El claro pronunciamiento de Héctor de Miguel en La Séptima sobre lo que ocurrió con Broncano y Abascal en 'La Revuelta'

Héctor de Miguel ha arrancado este sábado 'La comedia nacional' en La Séptima con un sketch como si estuviera siendo entrevistado por Jordi Wild a raíz de las recientes entrevistas del youtuber a los candidatos a la presidencia del Gobierno. Y justo después, ha dedicado su monólogo a hablar precisamente de la espantada de Santiago Abascal y de su polémica visita a 'La Revuelta' de David Broncano.

"Ya estamos en campaña. ¿Lo habéis notado no? Empezó fuerte. ¿Visteis ayer a los candidatos con Jordi Wild? Yo no pude. Yo me puse el podcast pero no les vi porque es que no podía dejar de mirar los brazacos de Jordi Wild. Si yo tuviera esos brazos iba a ser yo de izquierdas, no te jode. Ni democracia ni diálogo. Lo arreglaría todo a hostias. De hecho, si Puigdemont tuviera esos brazos habría separado Cataluña de España, pero literal, tirando de bíceps", ha empezado diciendo con sorna el presentador.

"El que se rajó a última hora y no fue al podcast fue Abascal. Pero es normal, Santiago es como una estrella del flamenco: no sale a actuar sin sus palmeros. Y precisamente por eso fue a 'La Revuelta' porque al final pudo llevar a su propio público. Y sí, es una cacicada, pero hay que reconocer que era la manera más rápida de llenar el teatro. En Vox hay tanta gente del Opus que con que vaya una familia, ya lo tienen", ha seguido expresando en su speech.

Héctor de Miguel se dirige a Broncano y señala lo que más le sorprendió de Abascal

Después, Héctor de Miguel ha querido hablar de lo que más le llamó la atención de la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y de todos los bulos que coló. "Ojo, se ha criticado mucho lo de que Santiago se llevara a su propio público, pero no estamos valorando una cosa importante: por primera vez esas 400 personas vieron un teatro por dentro. Abascal no paró de soltar bulos mientras la gente se los creía y los celebraba. Creo que para seleccionar al público les pidieron el graduado escolar y a quién lo tenía le decían 'tú no'", ha aseverado.

"Eso sí, me sorprendieron dos cosas. La primera es que Abascal dijo que Pablo Motos no le iba a entrevistar, supongo que es porque es demasiado de derechas. Y la otra es que Abascal dijo que la tierra era redonda y el público aplaudió, como diciendo: 'eso es, con dos cojones'. Alguien tenía que decirlo ya. Muy bien Santi, vas aprendiendo ciencia pasito a pasito. Vale que a lo mejor a nosotros nos parece poco, pero ahora hay fans de Horizonte que le llaman progre de mierda", ha proseguido, lanzando así también un nuevo dardo al programa de Iker Jiménez en Mediaset.

Finalmente, Héctor de Miguel ha aprovechado para mandarle un abrazo a su compañero y amigo David Broncano y comentar cómo él no habría sido capaz de poder hablar en esa entrevista. "Por lo demás, Santiago tampoco condenó el franquismo y también se animó a hacerle bromitas a Broncano sobre lo de que va a entrar con un lanzallamas en TVE y sobre lo de que va a necesitar suerte si gobiernan. Yo pensé, como entre ahora el hombre mágico, Santi le hace la broma de mandarle a dormir, pero a una cuneta. Y después de este festival del bulo a quien criticaron fue a Broncano. Broncano, un beso. Sinceramente, al menos él pudo hablar, a mí escuchar tantas gilipolleces seguidas me habría dejado sin palabras", ha sentenciado, sacando la cara por él.