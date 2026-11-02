El aplaudido comienzo del especial de 'El Perro Andaluz' en RTVE en homenaje a las 69 víctimas del accidente ferroviario

Después de cancelar su cita semanal el pasado jueves ante la tragedia ferroviaria en Urda, 'El perro andaluz' de Manu Sánchez ha saltado este lunes, 2 de noviembre de forma excepcional al access prime time de La 1 con una entrega especial que ha ocupado el hueco de 'La Revuelta' de David Broncano.

La emisión extraordinaria de 'El perro andaluz' de este lunes ha empezado con una emotiva actuación de Pasión Vega acompañada de una orquesta, con una preciosa versión del tema "Ay, amor" del pianista y cantante cubano Bola de nieve. Nada más acabar, la cantante y toda la orquesta de 69 cuerdas han ido posando una rosa blanca encima del piano en señal de duelo por todas las víctimas del accidente de trenes.

Un homenaje que nace del corazón 🖤



69 músicos de cuerda acompañan a Pasión Vega en una emotiva interpretación de “Ay, amor”, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y en recuerdo de sus familias y de todas las personas afectadas.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/I2LEGmRMBC — La 1 (@La1_tve) November 2, 2026

"Hoy no es un lunes cualquiera, hoy es el lunes después de la tragedia. Hoy este 'Perro andaluz' es distinto, diferente. Son las 22:11 de la noche, estamos en riguroso directo y toca decir aunque sea un mero formalismo Buenas noites, bona nit, gabón, buenas noches España", ha empezado diciendo Manu Sánchez antes de pronunciar un monólogo muy emotivo y contundente.

"Andábamos preparando la emprestada noche de Halloween, y vivimos de nuevo, sin quererlo la pesadilla antes de navidad de nuestros propios muertos. 69 muertes inocentes en la tragedia ferroviaria de Urda, miles de afectados y varios desaparecidos. Un país roto de dolor, otra vez en la línea entre Madrid-Andalucía, sí, Andalucía otra vez . Y aún así son muchos los que han decidido dejarse el peor de sus disfraces puestos y llaman a nuestras puertas enseñándonos las urnas por si en vez de caramelos le caen votos al saco, que si por alguno fuera, le valía la cosa esa de la mano que va sola corriendo al colegio electoral si esa mano sola pudiese elegir la papeleta y tener derecho a sufragio, pues lo siento con este que hoy les habla no hay truco ni trato", ha seguido reflexionando.

"Mi abuela me enseñó a llorar a los míos desde el dolor y el recogimiento, el duelo, la pérdida y la desgracia necesitan su tono, su volumen y su tiempo. En casa de mi abuela cuando la muerte llegaba los colores desaparecían, la tele se apagaba y se callaba la radio. Hasta en la casa de la luz si llegaba la tragedia se fundía todo a negro. Ahora llegada la muerte exigiendo su momento, veo con estupor que los colores se acentúan, el verde es más verde, el rojo más rojo, el amarillo más chillón, el azul azul más intenso y es tan protagonista el ruido que hasta se vende como un gran logro, en el mejor de los casos, estar todos juntos aunque sea un triste minuto en silencio. Pocas cosas más mezquinas hay pasarse de divo cuando no toca y convertirse en protagonista de los entierros. No se puede siempre ser el niño en los bautizos y el muerto en los sepelios, sobre todo habiendo quedado tantos niños y niñas huérfanos", ha proseguido cuestionando en clara alusión a la actitud de Vox tras negarse a posponer la precampaña y el rechazo de Abascal a acudir a los funerales de Estado.

Después, Manu Sánchez no ha dudado en defender que no se puede señalar a los trabajadores como los culpables. "Decía Rubalcaba, que en paz descanse, que en España enterramos muy bien y tengo la sensación de que hemos perdido hasta eso. No solo vivimos estupefactos viendo como se desmoronan las dos joyas de nuestra corona, sanidad y sistema ferroviario. Es que ya no nos reconocemos ni en el respeto a nuestros muertos, estamos perdiendo la clase en los entierros. Ya todo es campaña y todo es fango, todo vale dependiendo de si la competencia es tuya o mía, y se espera a la investigación o se señala en caliente. Si la vía es tuya o mía está bien señalar al maquinista, si los muertos son por fallos del sistema según sea sistema de cribados o sistema ferroviario exigimos más o menos. Ya suena a extinto el pacto de Estado y los consensos, ya todo es choque de trenes. Las vías andaluzas ya no funcionan para nadie y según el responsable, tenga unas siglas u otras, vemos si es peor o mejor tener siempre cobertura y pasarse tuiteando o esconderse en el Ventorro y que dé comunicando", ha sentenciado aludiendo así a la hipocresía del PP pidiendo la dimisión de Óscar Puente tras haber avalado la gestión de Mazón con la dana y de Moreno Bonilla con los cribados del cáncer en Andalucía.

"El dolor es cada vez más grande y desgarrador. Pasan las horas y aparece información, intentamos mirar, aprender y comprender. Pero la rabia y la tragedia son cada vez más profundas. El fallo humano puede existir, y tanto, tanto es así que el sistema debería estar diseñado para absorberlo y corregirlo, lo contrario es inadmisible. La culpa no puede caer sobre las espaldas de un trabajador, no es justo ni para el trabajador ni para los cientos de muertos ni para la vida de todas esas personas que están en sus manos. El sistema debe garantizar las veces que haga falta que la seguridad es la única prioridad, decida el humano lo que decida, falle o no falle, pero el sistema debe estar por encima sin truco. Ese debería ser el trato", ha aseverado pidiendo que el sistema se cambie para evitar que vuelva a suceder lo que pasó el pasado miércoles.

"Yo no sé muy bien cuanto me queda aquí, lo digo porque además del 29 de noviembre, en noviembre me toca revisión de la metástasis, así que hoy me permito el lujo y lo hago desde que pisé esta casa, de ser libre opinando. Siempre he dicho lo que pienso, y no niego que quizá por eso es por lo que me ficharon. No niego que soy consciente de que tenía yo más papeletas de estar aquí que Jiménez Losantos. Quizás algún día os cuente, si tenemos tiempo, que recuerdo perfectamente cuando estuve muerto. Cuando se vuelve de ahí vuelves sin prisa, sin cadenas, sin frenos y sobre todo sin miedo y sin dueño. Así que sí, hoy reconoceré aquí públicamente que no entiendo que haya fallado todo; la tecnología, el sistema de frenado, las señales, el protocolo, la información, el centro de control, todo. Y todo ni puede ni debe fallar. Dicen los expertos que eso es imposible que pase, pues ha pasado y ha destrozado la vida de cientos de familias y a un país entero, otra vez", ha confesado Manu Sánchez.

Manu Sánchez pide explicaciones y dimisiones sin nombrar directamente a Óscar Puente

Después, el presentador de 'El Perro andaluz' ha defendido que se necesitan explicaciones y ha llegado a pedir la dimisión de Óscar Puente de forma indirecta. "Ahora toca explicar cómo y por qué. Y la explicación debe ser muy clara, muy grande y muy consistente. Asumir responsabilidades políticas desde lo más alto debe ser un gesto de humanidad ineludible, explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas, sí. La dimisión como un acto de honestidad y altura, es el único final posible a este accidentado viaje. Es una obviedad, y quizás solo toca discutir cuando es más apropiado el suceso, si la dimisión es ya y suena a huir, o hay que intentar gestionar la crisis y hacerlo llegado el momento. Dimisión como acto de restauración y cordura. Y si no hay dimisión debe haber una explicación muy, muy gorda. Las cosas fallan y las personas fallan no es suficiente. Esta vez estaría bien que no haya ni truco ni trato, que el miedo desaparezca y no exista el terror de estar viajando", ha aseverado.

"Ya es hora del truco y el trato de que con los grandes temas os pongáis por fin de acuerdo y se alcance un gran pacto, todos en el mismo tren y celebrar aunque sea, una vez al año, en España, por humanidad el día de todos los bandos, que la alta velocidad no sea la alta velocidad de repartir culpas y señalarse y apuntarse en contra ni a favor todos los tantos. No más trucos de evitar todas las investigaciones si los muertos pueden ser tu responsabilidad, y si cuando son del de enfrente exiges transparencia y explicaciones como el que no rompió nunca un tren, un metro, un avión o un plato convirtiéndote en el buenísimo mártir e impostado partido de todos los Santos. No más truco, ese es el trato. No más truco de vampiros que sin mirarse al espejo, apestando a cerrado y a antiguo, se relamen los colmillos solo de oler como podrán alimentarse de sangre. No más trato de escaparme con efectos y artimañas que el de estar siempre presente cuando tu opinión puede ser contraria a tus intereses. Quizás es cuando más tienes que estar, cuando más comprometida es y cuando más hace falta", ha reclamado el humorista.

"No se puede opinar de todo, todo el tiempo, reivindicar todo el tiempo y cuando te viene mal en campaña ser el hombre invisible, etéreo, desapareciendo el viejo truco de quedarse sin wifi y convertirse en fantasma. Pedir la dimisión de quién no votaste es una obviedad, pedirla de quién confiaste es una obligación moral. No más el truco de ver a quién beneficia la desgracia para decidir si no es el día o es el momento perfecto. No es el momento de trucos ni tratos. Es el momento del dolor, de acompañar, de recordar al padre que volvía a casa, a la madre que iba a un congreso, al estudiante que venía de un máster, a la abuela que iba a conocer un nieto, a la hija que venía de vuelta, al maquinista que trabajaba duro por conseguir su sueldo, a la investigadora, al policía, al abuelo, a la ministra Fátima Báñez, al guardia civil de mi pueblo", ha relatado Manu Sánchez.

"Gente de todos los bandos que una buena mañana subieron a un tren confiando en su país y ahora están muertos. Hoy va por ellas y ellos, solo por ellas y ellos, y si me dan calabaza la llenamos de recuerdos. Ni me vendo ni compro, no acepto trucos ni tratos. En Urda el choque de trenes ha matado a un país entero, calvario el de las familias que perdieron su vida yendo y nunca volvieron. Descansen en paz las víctimas y fuerza a sus familias", ha añadido en una clara indirecta a las palabras de Óscar Puente en una de sus ruedas de prensa.

"Agradecer desde aquí a todas las personas y profesionales que han estado dejándose la piel y siguen haciéndolo por ayudar en estos momentos tan duros que nos devuelven la esperanza en el ser humano cuando todo es dolor y rabia. Todo mi cariño a las víctimas, sus familias y a los trabajadores de la red ferroviaria de España, esta vez ni trucos ni tratos. Al menos no ese de esperar a ver quién tiene las competencias para esconderse o tenerlo todo demasiado claro. Hay veces que no vale con dar la cara, hay veces que tienen que rodar cabezas. Maldito choque de trenes, malditos viajes de ida sin vuelta. Hoy toca llevar flores, llorarlos, adorar al cielo, olvidarnos de colores y guardar silencio. Políticos de este país no temáis, pronto estaremos irremediablemente otra vez con vosotros. Hoy le toca a la gente y a esas 69 víctimas sin trucos ni tratos. Descansen en paz", ha concluido.

Ovación al monólogo de Manu Sánchez en redes: "Se me caen las manos de aplaudir"

Como era de esperar, el monólogo de Manu Sánchez ha dado mucho que hablar en redes sociales donde una parte mayoritaria del público que estaba viendo el programa no ha dudado en alabarle. "Hoy sí, cuando se habla bien, siendo honesto y respetuoso sí. Hoy ese monólogo sí que sí. Manu, esa es la senda", ha defendido un espectador.

"'Manu Sánchez el bufón' dicen. Ni una risa, ni siquiera una sonrisa, porque no toca. Pero verdades a decenas, le guste a quien le guste, moleste a quien moleste, como siempre, ahí sí", ha añadido otro.



Que bonito comienzo, que monólogo más emotivo #ElPerroAndaluzTVE — Just Ibo 🐍 (@Ibomilita) November 2, 2026

Magnífico como siempre Manu Sánchez hoy en el arranque de #ElPerroAndaluzTVE

A diferencia de la gente de derechas, nosotros si sabemos reconocer lo que está mal y condenar lo que no tiene perdón y pedir dimisiones por obligación moral, claro que sí.

Sin trucos ni tratos. — Lau Solete 🦩 (@lausolete1979) November 2, 2026

@_ManuSanchez_ Hoy si, cuando se habla bien, siendo honesto y respetuoso sí.#ElPerroAndaluzTVE

Hoy ese monólogo si que si.

Manu, esa es la senda. — JC_____cb (@JCcebrianb) November 2, 2026

"Manu Sánchez el bufón" dicen. Ni una risa, ni siquiera una sonrisa, porque no toca. Pero verdades a decenas, le guste a quien le guste, moleste a quien moleste, como siempre, ahí sí. #ElPerroAndaluzTVE — Reme ۞💚 (@reme_roman) November 2, 2026

El discurso de @_ManuSanchez_ de #ElPerroAndaluzTVE de hoy es impecable. Ni una coma le quito, pero ni una 👏🏼👏🏼👏🏼 — Jose Cueto (@josecuetox) November 2, 2026

“Dimisión como acto de explicación y cordura”



Se me caen las manos de aplaudir!#ElPerroAndaluzTVE — NanainaS (@srta_pgutierrez) November 2, 2026

Digan lo que quieran.. pero @_ManuSanchez_ es tan pero tan grande.



Ya quisieran muchos.



Gracias por expresar lo que muchos pensamos.



Enorme. Sensato. Claro. Honesto.



Manu. #ElPerroAndaluzTVE — ♫♪♫ ꪑꪖ𝕣 ♫♪ (@Yoatimas) November 2, 2026

Qué bueno es @_ManuSanchez_, haciendo un programa como #ElPerroAndaluzTVE desde el máximo respeto a las víctimas del accidente de Urda. Inteligencia, sensibilidad y pensamiento crítico. Y gracias, por cierto, por no olvidar a la llingua asturiana. Bones nueches. ✊ — Xabel Vegas (@xabelvegas) November 2, 2026

Aplausos a la actuación musical de Pasión Vega

En lo que respecta al arranque del programa con la actuación musical de Pasión Vega y una orquesta de cuerda, las redes se han llenado de aplausos calificándolo de "comienzo de 10", "sublime" y "espectacular".

✨ Sublime 🥹🤩



Desde el 🖤 Pasión Vega ‘Ay, Amor' 🎶

En recuerdo a las Víctimas de Urda 🤍#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/MP644jE4vq — Aitana 🌹 (@Soy_Aitana_) November 2, 2026

"Políticos de este país no temáis, pronto estaremos irremediablemente otra vez con lo vuestro, hoy le toca a la gente, y a esas 69 almas inocentes sin truco ni trato, descansen en paz" 🕊️🕯️🥀

🗣Manu Sánchez



Pasión Vega homenaje a las víctimas, comienzo de 10.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/5XUaytWkxc — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) November 2, 2026