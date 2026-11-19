Quedan solo diez días para que los españoles volvamos a las urnas. Este jueves es una fecha señalada porque se celebra el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y la próxima semana se organizará el debate a cuatro. Pero además en los próximos días los candidatos tendrán que pasar por 'La Hora de La 1' para ser entrevistados por Silvia Intxaurrondo, tal y como estipula la Junta Electoral Central.

Unas entrevistas muy esperadas sobre todo en el caso de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, después de que hace tres años el líder de la oposición cometiera un garrafal error al ser desmontado en directo por la presentadora de RTVE, cuando mintió sobre el asunto de la revalorización de las pensiones. Algo que para muchos llevó a que el PP no pudiera alcanzar el poder. Desde entonces, la formación no ha parado de arremeter contra RTVE.

Por ello hay mucho interés en volver a ver a Alberto Núñez Feijóo frente a Silvia Intxaurrondo. Pero parece que por ahora su visita no está confirmada. O eso se puede deducir de lo que ha revelado este jueves la propia presentadora en 'La Hora de La 1' al pronunciarse sobre dichas entrevistas.

"Primero el cara a cara de hoy, luego tenemos debate a ocho con Xabier Fortes el lunes aquí en RTVE, luego tenemos el debate a cuatro el jueves. Pero es que además tenemos todas las entrevistas en este programa a los cuatro grandes partidos políticos, que ya una piensa de qué no le han preguntado a los candidatos, si se han paseado hasta por podcast, pero bueno serán animadas como siempre", ha aseverado de primeras la presentadora.

Silvia Intxaurrondo: "El presidente del Gobierno lleva dos años sin venir a ser entrevistado a este programa y Feijóo lleva tres años"

Tras ello, Silvia Intxaurrondo ha aprovechado la presencia de Iván Redondo, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para hacerle una pregunta muy sincera. "Los dos candidatos políticos se van a ver hoy en un debate, que va a tener una audiencia como la de una final de Champions, pero yo no sé por qué el presidente del Gobierno lleva dos años sin venir a ser entrevistado a este programa y Feijóo lleva tres años, siendo el programa líder de las mañanas y el que más audiencia tiene", ha querido saber la presentadora.

"Esto tiene explicación. Cuando convocas unas elecciones y empiezas la campaña tienes una buena parte de los electores que ya tienen elegido el voto, y se juega en estas entrevistas, por lo que no tiene sentido. En principio les vas a tener, yo me mojo, esto igual todavía no es verificable, pero en principio les vas a tener la semana que viene a todos. Y Feijóo por ejemplo tiene una ocasión para lo que pasó hace tres años hacer el sprint, decir este es otro partido, y no aprovechar una ocasión de estas características siempre es un error. Este es el programa líder de las mañanas, pero en esta primera campaña híbrida tienes que ir a todos los espacios posibles porque la audiencia está fragmentada", ha recalcado el consultor político.

Tras ello, Iván Redondo ha seguido analizando qué es lo que tienen que hacer los candidatos a la presidencia del gobierno en estos días de campaña electoral y cómo tienen que acudir a todos los lugares posibles para poder captar el voto; así como las diferencias que hay entre un cara a cara, un debate, una entrevista con un periodista o un podcast.

Y ha sido justo después cuando Silvia Intxaurrondo ha soltado la gran bomba. "Yo les voy a hacer un pequeño spoiler. La semana que viene están citados Ada Colau, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en este plató de La hora de La 1. Cuatro candidatos de los cuatro grandes partidos políticos que se enfrentan a estas elecciones. Han confirmado su presencia la mitad, de momento. Dirán ustedes, ¿quién es, quién es? No se lo digo", ha expresado la periodista con una sonrisa en la boca.

"Podemos tener sospechas. Pero ojalá vengan los cuatro porque es una cosa totalmente anómala e inexplicable que los políticos no den entrevistas a todos los medios en campañas. Y también es inexplicable que no lo ofrezcan antes. La idea de solo ir a determinados programas y a otros no no es tan frecuente en el resto de Europa", ha apostillado después el periodista Carlos Cue.