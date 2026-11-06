El arranque de Antonio Naranjo en Telemadrid rompiendo una foto de Javier Ruiz como respuesta a lo que vio en La Séptima

Antonio Naranjo reaccionó anoche, en una nueva entrega de 'El Análisis: Diario de la Noche' en Telemadrid, a lo que se presenció en el estreno de 'En Línea', el programa de Sarah Santaolalla en la sobremesa de La Séptima que supone el debut como presentadora de la analista política.

Este espacio lanzó 'La Trituradora', una sección dedicada a fiscalizar a los medios de comunicación para analizar sus titulares diarios y desmontar posibles bulos. Y en su cabecera incluyeron fotografías de varios periodistas siendo machacadas.

"Es uno de los momentos favoritos que por ahora es mío, pero va a ser vuestro cuando podáis conocer mucho más", confesó Sarah Santaolalla antes de dar paso a este bloque. En dicha cabecera aparecían Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos, Ana Rosa Quintana y Antonio Naranjo.

De este modo, el formato vespertino de La Séptima estaba señalando a estos cuatro rostros mediáticos como propagadores de desinformación, que es lo que precisamente pretende combatir este nuevo canal de la TDT. Así lo manifestó Javier Ruiz, su director editorial, en el inicio de las emisiones.

Jo,jo,jo... "La trituradora"

Los de @la_septima_tv van a saco, es la puta guerra. pic.twitter.com/s0xrBLhIex — Mamua (@_Mamua) November 5, 2026

Pues bien, por la noche, Antonio Naranjo respondió desde su plataforma en Telemadrid, alias 'TeleAyuso'. El presentador directamente abrió el access de la cadena autonómica madrileña con ello. "Antes que nada, hay que saludar a la sana competencia porque hoy se ha estrenado La Séptima. Y yo lo agradezco muchísimo porque se han estrenado metiéndome a mí y a otros periodistas en una trituradora. Lo interpreto como un gesto de cariño", replicó con evidente ironía.

"Yo se lo voy a devolver imitándoles. Aquí tienen al jefazo, a Javier Ruiz. Creo que lo que mejor se les da a ellos es hacer la pelota a Pedro Sánchez, ¿no?", planteó con una imagen del popular periodista en la mano. "Pues vamos a hacer la pelota con todo mi cariño para Javier Ruiz y para La Séptima", añadió mientras empuñaba esa foto, la engurruñaba y la tiraba por el plató de 'El Análisis: Diario de la Noche'.

Este momento, lo divulgó después en su cuenta oficial de 'X' para mayor difusión. "Hoy, La Séptima ha tenido la pacífica y tolerante idea de estrenarse TRITURANDO una foto mía, de Losantos y de Inda. No sé, quizá para algunos eso incite al odio y a la violencia. Yo, que soy majo, les devuelvo encantado el saludo", escribió con el mismo sarcasmo empleado en Telemadrid.