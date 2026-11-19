En plena polémica por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre los andaluces, las personas trans y otras varias cuestiones, la actriz Macarena Gómez no ha dudado en alabar la gestión de la presidenta madrileña destacando a su juicio el impulso que ha encabezado en la industria audiovisual durante su mandato. La protagonista de 'La que se avecina' se ha mojado sobre las subvenciones al cine y la habitual asociación de la cultura a la izquierda española.

Si bien la intérprete también parte de una reciente polémica tras asegurar que "nunca ha sufrido discriminación de género ni por edad" en el mundo del cine, no ha dudado en volver a ponerse en el centro de la conversación al reivindicar la gestión cultural de Isabel Díaz Ayuso durante su visita al programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio.

Macarena Gómez: "Isabel Díaz Ayuso ha sido de las personas que más ha hecho por la cultura en este país"

"Yo creo que aquí la señora Isabel Díaz Ayuso ha sido de las personas que más ha hecho por la cultura en este país", ha asegurado Macarena Gómez, aplaudiendo la gestión de la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. "Se ha creado Iberseries, le ha dado un empujón que genera muchísimo dinero de todos los países latinoamericanos que vienen a España. Se celebran los premios Forqué...", ha comenzado a enumerar.

Macarena Gómez reivindica en esRadio la gestión cultural de Ayuso: "Ha sido de las personas que más ha hecho" pic.twitter.com/T7EWc69kf3 — esRadio (@esRadio) November 18, 2026

En ese sentido, la actriz ha contestado a quienes protestan por las subvenciones del cine. "Claro que la cultura hay que subvencionarla", ha sentenciado la invitada bajo el desacuerdo de Losantos, que se ha mostrado crítico con este tipo de ayudas. "Es que si no se subvencionara, ¿de qué viviríamos el arte?", terminaba espetando la protagonista de 'La que se avecina', lanzando también una aclaración.

"Yo estoy a favor de la subvención, pero yo nunca he pedido una subvención", ha aclarado Macarena Gómez, defendiendo también la importancia de la subvenciones para poner en valor la cultura local y reivindicando una mayor apuesta desde el Gobierno por los incentivos fiscales, poniendo como ejemplo modelos ya existentes en comunidades como el País Vasco, Canarias o Navarra.

Macarena Gómez ('La que se avecina'): "La cultura en España siempre se ha asociado con la izquierda y es una grandísima equivocación"

En este sentido, Gómez también ha aprovechado una entrevista en El Mundo para reafirmarse sobre su posicionamiento político, echando por tierra la vinculación del mundo de las artes con cierta ideología. "La cultura en España siempre se ha asociado con la izquierda y es una grandísima equivocación. Las personas que no somos socialistas también queremos, cuidamos y defendemos la cultura al 100%", ha reclamado.

"Creo que la sociedad va a seguir estando polarizada porque la herida es profunda y va a ser difícil sanarla", ha comentado la actriz sobre "el cambio" que no espera tras las elecciones generales, independientemente del resultado. A su vez, Macarena Gómez se ha mojado sobre los cambios "más urgentes" según su criterio, que deben iniciarse en nuestro país.

"Para empezar, las infraestructuras. Los dos accidentes de tren han ocurrido en un trayecto que hago habitualmente porque mis padres viven en Córdoba y, además, también voy y vengo de Madrid a Girona, así que muchas semanas cojo seis trenes", ha comentado haciendo referencia a las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, con tan solo nueve meses de diferencia. "Soy una gran usuaria de la alta velocidad. Bien pues todos los usuarios vemos que cada vez iba todo a peor; las paradas, el traqueteo, el estado de los vagones, el aire acondicionado, los horarios...", ha asegurado.

"Es una evidencia desde mucho antes de estas tragedias. Conozco por su nombre a los interventores y los azafatos y todos llevan años diciendo lo mismo: No se están gastando dinero en mantenimiento. Es la cruda realidad", ha sentenciado sobre la gestión del ministerio de Transportes, exigiendo soluciones.