que trabaja aquí me dice te cortamos los huevos", ha aseverado.

"Pero lo que si que creo respecto al programa es que sí que creo que ha habido una parte injusta de algunas críticas que se han hecho. Toda crítica que se me ha hecho a mí es razonable. Pero eso no quita que se critique, o sea ayer Abascal dijo muchas cosas que aunque se aplaudieran, permiten a la gente conocer lo que dice como del franquismo o los derechos a las mujeres, creo que en cierta manera aunque haya sido de rebote la forma de ver las propuestas de Vox ayer quedaron bastante claras", ha defendido Broncano. "Y aunque las cosas no salieran como debían, yo sigo estando convencido de que 'La revuelta' es un programa excelente y que estoy orgullosísimo de hacerlo en TVE y ya está", ha sentenciado el presentador.