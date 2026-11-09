'El Chiringuito' de Pedrerol pierde a uno de sus colaboradores más destacados ante su nuevo proyecto lejos de la tertulia de Mediaset

'El Chiringuito' se quedará sin uno de sus comentaristas más destacados de forma inminente. La propia tertulia deportiva conducida por Josep Pedrerol lo confirmó este domingo durante su emisión en Cuatro. La persona que abandona la 'cantera' del programa es Pipi Estrada.

El tertuliano, también reconocido por el gran público por ser personaje del corazón y por sus anteriores incursiones televisivas en espacios de notoriedad como 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Sálvame', dejará su silla en el formato futbolístico de Mediaset para emprender una nueva aventura.

Ese proyecto televisivo que le aleja de 'El Chiringuito' de manera temporal es 'Gran Hermano VIP', cuya novena temporada arrancará "muy pronto" en el prime time de Telecinco. El reality de encierro recogerá el testigo de 'Supervivientes All Stars 2026', que disputará su final este jueves 12 de noviembre.

Josep Pedrerol, flanqueado por su nutrido elenco de comentaristas, fue el encargado de anunciar la noticia, oficializando a Pipi Estrada como concursante de pleno derecho tras las elucubraciones que habían surgido días antes. El protagonista, presente en plató, reconoció la enorme responsabilidad que supone este reto y, a su vez, compartió su entusiasmo.

Sin embargo, no quiso especificar cuándo se producirá su marcha de 'El Chiringuito'. El colaborador dejó claro que esta semana permanecerá en el coloquio con total normalidad, pero no se pronunció sobre qué ocurrirá después. Aunque Telecinco no ha desvelado la fecha de estreno de 'GH VIP 9' todavía, lo previsible es que tenga lugar el jueves 19 de noviembre si no hay sorpresas.

En consecuencia, Pipi Estrada podrá continuar con sus participaciones en el programa de Pedrerol hasta mediados de la próxima semana como mucho. Y su ausencia dependerá, como es lógico, de lo que dure su permanencia en la casa, de su suerte con las nominaciones y de si la audiencia lo expulsa pronto o no.

Lo cierto es que Pipi no es nuevo en el género de los realities, pues ya pasó por 'Supervivientes', el concurso más extremo de la televisión, y por 'Pesadilla en el Paraíso' más recientemente. Concretamente en 2022. En esta andadura coincidirá con nombres como Karmele Marchante, adelantada en exclusiva por El Televisero.

Por último, se desconoce si 'El Chiringuito' sumará una nueva incorporación a su plantel de tertulianos para suplir la baja de Estrada durante el intervalo de tiempo que se mantenga en la casa más famosa de la televisión.