Difunden lo que decía Broncano en el pasado sobre una invitación a Abascal a horas de su aparición en 'La Revuelta'

"Nunca pensé que diría esto... El próximo lunes, en 'La Revuelta', Santiago Abascal". Así anunció David Broncano la visita del líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno a su programa el pasado jueves. Y todo, ante abucheos y pitos por parte del público que se encontraba en la butacas del teatro Albéniz de Madrid.

Precisamente esta combativa reacción es la que ha motivado la polémica decisión que han tomado RTVE y el equipo del formato: anular la convocatoria de la gente que había planificado su asistencia este 9 de noviembre por exigencia de la formación ultraderechista, que quiere evitar el abucheo o cualquier tipo de manifestación contraria.

Lo cierto es que, aunque no hay mucha transparencia sobre este asunto por parte de la cadena pública y de 'La Revuelta', que esquivan hacer comentarios, La Séptima se ha encargado de destapar que, ante las condiciones de Abascal a cambio de no revocar su aparición, RTVE y el equipo del show han cedido a congregar a un público de casting, preseleccionado por agencia, que será pagado por acudir al teatro y dirigido por un regidor.

Una acto de censura que ha suscitado una fuerte controversia entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha. Esas críticas, que han arreciado por la circunstancia que les estamos contando, ya se sucedieron desde el minuto uno en el que se anunció la visita, al significar que se le iba a dar voz a los postulados de Vox.

De hecho, son muchos los que han emprendido una campaña de boicot, promoviendo un "apagón" a 'La Revuelta' y llamando a sintonizar La Séptima con Pedro Sánchez en señal de protesta. Y en mitad de esta corriente, se ha difundido un vídeo que corresponde a un programa de 'La Resistencia' en octubre de 2019.

En él, aparece el ex futbolista Gerard Piqué preguntando a David Broncano si llevaría a Santiago Abascal a su programa. Ante esta cuestión, el cómico jiennense fue tajante con un sonoro 'no': "No, yo no". De esta forma, el presentador deslizaba un cordón sanitario al dirigente de Vox que, siete años después, va a cortar. "Qué peligroso es escupir para arriba", comentan ahora.

Mientras, en descargo de David Broncano y 'La Revuelta', son también varias las voces que hablan de que la Junta Electoral Central obliga a realizar dicha entrevista. Algo que defendió el propio humorista el jueves cuando oficializó la visita de la discordia. Si bien, la legislación exige "respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y a la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral". Un periodo que comprende desde la convocatoria de elecciones hasta la cita con las urnas.

No obstante, conviene exponer una matización: la JEC no regula de forma directa ni habitual los programas de entretenimiento de RTVE. Lo que ocurre es que sí tiene competencia sobre toda su programación durante los plazos electorales para garantizar el cumplimiento de dichos principios de neutralidad informativa, igualdad y pluralismo político. Como ven, el criterio resulta un tanto difuso.