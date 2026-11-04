'El Chiringuito' cambia de Energy a Cuatro, trastocando el horario de 'Horizonte' como medida de reajuste este miércoles

Mediaset anuncia que, hoy miércoles, 4 de noviembre, vuelve a retirar 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol de su cadena natural, Energy, para ascenderlo nuevamente a la parrilla de Cuatro. El movimiento, ya testeado (y con gran éxito de audiencias) en semanas anteriores, incidirá en 'Horizonte' colateralmente.

Cada vez que se ha producido el salto de la tertulia deportiva al canal secundario del grupo, siendo ya tres las ocasiones en la tercera noche de la semana, ha derivado en un sustancial cambio en el horario de emisión del programa de actualidad y análisis que capitanean Iker Jiménez y Carmen Porter. Y, esta vez, no será una excepción.

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'Horizonte' pasará de ofrecerse de 21:10 a 23:00 horas a ampliarse y extenderse hasta la medianoche (00:00), cuando justamente se cederá el testigo a 'El Chiringuito'. Un reajuste de programación que no es nuevo y que se volverá a repetir con motivo de esta 'mudanza' del formato futbolístico de Energy a Cuatro; justificada por el retorno de la UEFA Champions League. De hecho, ese es el título oficial: 'El Chiringuito: Especial Champions'.

Tras el descanso de la pasada semana, la competición europea, en su categoría masculina, se ha reanudado este 3 y 4 de noviembre; con el regreso de los gigantes, El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, que se miden frente a AEK Atenas, Aston Villa y el Bayern de Múnich respectivamente.

Así avala el grupo Mediaset que 'El Chiringuito' cambie otra vez al canal rojo este miércoles 4 de noviembre y que, por ende, haya que implementar un estiramiento en la duración de 'Horizonte' como medida de reorganización de parrilla.

Así queda estructurada la programación nocturna de Cuatro hoy:

21:10 horas - 'Horizonte' (avance)

21:35 horas - 'Horizonte' (previo)

23:00 horas - 'Horizonte' (especial)

00:00 horas - 'El Chiringuito: Especial Champions'

Con todo, ante esta maniobra, Cuatro cancelará -por enésima vez- 'El Blockbuster' en la noche del miércoles. Después de un mes sin emisión en favor del formato comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter o del de Josep Pedrerol y su equipo de comentaristas, el clásico contenedor cinematográfico volverá a quedar fuera de juego.