Desvelado el trío de presentadores de 'GH VIP 9', que trastoca su estrategia de emisión en sus primeras semanas en Telecinco

Quedan solo dos días para que las puertas de la casa más famosa de la televisión vuelvan a abrirse. Telecinco estrenará este miércoles 18 de noviembre la novena edición de 'GH VIP' a partir de las 22:00 horas. Cabe recordar que el reality ha adelantado su estreno un día en la programación debido a la emisión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y que Telecinco también emitirá, tal y como ha anunciado el grupo audiovisual.

Precisamente, los debates electorales organizados por la Academia de la Televisión están programados para el jueves 19 y el jueves 26 de noviembre. Y Mediaset ha confirmado que Telecinco y Cuatro emitirán en simulcast tanto el cara a cara como el debate a cuatro, con una parrilla especial en ambas cadenas que afectará de lleno al plan de emisión de 'GH VIP' en sus dos primeras semanas, viéndose obligado a trasladar de día su gala de los jueves.

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En cuanto al plantel de presentadores de 'GH VIP 9', ya se ha oficializado que las galas principales volverán a tener a Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Pero el catalán no será el único presentador con el que cuente la nueva edición del programa producido por Zeppelin TV. Junto a él estará Ion Aramendi, que se hará cargo de los debates, tal y como ha avanzado Poco Pasa TV.

De esta forma, Ion Aramendi volverá al prime time de Telecinco compaginándolo con su labor al frente de 'La tarde se mueve' y retomando el papel que ya llevó a cabo en 'GH DÚO 4' y en 'GH 20' así como en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' este mismo año. El comunicador vasco se pondrá al frente así de los debates que ofrecerá la cadena en la noche de los domingos y que contará también con media hora en exclusiva en Mediaset Infinity.

Pero no serán los únicos presentadores con los que cuente 'GH VIP 9'. Y es que a ellos se sumará Adara Molinero. La ex concursante de 'GH 17' y que también participó en 'El tiempo del descuento', en 'GH VIP 7' y en 'Secret Story: la casa de los secretos' regresa al reality y debutará como presentadora de un programa exclusivo que se emitirá en Mediaset Infinity.

Así será 'GH: al otro lado de la casa' con Adara Molinero, en su debut como presentadora

En concreto, Adara Molinero se pondrá al frente de 'GH: al otro lado de la casa', un formato exclusivo producido en colaboración con Zeppelin que se estrenará el miércoles 25 de noviembre a las 13:00 en Mediaset Infinity. Es decir, tan solo una semana después del arranque del programa esta semana.

Adara Molinero revivirá con sus invitados anécdotas, opinarán sobre las tramas de esta edición y se someterán a pruebas y retos en medio de una entrevista muy personal. Los invitados podrán cruzar al otro lado de la casa, visitar el confesionario y otras estancias míticas. Un viaje entre el humor, la nostalgia, las confesiones y las sorpresas donde Adara les hará regresar al lugar donde vivieron una de las experiencias más intensas de sus vidas. Esta vez les toca vivir 'GH' desde el otro lado.

La 'reina de realities' saltó a la fama gracias a su participación en 'Gran Hermano 17', cuando siendo una azafata y modelo de 23 años se inscribió en el casting y su vida cambió radicalmente. No se hizo con la victoria - aquella edición la ganó Bea Retamal -, pero dio comienzo a su trayectoria televisiva. Posteriormente, ganó 'GH VIP 7', participó en 'Secret Story', quedó segunda en 'Supervivientes 2023', estuvo en la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y repitió en la segunda edición de leyendas.