El PSOE-A ha anunciado este miércoles en el Parlamento andaluz que va a emprender una denuncia contra Canal Sur ante la Junta Electoral Central (JEC) por su "censura" ante las recientes e incendiarias declaraciones que Isabel Díaz Ayuso profirió acerca de los socialistas andaluces, a los que llamó "garrapateros", y sobre la región, que tildó de "decadente".

Pues bien, los servicios informativos de la cadena autonómica no dieron cuenta de esta gran polémica; la taparon. Y, por ello, la vicesecretaria general de la formación en la comunidad, María Márquez, les ha acusado públicamente de no dedicar "un solo segundo" a esas dañinas manifestaciones de la presidenta madrileña cuando han pasado ya casi diez días de las mismas.

"Se llama censura y se llama utilización de la televisión pública al servicio de la estrategia electoral de un partido político"

"Canal Sur en ninguno de sus informativos, ni en el de mediodía ni en el de la noche, ha dedicado ni un solo segundo a uno de los asuntos más dañinos para el Partido Popular en campaña electoral, que es el ataque y el insulto de Ayuso a los andaluces. Se llama censura y se llama utilización de la televisión pública al servicio de la estrategia electoral de un partido político", ha clamado Márquez.

Algo que ya está denunciado también por parte de los profesionales de los telediarios como así recoge la agencia Europa Press. Por tal motivo, se ha determinado presentar una denuncia ante la Junta Electoral "porque es un tema que ha hecho muchísimo daño al PP en campaña electoral y ha sido censurado con el dinero público de los andaluces única y exclusivamente por una estrategia del Partido Popular y la dirección de Canal Sur".

El PSOE andaluz pide la destitución de Juan de Dios Mellado, máximo responsable de Canal Sur

Entretanto, desde el PSOE andaluz exigen la dimisión con carácter inmediato del director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, a quien responsabilizan de la sesgada línea editorial del ente público, que no es la primera vez que levanta ampollas. A su vez, acusan al presidente Juanma Moreno de intentar evitar, mediante esta maniobra, que la controversia por las palabras de Ayuso alcance mayor presencia e impacto en la campaña por los comicios del 29-N.

"Lo lleva claro el señor Moreno Bonilla si piensa que vamos a callarnos y que no vamos a seguir pintándole la cara a la señora Ayuso ante semejante posición, desprecio y, como siempre ha hecho la derecha, desde el supremacismo más absoluto", ha sentenciado la vicesecretaria socialista en su intervención en la cámara.