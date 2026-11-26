'Saber y Ganar' se ha despedido este jueves 26 de noviembre de Martín Escolar, uno de los concursantes más reconocidos del programa y que más polémica ha generado. El participante ha tenido que decir adiós al veterano concurso de La 2 tras caer eliminado por sorpresa al no poder completar 'El Reto'.

Así, Martín Escolar se ha enfrentado este jueves a 'El Reto' y no ha podido culminar la prueba final al faltarle dos palabras cuando se ha quedado sin tiempo. "Nooooo, noooo", ha reaccionado Elisenda Roca al darse cuenta de que el concursante no había podido superar el reto y eso suponía tener que dejar el formato a solo cinco programas de convertirse en centenario.

☺️ Martín se las ve hoy con 'El Reto'. ¡Cruzando los dedos para que lo supere!



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"Martín, han quedado dos palabras. Ay, ay. Palabras que conoce perfectamente, lo que sucede en 'El Reto' es increíble, porque palabras que conocen los concursantes y concursantes de este nivelazo, del nivel de Martín Escolar de Madrid con todo lo que ha respondido, los programas fantásticos que ha hecho, con todo lo que sabe; pero a veces 'El Reto' es así, que a veces una palabra no sale", ha reconocido Jordi Hurtado dando la cara por el madrileño.

Tras ello, Jordi Hurtado ha informado que Martín Escolar se marcha de 'Saber y ganar' tras haber estado en 95 programas y haber acumulado en su marcador 62.280 euros. "Hay que abrazar a este gran, gran, gran concursante", ha aseverado el presentador al acercarse al participante para despedirse de él.

La despedida de Jordi Hurtado a Martín Escolar en 'Saber y Ganar'

Lejos de quedarse ahí, Jordi Hurtado no ha parado de piropear a Martín Escolar señalando lo gran concursante que ha sido de 'Saber y ganar' pese a las críticas que ha recibido por parte de algunos seguidores del concurso. "Divertido, extraordinario, con una personalidad fuera de serie. Una persona maravillosa a la que hemos tenido la suerte de conocer", ha destacado el presentador.

"Nosotros nos sentimos muy afortunados de conocer a personas que llegan un día aquí a los que no conocemos. Nos volveremos a encontrar el próximo año en los magníficos. Mucha suerte, besos a Rita, a la melliza, a la familia y toda esa familia artística y sensacional. Ha sido un placer tenerlo tantos días, 95 programas. Feliciten a Martín cuando lo vean, sigan sus píldoras culturales porque valen la pena, porque es genial y mucha suerte", ha terminado diciendo Jordi Hurtado.

Después, ha sido el propio Martín Escolar quién ha querido hacer un emotivo discurso de despedida. "Has hablado de fortuna. Aquí el que se siente afortunado sin duda soy yo, por llevarme a estas personas tan maravillosas, a todo el equipo, a ti Jordi, y por haber cumplido un sueño que desde hace 16 años tenía. Vine, conseguí cumplirlo y todo lo posterior ha sido un regalo absolutamente, no puedo sentirme más agradecido. Y nada, gracias por todo. Estaré aquí de vuelta cuando queráis llamarme, en este caso los Magníficos. Y nada me llevo esto para toda la vida. Y ahora una nueva etapa, a ver que me depara la vida", ha confesado el madrileño.

"A disfrutar. Falta poquito para febrero de 2027. Y allí estará con Lidia y Adrián, que con este aplauso se despiden también de Martín", ha concluido Jordi Hurtado animando también a los otros dos concursantes de 'Saber y ganar' a que se sumaran a la despedida a su querido compañero.

🫶 ¡Ha sido un placer tenerte con nosotros, Martín! Nos vemos en los 'Magníficos', ¡hasta muy pronto!



Mañana regresamos con una nueva edición de #SaberyGanar. ¡Que nadie se la pierda! pic.twitter.com/UnZliT14ol — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) November 26, 2026

El paso de Martín Escolar por el concurso de TVE y las críticas que generó

Martín Escolar tiene 35 años y es graduado en Humanidades y formado en Arte Dramático. Además se dedica a divulgar en redes sociales con un perfil en el que sus Píldoras culturales son muy virales. Llegó a 'Saber y ganar' para cumplir un sueño después de haber pasado por otros concursos como '¿Quién quiere ser millonario?' donde llegó a llevarse 100.000 euros y haber sido incluso colaborador de 'Todo es mentira' con una sección para desmentir bulos históricos.

Tras 82 programas, Martín Escolar anunció su marcha temporal de 'Saber y ganar' el pasado 9 de octubre por motivos personales. Un mes después, el madrileño regresó al espacio con la esperanza de poder llegar a los 100 programas y cumplir la gesta que habían conseguido otros rostros como Marc Mendoza.

El paso del madrileño por 'Saber y ganar' no ha estado exento de polémica. Y es que su carácter y su perfil no convencían a muchos de los seguidores habituales del concurso, quienes no dudaron en verter críticas hacia él en redes sociales. Algo que llevó al equipo del formato a dar la cara por él en redes sociales con un comunicado que nunca antes se había visto.